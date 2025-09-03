Η «Το Μάννα» Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ κλείνει την χρονιά με άνοδο πωλήσεων και επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν τη θέση της στην ελληνική αγορά αρτοσκευασμάτων.

Η εταιρεία με την ιστορία των 77 ετών που ξεκινά από τον Πλάτανο Κισάμου δείχνει ότι η στρατηγική της διαφοροποίησης προϊόντων και της γεωγραφικής επέκτασης αποδίδει καρπούς.

Μάννα Τσατσαρωνάκη: Οικονομική άνοδος και νέες προοπτικές

Σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα, το 2024 ο τζίρος ανήλθε σε 13,49 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2023, που είχαν διαμορφωθεί στα 12,83 εκατ. ευρώ .

Τα κέρδη προ φόρων εκτοξεύτηκαν στα 2,84 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα και από την πώληση ακινήτου ύψους 923 χιλ. ευρώ.

Ο δείκτης EBITDA στη χρήση 2024 ανήλθε σε € 2.388.120 έναντι € 2.675.302 στη χρήση 2023, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 17,7% το 2024 έναντι 20,77% της προηγούμενης χρήσης.

Παρά τη μείωση του EBITDA λόγω αυξημένου μισθολογικού κόστους, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του brand.

Οι στόχοι του 2025

Η εταιρεία, που κατά την διάρκεια του 2024 απασχόλησε κατά μέσο όρο 100 άτομα προσωπικό (95 το 2023), έχει θέσει τους εξής στόχους για το 2025:

αύξηση του κύκλου εργασιών

διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων

η διατήρηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του εμπορικού brand

η αξιοποίηση του ακινήτου «ΚΑΤΣΕΛΗ»

Το νέο εργοστάσιο στην Αθήνα

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα της εταιρείας είναι η αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου «Κατσέλη» στις Αχαρνές.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια Τσατσαρωνάκη αγόρασε τη βιομηχανική μονάδα στις Αχαρνές Αττικής το 2021 μέσω πλειστηριασμού και έναντι τμήματος 6,2 εκατ. ευρώ.

Η μονάδα, έκτασης άνω των 22.000 τ.μ., αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το φθινόπωρο, δίνοντας στην κρητική αρτοβιομηχανία ισχυρή παραγωγική βάση και στην Αττική.

Καινοτομία στα σνακ

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας.

Το σνακ «Δαγκωτό», που παρουσιάστηκε την άνοιξη του 2023, έχει ήδη ξεπεράσει το 10% των συνολικών πωλήσεων, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των σνακ.

Στην κατηγορία του παξιμαδιού, το brand «Το Μάννα» κατέχει ηγετική θέση με μερίδιο αγοράς 30%, αφήνοντας πίσω του τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Προκλήσεις και προοπτικές για το 2025

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών, κυρίως των αλεύρων.

Παρότι δεν αναμένονται μεγάλες αυξήσεις μέσα στο 2025, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το ενεργειακό κόστος καθιστούν το περιβάλλον αβέβαιο.

Όπως επισημαίνεται στην ετήσια χρηματοοικονομική κατάσταση, «oι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να δράσουν ανασταλτικά στο βασικό σενάριο συνεχιζόμενης ισχυρής ανάκαμψης, σχετίζονται, κυρίως, με την τυχόν επιδείνωση της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, τον χαμηλότερο του αναμενομένου ρυθμό απορρόφησης και αξιοποίησης των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την καθυστέρηση υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, που θα επιβράδυνε τη διαδικασία ενίσχυσης της παραγωγικότητας της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».

Παρά τις προκλήσεις, η εταιρεία επιμένει σε στρατηγικές επενδύσεις και διαρκή βελτίωση, με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης.

Ποιότητα και διεθνείς πιστοποιήσεις

Η «Το Μάννα» εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας που καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις (BRC, IFS, ISO 22000) και είναι από τις λίγες ελληνικές επιχειρήσεις με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις FDA.

Επιπλέον, κατέχει την ευρωπαϊκή πιστοποίηση «ΔΗΩ» για τα βιολογικά προϊόντα της.

Πηγή: ot.gr