H Nestle απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Laurent Freixe, γιατί ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε σχέση με υπάλληλό του, παραβιάζοντας τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας της εταιρείας.

Η ελβετική εταιρεία τροφίμων έχρισε διάδοχο του Freixe το έμπειρο εσωτερικό στέλεχος Philipp Navratil, πρώην επικεφαλής της μονάδας καφέ Nespresso. Η αιφνίδια απομάκρυνση απειλεί να προκαλέσει περαιτέρω αναταράξεις για τη Nestlé, εν μέσω των αμερικανικών δασμών.

«Ήταν μια αναγκαία απόφαση», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Paul Bulcke. «Οι αξίες και η διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν ισχυρά θεμέλια για την εταιρεία μας. Ευχαριστώ τον Laurent για τα χρόνια προσφοράς του».

Η απομάκρυνση του CEO έρχεται ακριβώς έναν χρόνο μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του, Mark Schneider, προκαλώντας ερωτήματα για την επόμενη στρατηγική της εταιρείας, αν και η Nestlé δήλωσε ότι δεν θα αλλάξει στρατηγική και στόχους.

Σύμφωνα με την Nestle ο Freixe δεν θα πάρει αποζημίωση.

Η έρευνα

Εκπρόσωπος της εταιρείας είπε στο Reuters ότι οι υπόνοιες για ερωτική σχέση μεταξύ του Freixe και μίας υπαλλήλου εμφανίστηκαν την άνοιξη, μέσω μιας εσωτερικής γραμμής επικοινωνίας της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο ξεκίνησε αμέσως έρευνα, η οποία όμως ήταν ανεπαρκής, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η εταιρεία ξεκίνησε δεύτερη έρευνα, υπό την επίβλεψη του προέδρου και διευθυντή και με τη βοήθεια εξωτερικής εταιρείας, η οποία επιβεβαίωσε τη σχέση. Ο Freixe αρχικά είχε αρνηθεί τη σχέση στο διοικητικό συμβούλιο.