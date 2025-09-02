Ο Ντάνιελ Ποντένσε γύρισε με κάθε επισημότητα στον Ολυμπιακό. Κοινή επιθυμία των δύο πλευρών είναι πλέον να πορευτούν μαζί και να μην χωρίσουν ξανά.

Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ έχει αναπτύξει μια σχέση έντονης αγάπης με τους Πειραιώτες κι αυτό έχει επιβεβαιωθεί δημόσια αμέτρητες φορές. Κάτι που έγινε και κατά την άφιξη του την Δευτέρα (01/09), όταν και αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς.

Εφεξής ο Ποντένσε θα φοράει τα αγαπημένα του ερυθρόλευκα, καθώς επικυρώθηκε ο δανεισμός του από την Αλ Σαμπάμπ για τον επόμενο χρόνο. Ένας δανεισμός τον οποίο τόσο ο Ποντένσε όσο και οι ερυθρόλευκοι θα επιχειρήσουν να επεκτείνουν με τη μορφή μόνιμης συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε: «Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League! Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.

Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!»