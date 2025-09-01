Προσγείωση σε αεροδρόμιο της Βουλγαρίας χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες αναγκάστηκε να κάνει το αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροσκάφος μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν στο Πλόβντιβ.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης το σύστημα γεωεντοπισμού (GPS) σταμάτησε να λειτουργεί. Οι πιλότοι χρησιμοποίησαν χάρτες για να φτάσουν μέχρι το αεροδρόμιο και να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι ειδικοί βλέπουν πίσω από το συγκεκριμένο συμβάν τη Ρωσία. «Το GPS ολόκληρης της περιοχής του αεροδρομίου σκοτείνιασε», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Ο πιλότος έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για μία ώρα πριν πάρει την απόφαση να το προσγειώσει. Η βουλγαρική Αρχή Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε το περιστατικό με δήλωσή της στους Financial Times.

«Από τον Φεβρουάριο του 2022, παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση των παρεμβολών [GPS] και πρόσφατα των περιστατικών αλλοίωσης», ανέφερε. «Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν την ακριβή λήψη των σημάτων [GPS], οδηγώντας σε διάφορες επιχειρησιακές προκλήσεις για τα αεροσκάφη και τα επίγεια συστήματα».

Η επίθεση στο αεροπλάνο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός

Οι λεγόμενες παρεμβολές και παραποιήσεις GPS, οι οποίες παραμορφώνουν ή εμποδίζουν την πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν από στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών για την υπεράσπιση ευαίσθητων χώρων.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι η αυξανόμενη παρεμβολή GPS που αποδίδεται στη Ρωσία ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει μια μεγάλη αεροπορική καταστροφή, καθώς ουσιαστικά τυφλώνει τα εμπορικά αεροσκάφη στη μέση του ταξιδιού.

Τα περιστατικά παρεμβολών GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά στη Βαλτική Θάλασσα και στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας αεροπλάνα, σκάφη και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για την καθημερινή πλοήγηση.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναχώρησε με το ίδιο αεροπλάνο χωρίς περιστατικά μετά την επίσκεψη.