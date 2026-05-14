Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Την Πέμπτη 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση των δύο προτάσεων του ΠαΣοΚ και των ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αντιπολίτευση ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινής Αραμπατζή για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση στην Ολομέλεια λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία με κάλπες. Μια είναι για κάθε πρόσωπο ενώ δεν μπορούν να ψηφίσουν για τον εαυτό τους οι ίδιοι. Για να εγκριθεί η σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή τουλάχιστον 151 ψήφοι, διαφορετικά απορρίπτεται.

Η εξεταστική

Σε ότι αφορά τον προγραμματισμό της συζήτηση επί της πρότασης του ΠαΣοΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο Πρόεδρος της Βουλής έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συνεδρίαση να διεξαχθεί την επομένη της συζήτησης για την Προανακριτική και συγκεκριμένα την Παρασκευή 22 Μαΐου. «Δε μου αρέσει να λιμνάζουν θέματα πολιτικά» σημείωσε ο κ. Κακλαμάνης.