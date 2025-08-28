Ο Αντώνης Ντινιακός, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και tovima.gr, περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι διάβασε σε φάκελο υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που βρισκόταν στα συρτάρια των ελληνικών αρχών για 5 χρόνια.
Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Το «ΒΗΜΑ» διάβασε «εμπιστευτικό» φάκελο του ΟΠΕΚΕΠΕ» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:
- 0:36 Οι παραλείψεις που αποκαλύπτει ο φάκελος από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
- 1:55 Τα κόλπα των φερόμενων κτηνοτρόφων ώστε να αποφύγουν τους ελέγχους.
- 3:37 Η αδιάφορη στάση των ελληνικών αρχών: Πώς ο αποκαλυπτικός φάκελος χάθηκε στα συρτάρια.
- 4:06 Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς επί το έργο και οι «αδιάφθοροι» του ΟΠΕΚΕΠΕ.
- 5:42 Πώς τέτοια σκάνδαλα αντιμετωπίζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.