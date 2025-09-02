Εάν έχετε αγωνία τι θα γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή κυκλοφορούν διάφορες φήμες για εμπλοκή οκτώ βουλευτών της ΝΔ στην περίφημη υπόθεση, να σημειώσω ότι μετά τη ΔΕΘ και πιο συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η Eξεταστική Eπιτροπή, που θα διερευνήσει την ακανθώδη υπόθεση του «αμαρτωλού» οργανισμού.

Η πρώτη συνεδρίαση θα περιοριστεί στην εκλογή προεδρείου, που χωρίς να διεκδικώ δάφνες μάγου, σας πληροφορώ από τώρα ότι θα είναι μονοκομματικό. Πάντως, παρότι τα περισσότερα κόμματα έχουν αποστείλει τα ονόματα των μελών που θα εκπροσωπήσουν το κόμμα τους, το μοναδικό που έχει καθυστερήσει είναι το ΠαΣοΚ.

Όσον αφορά τα οκτώ ονόματα που λέγεται ότι θα αναφέρονται στη νέα δικογραφία, κρατάω μικρό καλάθι, επειδή μαθαίνω ότι περισσότερο γίνεται σπέκουλα, χωρίς να υποτιμώ τις αποκαλύψεις. Το αντίθετο. Εξάλλου η κυβέρνηση την έχει «λερωμένη τη φωλιά της» και γι’ αυτό ο Πρωθυπουργός τρέχει να καλύψει τα νώτα του και να αλλάξει το κλίμα στη ΔΕΘ.

***

Η διορία του Κακλαμάνη

Ένα μήνα διορία έδωσε στα κόμματα ο πρόεδρος της Βουλής, ώστε να αποφασίσουν για το αν θα συνεχιστεί η χρήση της επιστολικής ψήφου ή αν θα επιστρέψουν στο αυστηρό πλαίσιο, όπως το ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής. Το μέτρο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό την περίοδο της πανδημίας, ωστόσο δεν είναι λίγοι οι βουλευτές, από όλα τα κόμματα, που κάνουν κατάχρηση του μέτρου.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική αυτή συζήτηση ξεκίνησε όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν τους βουλευτές της «γαλάζιας» παράταξης, διότι ψήφισαν με επιστολική το βράδυ που αποφάσιζε το Σώμα, αν τελικά θα προχωρήσει η πρόταση του ΠαΣοΚ και των ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για όσους δεν έχουν γνώση των όσων απίθανων έγιναν τότε, θυμίζω ότι είχαμε ένα «παιχνίδι ποντικού και γάτας» γύρω από το ενδεχόμενο να αποχωρούσε η Νέα Δημοκρατία. Τελικά, όμως, λίγο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, αποχώρησε σύσσωμη η αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση ότι ευτελίζει τους θεσμούς.

Ε, δεν είναι η πρώτη φορά που το πράττει αυτό η ΝΔ. Διαβάστε παρακάτω και θα καταλάβετε.

***

Κόκκινη κάρτα και από Δικαστές

Σας έγραφα παραπάνω ότι η κυβέρνηση της ΝΔ ευτελίζει τους θεσμούς και αυτό γίνεται και με προσωπική σφραγίδα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το γράφω τόσο απροκάλυπτα επειδή χθες είχαμε ακόμα ένα ράπισμα στην κυβέρνηση, καθώς, μετά τον Συνήγορο του Πολίτη και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έστειλε υπόμνημα στη Βουλή με τις παρατηρήσεις της στο νομοσχέδιο του Θάνου Πλεύρη.

Όλα καλά και πάλι για την κυβέρνηση με το έκτρωμα του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου που ζήλεψε τον Τραμπ και τον Όρμπαν. Όμως, εδώ οι δικαστές δεν έκλεισαν τα μάτια και βρήκαν το νομοσχέδιο ασύμβατο με το διεθνές δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο, τη νομολογία των ελληνικών και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, την ΕΣΔΑ και το Σύνταγμα.

Άλλη μια κόκκινη κάρτα για την κυβέρνηση που έχει σπάσει τα ρεκόρ σε σημείο που έχει γίνει περίγελος σε πολλές χώρες με όσα κάνει και που αναδεικνύονται μέσα από έγκυρες στήλες μεγάλων ΜΜΕ.

***

Παχιά λόγια για το ρεύμα Μετά την αποστροφή του πρωθυπουργού ότι εάν οι μειώσεις στις τιμές της χονδρικής του ρεύματος δεν περάσουν στα τιμολόγια, η κυβέρνηση θα παρέμβει, όλοι αναρωτιούνται για το είδος και τον τρόπο της παρέμβασης. Κυβερνητικές πηγές έλεγαν χθες πάντως ότι το Μέγαρο Μαξίμου δε σκέφτεται να χορηγήσει επιδοτήσεις στα τιμολόγια, όπως έγινε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, αλλά με παρέμβαση στους παρόχους. Για άλλη μια φορά παχιά λόγια από την κυβέρνηση.

***

Βήμα πίσω για Τσίπρα

Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά αισθάνομαι ότι έχει παραγίνει με τις αναφορές των κυβερνητικών παραγόντων για τον Αλέξη Τσίπρα και το κυοφορούμενο κόμμα του και η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω από τη σκληρή κριτική που ασκούσε στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού.

Το Μέγαρο Μαξίμου, επιχειρεί τώρα, μετά τον ντόρο που σηκώθηκε, να χαμηλώσει την ένταση της κριτικής του απέναντι του. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχετικό ερώτημα χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε, πριν απαντήσει: «Εσείς ρωτάτε, δεν ξυπνάμε και ασχολούμαστε με τον κ. Τσίπρα». Πάλι καλά, διότι το προηγούμενο διάστημα αυτή ήταν η εικόνα που εξέπεμπε η κυβέρνηση… ***

Ζωή κατά Λιάνας

Στη Βουλή διαβιβάστηκε προ ημερών η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά της Λιάνας Κανέλλη για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της και, όπως σας πληροφόρησε η στήλη, ήδη από το Σάββατο, με αυτήν την αφορμή, το ΚΚΕ εξαπολύει πυρά κατά της αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας για «προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης».

Σύμφωνα με τον Περισσό, όλο αυτό «αποτελεί χέρι βοηθείας όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά συνολικά στο αστικό πολιτικό σύστημα».

Αλλά νομίζω ότι πέρα από τους ισχυρισμούς ένθεν κακείθεν, το συμπέρασμα προκύπτει από τα γεγονότα που έχουν ως εξής: Η βουλευτής του ΚΚΕ είχε αναφερθεί σε συνέντευξή της, τον Φεβρουάριο 2025, στη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου έναντι της Χρυσής Αυγής, όταν εκείνη ήταν Πρόεδρος της Βουλής, ενώ είναι γνωστές οι αντιπαραθέσεις που είχαν και εντός Βουλής.

*** Ποιος δικαιούται να είναι «αντισυστημικός» Σύσσωμη η Κ.Ο. του ΚΚΕ σημειώνει πως η μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για «συκοφαντική δυσφήμιση» συνιστά «συνιστά πολιτική δίωξη, δεν έχει καμία υπόσταση και θα πέσει στο κενό».

Και δηλώνει πως «ό,τι και να κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν μπορεί να διαγράψει ότι χαρακτηριστικό στοιχείο της στάσης της είναι τα γνωστά σόου αυτοπροβολής και αποπροσανατολισμού στη Βουλή και η προσπάθεια να δημιουργήσει καιροσκοπικά προφίλ ”αντισυστημικού”, για να συγκαλύψει τη στήριξη που δίνει στη στρατηγική του κεφαλαίου, τις επικίνδυνες αποφάσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, προσφέροντας σε πολλές περιπτώσεις χέρι βοήθειας στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, ψηφίζοντας αντιλαϊκά νομοσχέδια, όπως αυτό για τα Ωνάσεια Σχολεία, άλλα νομοσχέδια και σοβαρές διατάξεις, που στρέφονται ενάντια στα εργατικά – λαϊκά δικαιώματα».

Περιμένω να δω πώς θα αντιδράσει η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έχει ανοίξει εδώ και καιρό σταθερά «μέτωπο» με το ΚΚΕ. Δεν ξέρω τι θα κάνει.

Πάντως, το σίγουρο είναι ότι θα έλαβε συμβουλές από τον πατέρα της, τον πρώην πρόεδρο του Συνασπισμού και έμπειρο δικηγόρο Νίκο Κωνσταντόπουλο, με τον οποίο έκαναν μαζί διακοπές και την Κυριακή βρέθηκαν σε εκδήλωση για τον Σάκη Καράγιωργα, στην οποία ο… μπαρουτοκαπνισμένος από την εποχή της νεολαίας της Ένωσης Κέντρου πολιτικός μίλησε για τον άλλοτε πολιτικό σύντροφό του.

***

Η «Μαύρη Βίβλος» του ΠαΣοΚ και ο Πάρης

Πρώτη ημέρα της τετραλογίας της «Μαύρης Βίβλου» που έφτιαξε το ΠαΣοΚ για τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης χθες και αυτό που ξεχώρισαν εκείνοι που βρέθηκαν στη Χαριλάου Τρικούπη, είναι αφενός η δουλειά που έγινε, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα δεδομένα κι αφετέρου η διάθεση της Χαριλάου Τρικούπη για υψηλούς τόνους.

Δηλωτικό στοιχείο της διάθεσης αυτής ήταν ένα περιστατικό που μου μετέφερε συνεργάτης μου, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη Τύπου με πρωταγωνιστή τον Πάρη Κουκουλόπουλο. Ο αειθαλής βουλευτής Κοζάνης είναι αλήθεια πως αρέσκεται να τα… λέει όταν βρει βήμα, πόσο μάλλον για θέματα οικονομίας και ενέργειας που είναι τα αγαπημένα του.

Χθες λοιπόν και την ώρα που μιλούσε, δίπλα του ακριβώς ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος απασχολούσε τα δάχτυλα με ένα κομπολόι. Παρότι δε φαινόταν, όλοι άκουγαν το «τακ τακ» που κάθε λίγο και λιγάκι διέκοπτε τον ειρμό των ομιλητών. Συνέχισε μάλιστα με την ίδια ένταση, ακόμη και όταν του έπεσε το κινητό από την τσέπη και παρόλο που δεν έσκυψε να το πιάσει, ακούστηκε από το ακροατήριο η φράση «Κανείς δεν κόβει τον Πάρη».

Περιττό να σας πω ότι προκάλεσε γέλιο. Ένα γέλιο που δεν είμαι σίγουρος ότι αποτύπωνε αμηχανία ή διάθεση πως «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα»…

***

Του ανάβουν «Κόκκινο»

Έχω να πω εδώ ότι όσο ο Σωκράτης Φάμελλος υψώνει το «μπαϊράκι» των συλλογικών συμβάσεων και της αποκατάστασης των μισθολογικών αδικιών που επικρατούν στην αγορά, ακριβώς πριν από τη ΔΕΘ, τόσο θα τον πιέζει ασφυκτικά, ως αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, η μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς όσους ανήκουν στο έμψυχο δυναμικό των κομματικών Μέσων.

Οι εργαζόμενοι του «Κόκκινου» λένε ότι δε θέλουν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους τους που δουλεύουν για το κόμμα, αλλά την ίδια ώρα κατηγορούν τη ιδιοκτησία, ξεκάθαρα δηλαδή την ηγεσία της Κουμουνδούρου, ότι προβαίνει σε διακρίσεις στην καταβολή χρημάτων.

Κι αυτό διότι, στους μεν οφείλονται 3,5 μισθοί (όπως και στους δημοσιογράφους της Αυγής), ενώ οι δε είναι μονίμως οικονομικά τακτοποιημένοι. Γι’ αυτό και πλέον εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από κινητοποιήσεις ως δικαστικές ενέργειες, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την εκταμίευση ποσών από την εν εξελίξει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για την καταβολή τουλάχιστον ενός μισθού εντός της εβδομάδας.

Σε αυτή την περίπτωση είτε ισχύει ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος είτε επικρατούν δύο μέτρα και δύο σταθμά, το αποτέλεσμα είναι ίδιο.

***

Τους φέρνει κοντά και η ΕΡΕ Τουλάχιστον ο Σωκράτης Φάμελλος μπορεί να λέει ότι δεν υιοθετεί μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ τη γλώσσα της Νέας Αριστεράς. Συμβαίνει πότε πότε και το αντίστροφο. Διότι είναι εκείνος που πρώτος στη Βουλή επικαλέστηκε τα χρόνια της ΕΡΕ, για να καυτηριάσει τη στρατηγική της κυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση. Ακολούθησε λίγες ημέρες μετά ο Αλέξης Χαρίτσης, που χρησιμοποίησε τον ίδιο ακριβώς όρο για τον τρόπο που η ΝΔ έχει μετατρέψει «το κράτος σε τσιφλίκι της», ενεργοποιώντας μηχανισμούς όπως «την καταστολή, τη συκοφαντία, την ιδεολογική τρομοκρατία σε κάθε επίπεδο». Ομολογώ, βέβαια, ότι αυτή η μορφή «ανένδοτου αγώνα» έχει πολλά χιλιόμετρα να διανύσει για να καρποφορήσει. Προσώρας, εξυπηρετεί κυρίως την εσωτερική κατανάλωση, γιατί ελάχιστοι έχουν ιδέα από την κατάσταση στη χώρα, τη δεκαετία του ’50 και του ’60.

***

Τρέχει ο Καλαντζόπουλος στον ΔΣΑ

Και να σας πάω τώρα στην κινητικότητα που αρχίζει και αναπτύσσεται σιγά-σιγά μετά την ολιγοήμερη αυγουστιάτικη ραστώνη για τις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Μια υποψηφιότητα που παίζει δυνατά είναι αυτή του Μιχάλη Καλαντζόπουλου, στενού φίλου του Νίκου Ανδρουλάκη, που όμως συσπειρώνει γύρω του πρόσωπα από τον ευρύτερο χώρο και δίνει δυναμική στο συνδυασμό του.

Μάλιστα χθες είχε, όπως έμαθα και μια ενδιαφέρουσα συνάντηση στο δημαρχιακό μέγαρο με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για να συζητήσουν και τα των δικηγορικών εκλογών, εν μέσω της επίθεσης που δέχεται ο δήμαρχος Αθηναίων από τον προκάτοχό του Κώστα Μπακογιάννη για το θέμα της πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας.

***