Στο ελληνικό γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων μετέβη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός, το πρωί της Πέμπτης, με αφορμή την έρευνα που έχει αρχίσει για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Ως γραμματέας της ΚΟ, ο βουλευτής Ηλείας υπέβαλε στον φορέα όλα τα έγγραφα του κοινοβουλευτικού ελέγχου που το κόμμα της αντιπολίτευσης συνέλεξε για την υπόθεση. Συνολικά κατέθεσε τις δώδεκα ερωτήσεις που είχαν γίνει από το 2020 έως και το 2024 για τα ζητήματα της ανακύκλωσης, τα πρακτικά της συζήτησης των ερωτήσεων αυτών στην Ολομέλεια, τις έγγραφες απαντήσεις και τα επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα από τα ερωτώμενα υπουργεία.

Όπως σημείωσαν από την Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ «ανέδειξε συστηματικά τα προβλήματα στον χώρο της ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια και ιδίως το ζήτημα της προμήθειας και της χρηματοδότησης των πολυκέντρων μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια».

«Ελπίζουμε να συμβάλουμε στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τα στοιχεία που συλλέξαμε μέσω του επισταμένου και επίμονου κοινοβουλευτικού ελέγχου για το καίριο ζήτημα της τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα ζητήματα ανακύκλωσης στη χώρα μας», δήλωσε σχετικά ο Διονύσης Καλαματιανός.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκαν πως θα συνεχιστεί η ανάδειξη ανάλογων προβλημάτων και παράλληλα ζήτησαν απαντήσεις για την καθίζηση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα. «Είναι υποχρέωση όλων μας να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας» ανέφεραν για τις πρωτοβουλίες που έλαβαν και θα λάβουν.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, έχει αναφερθεί πολλές φορές στο εν λόγω θέμα, θεωρώντας ότι τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά.