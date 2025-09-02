Το μεσημέρι της Τρίτης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης θα πραγματοποιήσει δήλωση, σχετικά με τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα αστυνομικής έρευνας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πόρισμα που θα ανακοινώσει ο κ. Χρυσοχοΐδης αφορά ΑΦΜ τα οποία εντοπίστηκαν να εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ. Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί ότι από αυτά τα ΑΦΜ θα ζητηθεί να επιστρέψουν τα χρήματα, θα ασκηθούν διώξεις ενώ θα υπάρξει και «πάγωμα» λογαριασμών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η ΔΑΟΕ ξεκίνησε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων πήραν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια έψαξε άλλα περιουσιακά στοιχεία.