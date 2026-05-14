Η ιστορία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου μετρά πολλά χρόνια. Ιδρύθηκε το 2000, έχει 380 μαθητές και 120 εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και μουσικής. Άντεξε τους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης όπως και τα υπόλοιπα Μουσικά Σχολεία που υπάρχουν στη χώρα (σε αντίθεση με τα αθλητικά σχολεία όπου μπήκε λουκέτο και τώρα το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να επαναλειτουργήσει).

Τα Μουσικά Σχολεία αποδείχθηκαν ένα επιτυχημένο μοντέλο που καταξιώθηκε όπως καταδεικνύει η μεγάλη ζήτηση στις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε αντίθεση όμως με τα υπόλοιπα, το Μουσικό Σχολείο Αλίμου συνεχίζει να λειτουργεί σε ακατάλληλες συνθήκες, καθώς το σχολείο που το φιλοξενεί δεν έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές (είναι ένα κλασσικό σχολείο γενικής παιδείας που παρά τις προσαρμογές που έχουν γίνει στον χώρο δε διαθέτει τους κατάλληλους χώρους για τη διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων, ούτε καν αίθουσα συναυλιών). Επί δεκαετίες ο Σύλλογος Γονέων προωθεί το αίτημα για δημιουργία ενός ενδεδειγμένου σε υποδομές σχολείου.

«Από το 2009 έχουν εξετασθεί αρκετές περιπτώσεις οικοπέδων, με χαρακτηριστικό ένα οικόπεδο εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, εφόσον αποδιδόταν στον δήμο Αλίμου χώρος κοινωφελούς χρήσης στο πλαίσιο της ανάπλασης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ερώτηση που κατέθεσε προς τα υπουργεία Παιδείας και Υποδομών & Μεταφορών η Νέα Αριστερά με πρωτοβουλίαα της Πέτης Πέρκα, υπενθυμίζοντας την ιστορία: το υπουργείο Οικονομικών, έπειτα από σχετικά αιτήματα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, παραχώρησε τον Οκτώβριο του 2022 στο δήμο Αλίμου κοινωφελή χώρο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, με σκοπό την ανέγερση του νέου Μουσικού Σχολείου.

«Παρ’ όλα αυτά, από το 2022 έως το 2025 δεν προκύπτει ουσιαστική, μεθοδική και συστηματική πρόοδος για την ωρίμανση του έργου, αντιθέτως παραμένει ουσιαστικά στάσιμο», σημειώνεται. Έπειτα από πιέσεις και πολλαπλά αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων προς το δήμο και τους υπόλοιπους φορείς, η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., με το υπ’ αρ. Σ.Δ7/19074/07.11.2025 έγγραφό της προς τον δήμο Αλίμου, ζήτησε σειρά κρίσιμων δικαιολογητικών ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης του έργου στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στον προγραμματισμό της.

«Δηλαδή, παρότι από το 2022 υπήρχε πλέον συγκεκριμένο και παραχωρημένο οικόπεδο, περισσότερο από τρία χρόνια μετά, δεν υπήρξε η απαιτούμενη μεθοδική διεκδίκηση για να μετατραπεί η πολιτική εξαγγελία σε ώριμο τεχνικό έργο», επισημαίνουν οι ερωτώντες βουλευτές, με αποτέλεσμα σήμερα η διαδικασία να εμφανίζεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, με την ΚΤ.ΥΠ. να ζητά δικαιολογητικά, το υπουργείο Παιδείας να δηλώνει ότι δεν έχει χορηγηθεί κτιριολογικό πρόγραμμα ούτε έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα και τη σχολική κοινότητα να συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα ακατάλληλο και ασυντήρητο κτίριο.

«Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: έλλειψη συντονισμού, αλληλομετάθεση ευθυνών και πλήρης διοικητική αδράνεια, σε ένα έργο που είναι ώριμο εδώ και χρόνια», τονίζεται.

Πρόσφατα, δόθηκε μια μεγάλη συναυλία διαμαρτυρίας στο θέατρο «Μαίρη Αρώνη» στον Άλιμο, ενώ ο σκηνοθέτης και γονέας του σχολείου Στέφανος Κοσμίδης μαζί με την ομάδα του δημιούργησαν ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνοντας την θερμή δημιουργική σχέση των μαθητών με το σχολείο τους και αναδεικνύοντας με ευαισθησία τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αναμένοντας, γενεές επί γενεών, το κατάλληλο σχολείο, όταν λίγο πιο δίπλα τους, στο Ελληνικό, υλοποιείται η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη με ουρανοξύστη, καζίνο, υπερπολυτελείς κατοικίες, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Όμως για την κατασκευή ενός σύγχρονου σχολείου δεν μπορεί να βρεθεί λύση…

