Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, με τις συλλήψεις να αναμένονται να φτάσουν τις 90.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών και είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών): 41.222 γραμμάρια κάνναβης, 9.175 γραμμάρια κοκαΐνης, 2.100 γραμμάρια ηρωίνης. Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ δεν έλειπαν και οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί.

Κλειδί για την αποκάλυψη της οργάνωσης ήταν 2 μυστικοί αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι έφτασαν στα Χανιά από την Αθήνα. Παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων και σε συνεννόηση με την εισαγγελία κατάφεραν να διεισδύσουν στην οργάνωση.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», στα έγγραφα της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με την υπόθεση αναφέρονται κατηγορίες εκβιασμού επιχειρηματιών και κληρικών στα Χανιά, αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης, άσκησης επιρροής για απόδοση τίτλων σπουδών στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση και χρηματισμού κληρικών λειτουργών.

Οι χάρες που ζήταγε ο κληρικός

Αποκαλυπτική είναι η δράση ανώτερου κληρικού, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος του κυκλώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε εκβιαστεί πριν από δύο χρόνια με προσωπικές φωτογραφίες για να εκχωρήσει σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής.

Ο συγκεκριμένος κληρικός αποχώρησε από τη μονή, εντάχθηκε στο κύκλωμα και στη συνέχεια ζήτησε από μέλη του κυκλώματος να επιτεθούν σε άτομα με τα οποία είχε προσωπικές διαμάχες.

Προσπάθεια παρέμβασης και στη Δικαιοσύνη

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος ήθελαν καθηγητές σε καίρια πόστα ώστε να εξασφαλίσουν πτυχία για ορισμένα πρόσωπα.

Στις συνομιλίες αποκαλύπτεται ότι αστυνομικός, που ήταν κατηγορούμενος για σοβαρές ποινικές υποθέσεις, τηλεφώνησε σε αρχηγό του κυκλώματος ώστε να διαμορφωθεί η έδρα του δικαστηρίου και να εξασφαλίσει ευνοϊκή δικαστική απόφαση για την υπόθεση που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο στο παρελθόν το κύκλωμα να είχε πρόσβαση σε δικαστικούς λειτουργούς.

Και στην υγεία

Τέλος, υπάρχουν συνομιλίες όπου μέλη του κυκλώματος μιλούσαν με υπεύθυνο νοσοκομείου ώστε να μεταφερθούν ασθενείς με ψυχικά νοσήματα σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας ενός εκ των αρχηγών του κυκλώματος, ώστε να λαμβάνει έσοδα από τη παραμονή τους εκεί.

Πλήρωναν τα ναρκωτικά με POS

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση Χανιώτη, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» την επιχείρηση του σε υπαίθριο χώρο. Κατά την ΕΛ.ΑΣ, η επιχείρηση λειτουργούσε ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος από τη διακίνηση. Είναι εκπληκτικό ότι πελάτες-αγοραστές πλήρωναν το αντίτιμο μέσω POS σύμφωνα με το cretalive.

Ήταν ο άμεσος προμηθευτής της υποομάδας των Street Dealers, μιας πολυπληθούς ομάδας που απαρτίζονταν κυρίως από αλλοδαπούς αραβικής καταγωγής και «έσπρωχναν» ναρκωτικά. Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος που φέρεται να έχει με τη μητέρα του, η οποία προσπαθεί μάταια να τον συνετίσει. Σε άλλη πάλι συνομιλία με «πελάτη», ο τελευταίος λέει στο τηλέφωνο για ξεκάρφωμα: «μία ομελέτα, μία χωριάτικη και μία μπύρα..», με τον ίδιο να απαντάει στην ψύχρα: « Δεν καταλαβαίνω τι μ[…] μου λες, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα, μόνο πρέζα και μόνο κόκα».

O φυγόποινος αρχηγός

Στα αρχηγικά μέλη ως προς τη διακίνηση ναρκωτικών η Ασφάλεια Χανίων περιλαμβάνει έναν 42χρονο Ρομά, ο οποίος μάλιστα ήταν φυγόποινος καταδικαστικής απόφασης με συνολική ποινή κάθειρξης 11 έτη.

Στην περίπτωση του τα «χέρια» του ήταν το ίδιο του το… αίμα, δηλαδή συγγενείς εξ αίματος ή πρόσωπα του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. Περιγράφεται ιδιαιτέρως προσεκτικός και του αποδίδονται περί τις 800 συναλλαγές ποσοτήτων δύο κιλών κοκαίνης και ηρωίνης συνολικά, με το οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε 125.000 ευρώ.

Στα πρόσωπα με αναβαθμισμένο ρόλο η αστυνομία εντάσσει κάποιους ακόμα Κρητικούς, ανάμεσα στους οποίους και ο επονομαζόμενος «στρατηγός». Στη δική του σύλληψη είχαν τραυματιστεί πρόσφατα οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. στα Χανιά. Τότε είχαν εντοπιστεί περίπου 7 κιλά χασίς. Του αποδίδεται ότι είχε πραγματοποιήσει 2000 συναλλαγές, είχε διακινήσει περί τα 30 κιλά χασίς, με το οικονομικό όφελος να ανέρχεται, όπως υπολογίζεται, σε 300.000 ευρώ.

Έως την Παρασκευή θα ολοκληρωθούν οι απολογίες

Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκαν οι πρώτοι 24 από τους 48 συλληφθέντες, στην παράνομη δραστηριότητα των οποίων περιλαμβάνονται ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Από τους συλληφθέντες οι 16 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, ενώ αρχηγοί φέρονται δύο αδέλφια, επιχειρηματίες του τουρισμού, στα Χανιά.

Η απολογία ενώπιον του ανακριτή θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (4/9), σταδιακά για τα 30 από τα 48 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή.

Μάλιστα, σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου υπό της εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανελλο Νικολάου και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, κ. Σγουρό.

Συγγενείς και φίλοι των κρατουμένων, κατά την έξοδο τους από το δικαστικό μέγαρο Χανίων, τους εξέφραζαν τη συμπαράσταση τους, ενώ ορισμένοι προχώρησαν και σε υβριστικά σχόλια σχετικά με τον τρόπο που τα Μέσα Ενημέρωσης χειρίστηκαν την υπόθεση.