Μία από τις ευχάριστες εξελίξεις των τελευταίων χρόνων είναι η στροφή προς ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο ζωής. Οι καταναλωτές δεν αρκούνται σε μία καλή σχέση ποιότητας τιμής, σε οικονομικά αγαθά ή μόνο γκουρμέ επιλογές: πλέον αναζητούν επιχειρήσεις που έχουν συνείδηση, εταιρείες που υπερβαίνουν την απλή συναλλαγή και δημιουργούν έναν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Σε αυτό το νέο τοπίο που δημιουργείται, η Lidl Ελλάς δεν ακολουθεί απλώς την παγκόσμια τάση, αλλά πρωτοστατεί, μετατρέποντας τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κοινωνική ευθύνη σε στρατηγικό πυλώνα της λειτουργίας της. Τρανή απόδειξη η πρόσφατη διάκρισή της ως Retailer of the Year 2024, καθώς και η κατάκτηση του Platinum στον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index).

Γνωρίζοντας περισσότερο την Lidl Ελλάς, μαθαίνουμε ότι πρόκειται για μία εταιρεία με 231 καταστήματα και 5 κέντρα logistics που έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Οι αριθμοί άλλωστε μιλούν από μόνοι τους: 52% μείωση στις εκπομπές CO₂ και χρήση 100% πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της, που επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο ότι η βιωσιμότητα για τους ίδιους είναι μία μετρήσιμη καθημερινή πρακτική.

Μάλιστα, η εταιρεία βλέποντας σε ένα ακόμα πιο πράσινο μέλλον έχει δεσμευτεί για ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050 και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο 25% των καταστημάτων της.

Ωστόσο, η περιβαλλοντική στρατηγική της εταιρείας δεν εξαντλείται στην ενέργεια. Η σπατάλη τροφίμων -άλλο ένα παγκόσμιο πρόβλημα αγκάθι, πρακτικά και ηθικά- απασχολεί τη Lidl Ελλάς που έχει θέσει τον στόχο να τη μειώσει κατά 50% έως το 2030. Με πρωτοβουλίες όπως η σακούλα «Επίλεξέ με», η εταιρεία ενθαρρύνει τους καταναλωτές να συμβάλουν στην κυκλική οικονομία, προσφέροντας προϊόντα με ελαφριά ατέλεια σε χαμηλότερη τιμή, μειώνοντας έτσι τα απορρίμματα και προσφέροντας παράλληλα κοινωνικό όφελος.

Η ομορφιά και η δύναμη της συλλογικής δράσης

Η θετική επιρροή της Lidl Ελλάς βγαίνει και έξω από τα καταστήματά της: με επενδύσεις πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες την τελευταία δεκαετία, η εταιρεία έχει χτίσει ισχυρές σχέσεις με οργανισμούς όπως η UNICEF και το Χαμόγελο του Παιδιού.

Επιπροσθέτως, ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα της δέσμευσής της είναι η αναδάσωση της Βόρειας Εύβοιας. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, η φύτευση 187.000 νέων δέντρων αποτελεί μια ουσιαστική προσπάθεια για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, δείχνοντας ότι η αλληλεγγύη και η δράση μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μία από τις δράσεις επίσης που ξεχωρίσαμε είναι η καμπάνια “Plastic Free Greece”. Για 6η συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει ότι η αλλαγή ξεκινά από τους πολίτες. Εθελοντές εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς συμμετέχουν ενεργά σε καθαρισμούς ακτών και βυθών σε όλη τη χώρα. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, έχουν συλλεχθεί 5.871 κιλά απορριμμάτων, εκ των οποίων τα περισσότερα προέρχονται από τον όμορφο ελληνικό βυθό.

Η επέκταση της καμπάνιας σε περιοχές με logistics centers, όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα και η Πάτρα, καθώς και η επίσκεψη σε νησιά όπως η Άνδρος, η Τήνος και η Σαντορίνη, δείχνουν το εύρος, τη συνέπεια και τη συνέχεια της προσπάθειας.

Διαβάστε περισσότερα για τις δράσεις ΕΔΩ.

Συνειδητή διατροφή σήμερα σημαίνει ένα υγιές αύριο

Η Lidl Ελλάς κατανοεί ότι μόνο μία ολιστική προσέγγιση μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Για αυτό η ευθύνη της δεν τελειώνει στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά επεκτείνεται και στην ίδια τη διατροφή των καταναλωτών.

Υιοθετώντας τις αρχές της Πλανητικής Υγιεινής Διατροφής (Planetary Health Diet), η εταιρεία προωθεί ένα μοντέλο κατανάλωσης που σέβεται τόσο τον άνθρωπο όσο και τον πλανήτη. Μέσω της αναβάθμισης της γκάμας προϊόντων με βιώσιμες και φυτικές επιλογές, της διαφανούς πληροφόρησης για τη θρεπτική αξία και της συνεργασίας με τοπικούς παραγωγούς, η Lidl Ελλάς βλέπει την υπεύθυνη διατροφή όχι ως απλή τάση, αλλά ως στρατηγική επιλογή.

Ηγεσία με όραμα και όχημα τη βιωσιμότητα

Η πορεία της Lidl Ελλάς προς την κορυφή του CR Index με τη διάκριση Platinum, καθώς και η συμπερίληψή της στη λίστα των “The Most Sustainable Companies in Greece 2025”, είναι αποτέλεσμα μιας στοχευμένης και μακρόπνοης στρατηγικής. Αυτές οι διακρίσεις αποτελούν το επιστέγασμα μιας πορείας που ξεκίνησε με Silver, πέρασε σε Gold, και κατέκτησε τελικά το Platinum, αποδεικνύοντας ότι η πρόοδος είναι αποτέλεσμα σταθερής δέσμευσης και καινοτομίας. Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, η Lidl Ελλάς δημιουργεί αξία για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και την κοινωνία συνολικά, επιβεβαιώνοντας ότι η επιχειρηματική επιτυχία και η υπεύθυνη δράση μπορούν να βαδίζουν χέρι-χέρι.