Απομονωμένος από όλους τους συμμάχους και τους φίλους του στην κυβέρνηση και στο εσωτερικό της Ορθοδοξίας βρίσκεται πλέον ο ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός.

Η ανυποχώρητη στάση του έναντι του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλατζή και του Έλληνα πρέσβη στο Καίρο κ. Ν. Παπαγεωργίου στέρησε από τον Αρχιεπίσκοπο την σιωπηρή υποστήριξη που του προσέφερε η ελληνική πολιτεία καθώς φάνηκε ξεκάθαρα ότι ένα από τα βασικά προβλήματα αποτελούσε ο ίδιος και ο επηρεασμός του από το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του.

Σε όλες τις συσκέψεις των Ελλήνων επιτελών όλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να τηρηθεί μια αξιοπρεπής στάση έναντι του κ. Δαμιανού, της ιστορίας του και της πορείας του στο ορθόδοξο γίγνεσθαι. Άνθρωπος με ευρύ πνεύμα, με παρουσία και προσφορά και διάλογο με τους βεδουίνους, τις άλλες χριστιανικές κοινότητες και τις άλλες θρησκείες ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου αποτελούσε μια σταθερά και εγγύηση.

Τα δεδομένα που άλλαξαν στη Μονή Σινά

Και το γεγονός ότι διέθετε την απαραίτητη αναγνώριση από τις αιγυπτιακές αρχές έδειχνε ότι μπορούσε να χειριστεί όλα τα ζητήματα και να διαπραγματευτεί. Τα τελευταία χρόνια όμως τα δεδομένα άλλαξαν. Απομονωμένος από την αδελφότητα, σπανίως βρισκόταν στο μοναστήρι και κυρίως άφησε τα θέματα της Μονής να τα χειρίζονται συνεργάτες του από την Αθήνα και το Κάιρο.

Τις τελευταίες ημέρες όλοι οι επιτελείς των υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας ότι με την αδιάλλακτη στάση του, ο κ. Δαμιανός προκαλούσε προβλήματα και μόνον προβλήματα.

Την ίδια άποψη φαίνεται ότι διαμορφώνουν πλέον και οι Ορθόδοξοι Προκαθήμενοι που έχουν είτε άμεση είτε έμμεση εμπλοκή στο ζήτημα ανάμεσά τους ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος.

Πλέον τον λόγο έχουν οι θεσμοί

Η επίσκεψη επί 40ωρο του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων στο Σινά ανέδειξε το πρόβλημα και κυρίως διαφάνηκε ότι οι μοναχοί δεν είναι τυχαία «αντάρτες», «στασιαστές» ή επαναστάτες.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται εξελίξεις και αναλήψεις εκ νέου πρωτοβουλιών για να ξεπεραστεί η κρίση. Πλέον όμως την σκυτάλη αναλαμβάνουν οι θεσμοί της εκκλησίας.