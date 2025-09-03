Οι φαν του «Wednesday» μπορούν να χαρούν: Για τη 2η σεζόν της σειράς στο Netflix, η Lady Gaga κυκλοφορεί το νέο single με τίτλο «The Dead Dance» και όλα είναι έτοιμα για τα αποκαλυπτήρια του βιντεοκλίπ. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός υποδύεται τη Ρόζαλιν Ρότγουντ στο Μέρος Β΄ της 2ης σεζόν της σειράς, που διατίθεται πλέον από σήμερα (3 Σεπτεμβρίου) στο Netflix.

Σε συνέχεια του άλμπουμ της Gaga «Mayhem» του 2025, το απόκοσμο και φάνκι τραγούδι καλεί τους ακροατές να «χορέψουν τον χορό των νεκρών» πάνω σε μια εθιστική σύνθεση μπάσου και συνθεσάιζερ που θυμίζουν το «Thriller» αλλά και μελωδίες ηλεκτρικής κιθάρας.

Το «The Dead Dance» γράφτηκε από τη Lady Gaga, τον Andrew Watt και τον Henry Walter. Συμπαραγωγοί είναι οι Gaga, Watt και Cirkut, συνεργάτες και στο «Mayhem».

Το επίσημο μουσικό βίντεο για το «The Dead Dance», το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες σκηνοθέτησε ο Τιμ Μπάρτον, σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός του Wednesday, θα κάνει πρεμιέρα στο YouTube σήμερα στις 7μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Δείτε το βιντεοκλίπ εδώ:

Παρόλο που η Lady Gaga δεν εμφανίστηκε στην 1η σεζόν της σειράς «Wednesday», συνδέθηκε άρρηκτα μαζί της όταν οι χρήστες του TikTok συνδύασαν την πλέον εμβληματική χορευτική σκηνή της Wednesday Addams (Τζένα Ορτέγκα) με μια ταχύτερη έκδοση του τραγουδιού «Bloody Mary» της Gaga (στη σειρά, ο χορός συνοδεύεται από το τραγούδι «Goo Goo Muck» των The Cramps.)

Η Gaga εκτίμησε δεόντως αυτή τη σύνδεση, συμμετέχοντας η ίδια στον viral χορό στα social.

Slay Wednesday! 💋 You’re welcome at Haus of Gaga anytime (and bring Thing with you, we love paws around here 😉) https://t.co/aUdJEFYF68 — Lady Gaga (@ladygaga) December 1, 2022

Και αφού το ένα γεγονός έφερε το άλλο, τον Νοέμβριο του 2024, το Entertainment Weekly ανακοίνωσε ότι η Gaga θα έπαιζε στη 2η σεζόν της σειράς «Wednesday». Η επιλογή της είναι ιδανική: εμφανίζεται στο επεισόδιο 6 της 2ης σεζόν, ως Ρόζαλιν Ρότγουντ (Rosaline Rotwood), μια νεκρή μέντιουμ «Raven» και δασκάλα του «Nevermore »που δίδασκε τη γιαγιά της Wednesday, Έστερ Φραμπ (Joanna Lumley). Η Wednesday επισκέπτεται τον τάφο της για να αποκαταστήσει προσωρινά τις ψυχικές της ικανότητες…