Μόλις λίγα 24ωρα πριν τη ΔΕΘ, η ένταση μεταξύ κυβέρνησης και ΠαΣοΚ κορυφώνεται με φόντο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απέκλεισε ξανά το ενδεχόμενο να δοθεί 13ος και 14ος μισθός καλώντας το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη να απαντήσει για το πού και πως θα βρεθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια για αυτή την κίνηση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Μεγάρου Μαξίμου, η χορήγηση του 13ου μισθού στο δημόσιο έχει μεικτό δημοσιονομικό κόστος 1,3 δισ. ευρώ. Το ΠαΣοΚ ισχυρίζεται ότι το καθαρό κόστος είναι 750 εκατομμύρια αλλά σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών το κόστος κάθε μέτρου για να μην υπερβεί τις οροφές δαπανών -στο πλαίσιο των κανόνων και υποχρεώσεων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση- υπολογίζεται με βάση το μεικτό ποσό.

Τα στελέχη του Μαξίμου, λένε πως ο ισχυρισμός του ΠαΣοΚ ότι για να υπολογιστεί πόσο κοστίζει ο 13ος μισθός, υπολογίζεις τα μισά, δηλαδή τα καθαρά, έρχεται σε αντίθεση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Καλώντας ξανά το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη να απαντήσει αν λέει ψέματα – όπως λένε- η Ευρώπη ή η κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ετοιμάζει σήμερα εκδήλωση με τίτλο: «6 χρόνια ΝΔ| Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες». Αυτό προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό της Νέας Δημοκρατίας με αποτέλεσμα να σηκώσουν το γάντι καταγγέλλοντας το ΠαΣοΚ για fake news.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Το ΠαΣοΚ ακολουθώντας το θλιβερό παράδειγμα των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης και ελλείψει κάποιου προγράμματος το οποίο θα μπορούσε να παρουσιάσει, έχει επιλέξει να διοργανώσει ενόψει της ΔΕΘ μια σειρά καθημερινών παρουσιάσεων όπου χρησιμοποιεί fake news για να αποδομήσει, δήθεν, την κυβερνητική πολιτική». Όπως λένε, «δεν θριαμβολογούμε, όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε υλοποιώντας πλήρως το πρόγραμμά μας, αλλά απαντούμε στην καταστροφολογία και στις ισοπεδωτικές λογικές της αξιωματικής αντιπολίτευσης».