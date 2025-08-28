Ο Αντώνης Ντινιακός, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και tovima.gr, περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι διάβασε σε φάκελο υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που βρισκόταν στα συρτάρια των ελληνικών αρχών για 5 χρόνια.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Το «ΒΗΜΑ» διάβασε «εμπιστευτικό» φάκελο του ΟΠΕΚΕΠΕ» μεταξύ άλλων θα ακούσετε: