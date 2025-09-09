Να βρει ζωτικό πολιτικό χώρο στο ασφυκτικό πλαίσιο που διαμορφώνει η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, με νέο κόμμα τους επόμενους μήνες, επιχειρεί ο Σωκράτης Φάμελλος και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι μια πρωτόγνωρη συνθήκη για έναν πολιτικό αρχηγό, να προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό πολιτικά το κόμμα και την ίδια στιγμή πολλά στελέχη να είναι με το βλέμμα στον Αλ. Τσίπρα και το τι θα κάνει.

Η προ ημερών ομιλία του πρώην πρωθυπουργού επισκιάζει τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αναπόφευκτα οι προβολείς πέφτουν πάνω του, αλλά αυτή τη στιγμή η Κουμουνδούρου παραμένει σημείο αναφοράς για αρκετούς, καθώς το κόμμα Τσίπρα ακόμα δεν έχει ιδρυθεί.

Η αναζήτηση συμμαχιών

Ως εκ τούτου, ο Σ. Φάμελλος, με τη διήμερη παρουσία του στη ΔΕΘ, αύριο και μεθαύριο, θα επιχειρήσει να κερδίσει ό,τι μπορεί περισσότερο σε αυτό το πρωτοφανές κλίμα. Πέρα από την κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα αναφερθεί στην ανάγκη αναζήτησης προοδευτικής προοπτικής με συμμαχίες.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ενδιαφέρον πώς θα γίνει το κάλεσμα σε όμορες δυνάμεις και κυρίως στη Νέα Αριστερά, αλλά και πώς θα τοποθετηθεί στη συνέντευξη Τύπου, στην ερώτηση που σίγουρα θα γίνει για το κόμμα Τσίπρα που έρχεται και τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Αναμφίβολα είναι μια δοκιμασία για τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο του. Ο ίδιος θα προσπαθήσει με την κεντρική του ομιλία αύριο, να δώσει το στίγμα της «προγραμματικής διακήρυξης» και αναμένεται να αναπτύξει ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία, με έμφαση σε μισθούς, συντάξεις, Υγεία, Παιδεία και στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά κι απ’ τα πολλά στα λίγα

Βέβαια, η απώλεια της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠαΣοΚ και το γεγονός της παρουσίας του μεσοβδόμαδα, αύριο και μεθαύριο στη ΔΕΘ, είναι ένα μειονέκτημα στο επικοινωνιακό πεδίο.

Εάν τα πολλά μειονεκτήματα καταφέρει να τα κάνει πλεονεκτήματα ο Σ. Φάμελλος, θα φανεί, αν και το πιο βασικό είναι να βρει βηματισμό ο ΣΥΡΙΖΑ, που, μετά από την εμφάνιση Τσίπρα, έχει εσωτερική πίεση, που αποπροσανατολίζει την ηγεσία και τα κεντρικά στελέχη της, όσα δεν έχουν αποφασίσει να συμπορευτούν με τον πρώην πρωθυπουργό, στην προσπάθεια για ανάκαμψη.