Τον χάρτη της πολυπλόκαμης δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, που δικαιωματικά κέρδισε τον τίτλο της μαφίας της Κρήτης, άνοιξαν στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., περιγράφοντας ένα όργιο παρανομίας σε Χανιά και Ρέθυμνο, τα τελευταία χρόνια, με προεκτάσεις που αν δεν εμπλέκουν, τουλάχιστον αγγίζουν τομείς που άπτονται της εκκλησιαστικής, οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

Όπως ανέδειξαν με τις δηλώσεις τους ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Δημογλίδου Κωνσταντία και ο υποδιοικητής Ασφάλειας και Δίωξης Εγκλημάτων, αστυνομικός υποδιευθυντής Γιάννης Σγούρος, κύριο αντικείμενο του κυκλώματος ήταν η διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και η διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Η εξάρθρωση της πολυπληθούς συμμορίας ήταν, κατά τους ομιλητές, ένα από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά επιχειρησιακά εγχειρήματα των τελευταίων ετών. «Αντιμετωπίσαμε μια πολυπληθή και πολυεπίπεδη εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναπτύξει δράση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων», ανέφερε ο ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, που μίλησε επίσης για οργάνωση με σαφή δομή, στην κορυφή της οποίας βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας, ο οποίος καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης.

«Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες πιάτσες διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού. Η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στα ναρκωτικά. Είχαν εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση φορέων και επιχειρηματιών, ενώ συνδέονται και με βίαιες ενέργειες, όπως η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε οικία στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, είχαν αναπτύξει δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων μέσω τραπεζικών συναλλαγών, εμβασμάτων, ακόμη και μέσω χρήσης POS νόμιμων επιχειρήσεων», σημείωσε ο κ. Νικολάου.

Η μέθοδος που έφερε επιτυχία στην έρευνα

«Προχωρήσαμε σε άρσεις απορρήτου, σε τεχνική παρακολούθηση, σε αξιοποίηση πληροφοριών και σε σταδιακές επιχειρήσεις, ώστε να χαρτογραφήσουμε πλήρως τη δομή και τις σχέσεις των μελών. Οι συλλήψεις ξεκίνησαν από τους μικροδιακινητές και οδήγησαν βήμα-βήμα στους ανώτερους κρίκους της αλυσίδας. Αποκαλύψαμε αποθήκες, κατασχέσαμε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και ηρωίνης, καθώς και όπλα, πυρομαχικά και χρηματικά ποσά», ανέλυσε τη μεθοδολογία της έρευνας ο ταξίαρχος.

«Συνολικά, 15 μέλη τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, πριν ακόμη την τελική φάση της επιχείρησης, ενώ καταφέραμε να αποτρέψουμε και νέα τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βάρος δικηγόρου. Μεταξύ των συλληφθέντων, περιλαμβάνονται ιδιώτες, ημεδαποί και αλλοδαποί, καθώς και δύο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας αστυνομικός, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελός τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.177.000 ευρώ».

Πώς ενεπλάκησαν εκκλησιαστικοί και κρατικοί λειτουργοί

Οι αξιωματικοί που ηγήθηκαν της επιχείρησης εξάρθρωσης τόνισαν: «Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει ότι οι εγκληματικές οργανώσεις μπορεί να προσαρμόζονται, να εκμεταλλεύονται την τοπική κοινωνία και να προσπαθούν να εισχωρούν ακόμη και σε θεσμούς. Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί ο εκβιασμός κληρικών και η υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με παράνομο όφελος που ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ερευνήθηκαν επίσης υποθέσεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών και άσκησης παράνομης επιρροής. Η απάντησή μας είναι σαφής: με συνέπεια, μεθοδικότητα και συνεργασία, μπορούμε να τις αποδομούμε, να προστατεύουμε την κοινωνία και να αποκαθιστούμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών».

Ποιοι και πώς χαρτογράφησαν την οργάνωση

Για την επιχείρηση εξάρθρωσης συνεργάστηκαν οργανωμένα, σε κλίμα εμπιστοσύνης, και με κινήσεις ακριβείας, στελέχη και υπηρετούντες σε Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, ΕΚΑΜ Κρήτης και ΤΑΕ Ηρακλείου και Χανίων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμο Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, «η εγκληματική οργάνωση, συνδύαζε τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το παράνομο εμπόριο οπλισμού και πυρομαχικών, αλλά και μια σειρά άλλων σοβαρών εγκληματικών δραστηριοτήτων στις ευρύτερες περιοχές των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου. Λόγω της δαιδαλώδους και πολυπληθούς δομής της οργάνωσης και της ιδιαίτερα μεγάλης δυναμικής της, διενεργήθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις για την πλήρη χαρτογράφησή της και την ανακοπή περαιτέρω κλιμάκωσης της δράσης της».

Ειδικότερα και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, για την αποδόμηση της οργάνωσης, ακολουθήθηκε η διαδικασία της σταδιακής και επιμέρους αποδόμησης, με στοχευμένες συλλήψεις, κατασχέσεις και προφυλακίσεις καίριων και διαβαθμισμένων μελών της, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν αρκετά μέλη της οργάνωσης, από τα οποία τα 16 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επιχείρησης, συνελήφθησαν 33 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και δυο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για υποβοήθηση της εγκληματικής οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Προέκυψε επίσης, η ύπαρξη δομημένης εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή δράση, η οποία απαρτιζόταν από εντολείς και εντολοδόχους, που επεδίωκαν την επίτευξη ενός κοινού σκοπού και συγκεκριμένα τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της δραστηριότητάς τους.

Η διαβάθμιση στη διακίνηση ναρκωτικών και οι street dealers

Σχετικά με τον τρόπο δράσης στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, υποομάδα της οργάνωσης, οι λεγόμενοι «street dealers», η οποία αποτελούνταν κυρίως από αλλοδαπούς, προέβαινε υπό την καθοδήγηση και για λογαριασμό των ηγετικών και διαβαθμισμένων μελών της, σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη) σε συγκεκριμένα σημεία των Χανίων, με αυξημένη τουριστική κίνηση, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «πιάτσες» διάθεσης και πώλησης.

Ο πυρήνας των μελών αυτών λειτουργούσε κατ’ εντολή διαφορετικής υποομάδας, από την οποία προμηθευόταν τις ναρκωτικές ουσίες, με τα περισσότερα από τα μέλη της να συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς συγγενικούς δεσμούς. Παράλληλα, οι προμηθευτές των ναρκωτικών ουσιών προέβαιναν σε διακίνηση και ατομικά σε προσυμφωνημένα σημεία.

Πέραν των τριών βασικών σημείων διάθεσης, ολόκληρος ο Νομός Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές «αρμοδιότητας» για κάθε υποομάδα, όπου κάθε διαβαθμισμένο μέλος διέθετε προσωπικό «πελατολόγιο» και προμήθευε συγκεκριμένους αγοραστές-πελάτες. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση λάμβανε χώρα διακίνηση κοκαΐνης για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους από έτερα μέλη της οργάνωσης σε καταστήματα εστίασης που διατηρούσαν.

Το εμπόριο όπλων και το «ξέπλυμα»

Σχετικά με το παράνομο εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, τα μέλη χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές, τόσο για τη μεταξύ τους επικοινωνία, όσο και για την επαφή τους με υποψήφιους αγοραστές, στους οποίους παρουσίαζαν τα προς πώληση όπλα και τα κοστολογούσαν.

Εν συνεχεία, τα μέλη προέβαιναν σε νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων που αποκόμιζαν, εντάσσοντάς τα στη «νόμιμη» οικονομία μέσω του τριφασικού μοντέλο ξεπλύματος: τοποθέτηση, διαστρωμάτωση και ενσωμάτωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν διατραπεζικές υπηρεσίες και διεθνείς πλατφόρμες πληρωμών, όσο και νόμιμες επιχειρήσεις τους, οι οποίες λειτουργούσαν ως το λεγόμενο «πλυντήριο» για το ξέπλυμα χρημάτων.

Οι βομβιστικές επιθέσεις και οι εκβιασμοί

Από την έρευνα, ταυτοποιήθηκαν, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου κ. Δημογλίδου, και μέλη της οργάνωσης, ως εντολείς και συνεργοί σε περιστατικό τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στις 24 Ιανουαρίου 2025, στα Χανιά, σε πολυκατοικία όπου διέμενε αστυνομικός.

Η έρευνα επίσης επεκτάθηκε -κατά περίπτωση- σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Για τις εν λόγω υποθέσεις, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 6 ατόμων, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών-εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Τα ευρήματα που γεμίζουν δωμάτιο

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αλλά και κελιά σωφρονιστικού καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 κιλά και 858 γραμμάρια κοκαΐνης,11 κιλά και 282 γραμμάρια κάνναβης, 23 γραμμάρια ηρωίνης, 187 ναρκωτικά δισκία, 136 δισκία και 46 φιαλίδια αναβολικών ουσιών, 16 δενδρύλλια κάνναβης, 9 ζυγαριές ακριβείας, 5 πολεμικά τυφέκια, μεταξύ των οποίων 2 Kalashnikov και M16, πλήθος εξαρτημάτων πυροβόλων τυφεκίων, 12 πυροβόλα όπλα (10 πιστόλια και 2 περίστροφα), μετά των εξαρτημάτων τους, 14 κυνηγετικά όπλα-καραμπίνες, 4.075 φυσίγγια, 33 αυτοκίνητα, 10 δίκυκλα, 66 τηλεφωνικές συσκευές, 19 τάμπλετ και το συνολικό χρηματικό ποσό των 99.665 ευρώ».

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 5.800 διακινήσεις- αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, με πάνω από 41 κιλά κάνναβης, 9 κιλά κοκαΐνης και 2 κιλά ηρωίνης, με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 1.177.720 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη 2η δικογραφία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται και νέες συλλήψεις, περίπου 40. Συνολικά, η δικογραφία αγγίζει τις 15.000 σελίδες.