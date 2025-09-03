Ο Εμανουέλ Μακρόν «υπονομεύει τη σταθερότητα» της Μέσης Ανατολής και οι ενέργειές του είναι «επικίνδυνες», δήλωσε το Ισραήλ. Αυτή ήταν η απάντηση μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε ο Γάλλος πρόεδρος στο Ισραήλ να μην επιχειρήσει να προσαρτήσει εδάφη ως απάντηση στην προβλεπόμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Παρίσι.

«Ο Μακρόν προσπαθεί να παρέμβει απ’ έξω σε μία σύγκρουση της οποίας δεν είναι μία από τις πλευρές, με τρόπο εντελώς αποκομμένο από την πραγματικότητα επί του εδάφους μετά την 7η Οκτωβρίου» ανέφερε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκιντεόν Σάαρ.

«Ο Μακρόν υπονομεύει τη σταθερότητα της περιοχής με τις ενέργειές του», προσθέτει ο Σάαρ. Παράλληλα, τόνισε ότι «αυτές οι ενέργειες είναι επικίνδυνες και δεν θα φέρουν ούτε την ειρήνη ούτε την ασφάλεια».

Νωρίτερα, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε επισημάνει πως «καμία επίθεση, απόπειρα προσάρτησης και εκτοπισμού πληθυσμών δεν πρόκειται να σταματήσει τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει με τον πρίγκιπα διάδοχο [τον Σαουδάραβα ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν], και στην οποία αρκετοί εταίροι έχουν ήδη ενταχθεί».

Στο μήνυμα αυτό, ο Μακρόν υπενθύμισε ότι θα συμπροεδρεύσει στις 22 Σεπτεμβρίου με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα σε μια διάσκεψη στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για τη “λύση των δύο κρατών”, κατά την οποία το Παρίσι αναμένεται να ανακοινώσει, από κοινού με άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, το Βέλγιο ή ο Καναδάς, την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.