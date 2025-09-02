H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου μέσου Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο. Ο πρώην χαφ των «δράκων» και της Λίβερπουλ θα πλαισιώσει τους υπάρχοντες χαφ στο κέντρο του γηπέδου, προσφέροντας μια έξτρα λύσει στον συμπατριώτη του Μάρκο Νίκολιτς.

Ποιος είναι ο Γκρούγιτς

Ο Γκρούγιτς γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1996. Έχει κλείσει δηλαδή τα 29 και οδεύει για τα 30. Άρχισε το ποδόσφαιρο στον Ερυθρό Αστέρα, από τον οποίον μεταπήδησε στη Λίβερπουλ το 2016. Το 2018 παραχωρήθηκε δανεικός σε Κάρντιφ και Χέρτα Βερολίνου.

Μετά από μια διετία στη Γερμανία και 9 γκολ σε 54 ματς όλων των διοργανώσεων, ο Σέρβος προκάλεσε το ενδιαφέρον της Πόρτο. Οι «δράκοι» τον απέκτησαν αρχικά με τη μορφή δανεισμού και ακολούθως, το καλοκαίρι του 2021, με αγορά. Στην πενταετία που μεσολάβησε έκτοτε, ο Γκρούγιτς αγωνίστηκε σε 140 επίσημα παιχνίδια και σημείωσε 4 γκολ.

Το τελευταίο χρονικά απόκτημα της ΑΕΚ μετρά 28 συμμετοχές με την εθνική Σερβίας, όντας μέλος των αποστολών στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022.