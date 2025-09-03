Συνεχείς είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού το Σάββατο στο περιθώριο της 89ης ΔΕΘ. Τα στελέχη της κυβέρνησης μελετούν διεξοδικά τις παρεμβάσεις που, όπως λένε, έχουν σκοπό να βελτιώσουν τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες. Αυτή δεν είναι μια τυχαία επιλογή αφού η μεσαία τάξη αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας.

Οι πληροφορίες λένε ότι το ύψος των παρεμβάσεων θα κυμανθεί κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν με βάση και τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης και τα έσοδα τα οποία έχουν προκύψει. Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό τους, η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι.

Στο μικροσκόπιο ενόψει ΔΕΘ η μείωση των φόρων

Το ποσό αυτό προστίθεται το «πακέτο» ύψους 1 δισ. που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο για την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και την χορήγηση 250 ευρώ κάθε χρόνο σε συνταξιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα. Σημειώνεται ότι όλα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ψηφιστούν στον Προϋπολογισμό και θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Πάντως, στο μικροσκόπιο μπαίνει η μείωση των άμεσων φόρων και αυτό διότι, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του Μαξίμου, θα περάσει άμεσα στις τσέπες όλων των Ελλήνων που πληρώνουν φόρους, σε αντίθεση με τη μείωση των έμμεσων φόρων η οποία τις περισσότερες φορές ενθυλακώνεται από τους ενδιάμεσους. Για την κυβέρνηση το παράδειγμα της Ισπανίας είναι αποτρεπτικό αφού τελικώς πήρε πίσω τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Έτσι, εκτιμάται πως οι πολίτες θα έχουν πολύ μεγαλύτερο κέρδος από τις μειώσεις των άμεσων φόρων.

Τα ίδια στελέχη της κυβέρνησης λένε με νόημα, ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει, με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, το κράτος να έχει περισσότερα έσοδα. Και αυτό, όπως λένε, οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες: πρώτον στην ανάπτυξη που είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης και δεύτερον στα σημαντικά βήματα που έγιναν κυρίως την τελευταία διετία για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Φάκελος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα»

Η έρευνα σε συνολικά 6.354 ΑΦΜ έδειξε πως σε 1.036 καταλογίστηκαν 22,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι αποφασίστηκε να δεσμευτούν οι περιουσίες τους, και αυτό γίνεται στο πνεύμα των δηλώσεων του πρωθυπουργού, ο οποίος μιλώντας από το Καρπενήσι είχε τονίσει ότι «θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες». Η κυβέρνηση λέει ότι τα χρήματα αυτά δεν θα πάνε σε μία «μαύρη τρύπα» αλλά θα επιστρέψουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος και οι διαδικασίες.

Η πληγή των αγροτικών επιδοτήσεων – ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι μεγάλη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι αυτονόητος, γιατί κάποιοι παρανόμησαν και δυστυχώς αυτό στην Ελλάδα 2,7 δις σε βάθος τριάντα ετών. Ο δεύτερος λόγος που το καθιστά μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι κάποιοι στέρησαν από κάποιους άλλους τα λεφτά που δικαιούνταν.

Η κυβέρνηση, όπως λέει, παραδέχεται με «ειλικρινή διάθεση αυτοκριτικής» και τις δικές της αστοχίες. Για αυτό και λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις. Όπως ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ περνά πλέον στην ΑΑΔΕ, άρα σε μια ανεξάρτητη αρχή και άρα η κατάσταση αυτή δεν θα έχει συνέχεια. Δεύτερον, επιστρέφονται πίσω τα κλεμμένα, όπως τα χαρακτηρίζουν.