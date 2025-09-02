Η Κίνα προετοιμάζεται για ένα από τα πιο αναμενόμενα και πολιτικά φορτισμένα στρατιωτικά γεγονότα των τελευταίων ετών.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Τιενανμέν, η Κίνα θα γιορτάσει την 80ή επέτειο της νίκης επί της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με μια θεαματική στρατιωτική παρέλαση, η οποία δεν είναι μόνο ένα τελετουργικό ιστορικής μνήμης, αλλά και ένα μήνυμα που «αντανακλά την εξέλιξη του σύγχρονου πολέμου», όπως δήλωσε ο υποστράτηγος Γου Ζέκε, αξιωματούχος της στρατιωτικής επιτροπής της Κίνας.

Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και αρκετοί ξένοι ηγέτες και αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, θα παραστούν στην τελετή. Η παρουσία του ρώσου προέδρου φέρεται να έχει ωθήσει αρκετούς ευρωπαίους πρεσβευτές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την εκδήλωση, φοβούμενοι ότι θα συμβάλει στη διεθνή νομιμοποίηση του Κρεμλίνου εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Τα νέα όπλα της Κίνας

Η παρέλαση θα διαρκέσει περίπου 70 λεπτά και θα περιλαμβάνει δεκάδες σχηματισμούς που θα παρελάσουν στο κέντρο του Πεκίνου. Ο Σι Τζινπίνγκ, ως ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων, θα επιθεωρήσει τα στρατεύματα πριν από την παρέλαση στην πλατεία. Θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 10.000 στρατιωτικοί, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και εκατοντάδες οχήματα εδάφους.

Το επίσημο θέμα είναι ο εορτασμός της ειρήνης και της διεθνούς δικαιοσύνης, αλλά το πραγματικό περιεχόμενο θα είναι η επίδειξη της ικανότητας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού να πολεμά σε νέους στρατηγικούς τομείς υψηλής τεχνολογίας: στον κυβερνοχώρο, στο διάστημα, στον ηλεκτρονικό και στον υπερηχητικό πόλεμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από τις κινεζικές πρόβες και επίσημες πηγές, θα εκτεθούν περισσότερα από 100 μοντέλα οπλικών συστημάτων, όλα εγχώριας παραγωγής και ήδη σε επιχειρησιακή χρήση.

Μεταξύ των πιο αναμενόμενων όπλων είναι οι νέοι αντιπλοϊκοί πύραυλοι της σειράς YJ (Ying Ji, «Eagle Shot»), με την ονομασία YJ-15, YJ-17, YJ-19 και YJ-20.

Πρόκειται για συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για μια συγκεκριμένη αποστολή: την εξουδετέρωση μεγάλων ναυτικών μονάδων των ΗΠΑ, ιδίως αεροπλανοφόρων, που αποτελούν την καρδιά της αμερικανικής υπεροχής στον Ειρηνικό.

Αυτά τα αεροπλανοφόρα αποτελούν μέρος της στρατηγικής A2/AD (Anti-Access/Area Denial) της Κίνας, δηλαδή της δημιουργίας «αμυντικών φυσαλίδων» που μπορούν να αποτρέψουν ή να καταστήσουν υπερβολικά επικίνδυνη την πρόσβαση των εχθρικών στόλων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, στο Στενό της Ταϊβάν και στον Δυτικό Ειρηνικό.

Η Κίνα έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα αντιπλοϊκών πυραύλων τις τελευταίες δεκαετίες, ξεκινώντας συχνά με σοβιετικές τεχνολογίες και στη συνέχεια ξεπερνώντας τις με εγχώρια σχέδια από το YJ-8 στη δεκαετία του 1980, που προήλθε από τα γαλλικά Exocets.

Στην παρέλαση αναμένεται επίσης να παρουσιαστούν νέοι εκτοξευτές ικανοί να ξεπεράσουν τις αμερικανικές αντιπυραυλικές άμυνες. Οι εικόνες από τις πρόβες δείχνουν οδικά κινητά βαλλιστικά πυραυλικά συστήματα, ένα ιδανικό όπλο για να εξασφαλιστεί η λεγόμενη δεύτερη επίθεση σε περίπτωση πυρηνικής σύγκρουσης.

Η Κίνα αναπτύσσει μια νέα γενιά προηγμένων κινητών διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM).

Μεταξύ των κύριων μοντέλων είναι το DF-31AG, με εκτιμώμενη εμβέλεια άνω των 11.000 χιλιομέτρων (6.835 μιλίων), ικανό να χτυπήσει οποιονδήποτε στόχο στην ηπειρωτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακολουθεί το DF-41. Θεωρείται ο πιο ισχυρός διηπειρωτικός πύραυλος στην Κίνα, έχει εμβέλεια άνω των 12.000 έως 15.000 χιλιομέτρων (7.456 έως 9.320 μίλια) και μπορεί να μεταφέρει έως και 10 κεφαλές MIRV, καθεμία από τις οποίες μπορεί να χτυπήσει διαφορετικό στόχο. Είναι κινητό και μπορεί να εκτοξευθεί τόσο από σιλό όσο και από σιδηροδρομικές πλατφόρμες.

Το νέο stealth drone-μαχητικό της Κίνας

Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, στην παρέλαση της 3ης Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί και το FH-97: το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Κίνας που είναι έτοιμο για μάχη.

Με το παρατσούκλι «πιστός συγκυβερνήτης», είναι ικανό να λειτουργεί σε συνέργεια με επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη, εκτελώντας αποστολές αναγνώρισης, επίθεσης και ηλεκτρονικής παρεμβολής.

Εάν επιβεβαιωθεί, η Κίνα θα γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που διαθέτει αυτό το είδος κρυφού drone που έχει κηρυχθεί «έτοιμο για μάχη», μπροστά ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, οι οποίες εξακολουθούν να πειραματίζονται με παρόμοια μοντέλα, όπως το Boeing MQ-28 Ghost Bat της Αυστραλίας ή το πρόγραμμα Skyborg των ΗΠΑ.

Πολλές λεπτομέρειες παραμένουν εμπιστευτικές, αλλά από όσα έχουν γίνει γνωστά, το FH-97 μπορεί να μεταφέρει κατευθυνόμενες βόμβες και πυραύλους αέρος-αέρος ή αέρος-επιφάνειας, και διαθέτει αισθητήρες για αναγνώριση και ηλεκτρονικό πόλεμο.

Επιπλέον, μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο με μαχητικά όπως το J-20 ή το J-16, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής δύναμης για επιθετικές και αμυντικές αποστολές. Η δημόσια παρουσίαση αυτού του αεροσκάφους σημαίνει ότι το Πεκίνο είναι σε θέση να υποστηρίξει αεροπορικές επιχειρήσεις νέας γενιάς.

Η Κίνα συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στη μοντέρνα στρατιωτική τεχνολογία, με στόχο την υπεροχή στον τομέα των υπερηχητικών όπλων, που αποτελούν κεντρικό στοιχείο της αυξανόμενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Παράλληλα, η χώρα παραμένει ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, με κύριους πελάτες αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Πακιστάν.

Με πληροφορίες από Wired και Bloomberg.