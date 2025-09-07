Ώρα πρόκρισης για την Εθνική Ελλάδας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει απόψε, βράδυ Κυριακής (7/9, 21:45), το Ισραήλ στη Ρίγα της Λετονίας, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της φάσης των «16» του Eurobasket 2025.

Στόχος φυσικά η νίκη και η πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης (Τρίτη, 9/9), εκεί όπου περιμένει ήδη η Λευκορωσία μετά το χθεσινό 88-79 επί της Λετονίας.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έχει επικρατήσει μέχρι στιγμής της Ιταλίας (75-66), της Κύπρου (96-69), της Γεωργίας (94-53) και της Ισπανίας (90-86), χάνοντας μονάχα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (80-77) για την τέταρτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου.

Το Ισραήλ, τερμάτισε στην 4η θέση του τέταρτου ομίλου με ρεκόρ 3-2, χάνοντας στην ισοβαθμία τόσο από την Σλοβενία, όσο και από την οικοδέσποινα, Πολωνία. Οι νίκες του ήρθαν απέναντι στην Ισλανδία (83-71), το Βέλγιο (92-89), αλλά και τη Γαλλία (82-69). Από το ρόστερ του Άριελ Μπέιτ-Χαλάχμι ξεχωρίζει ο ΝΒΑer, Ντένι Άβντιγια, ο οποίος και αριθμεί στο τουρνουά 16,8 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

«Το μπάσκετ έχει αλλάξει στην Ευρώπη, όλοι παίζουν πολύ γρήγορα. Το Ισραήλ παίζει ένα up tempo παιχνίδι, παίζει ελεύθερα, προσπαθούν με διάφορες άμυνες, με κάποιες ζώνες, να αλλάξουν τον ρυθμό. Ξέρουμε την ισραηλινή σχολή. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε ότι μπαίνοντας πλέον στα νοκ άουτ παιχνίδια πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά», δήλωσε μεταξύ άλλων πριν το παιχνίδι ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής, Βασίλης Σπανούλης.