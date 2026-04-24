Η Standard & Poor’s διατήρησε αμετάβλητη τη βαθμίδα της ελληνικής οικονομίας στο BBB, επιβεβαιώνοντας την παραμονή της χώρας εντός της επενδυτικής κατηγορίας, αλλά χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση.

Η απόφαση αυτή αντανακλά μια ισορροπία ανάμεσα στη βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας και στις πιέσεις που ασκεί η τρέχουσα διεθνής οικονομική συγκυρία. Η παραμονή στο ίδιο επίπεδο αξιολόγησης υποδηλώνει ότι, αν και τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν εντός στόχων, δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη οι συνθήκες εκείνες που θα επέτρεπαν μια νέα κίνηση προς τα πάνω στην παρούσα φάση.

Η περίοδος επιτήρησης και η σταθερή προοπτική

Η πρόσφατη κίνηση του οίκου S&P έρχεται μετά από μια περίοδο διαδοχικών παρεμβάσεων κατά το έτος 2025. Είχε προηγηθεί η αναβάθμιση του Απριλίου του 2025, όταν η χώρα πέρασε στο BBB από BBB-, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η αξιολόγηση είχε επιβεβαιωθεί με σταθερή προοπτική.

Η τωρινή απόφαση ουσιαστικά παρατείνει αυτή τη φάση αναμονής, επιτρέποντας στον οίκο να αξιολογήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια την αντοχή των ελληνικών δημοσιονομικών μεγεθών απέναντι στην εξωτερική αστάθεια. Παρότι η δημοσιονομική πειθαρχία και η μείωση του χρέους αναγνωρίζονται ως θετικοί παράγοντες, η S&P φαίνεται να τηρεί μια πιο συντηρητική στάση, αποφεύγοντας να προεξοφλήσει άμεσες μεταβολές στο αξιόχρεο.

Η πορεία του χρέους σε σύγκριση με τα δεδομένα της Ευρωζώνης

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της έκθεσης παραμένει η καθοδική τροχιά του δημόσιου χρέους, η οποία συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς. Η μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ αποτελεί το βασικό επιχείρημα για τη διατήρηση της βαθμίδας BBB, καθώς η Ελλάδα δείχνει να απομακρύνεται σταδιακά από τα κρίσιμα επίπεδα του παρελθόντος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στατιστική μετατόπιση εντός της Ευρωζώνης, καθώς οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η Ιταλία ενδέχεται να βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση από την Ελλάδα όσον αφορά το ύψος του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή, αν και βελτιώνει τη σχετική θέση της Ελλάδας, ερμηνεύεται περισσότερο ως αποτέλεσμα της ελληνικής δημοσιονομικής προσήλωσης παρά ως οριστική θωράκιση έναντι των κινδύνων της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Οι προκλήσεις της επόμενης περιόδου

Η διατήρηση της αξιολόγησης στο BBB υπογραμμίζει την ανάγκη για συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις και προσεκτική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Η S&P επισημαίνει εμμέσως ότι η «διεθνής καταιγίδα» και οι γεωπολιτικές προκλήσεις αποτελούν παράγοντες που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Το μήνυμα προς τις αγορές είναι ότι η Ελλάδα διατηρεί τα κεκτημένα της επενδυτικής βαθμίδας, ωστόσο η μετάβαση σε υψηλότερες βαθμίδες θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της ανάπτυξης και την ικανότητα της οικονομίας να απορροφήσει πιθανούς εξωγενείς κραδασμούς χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική της ισορροπία.