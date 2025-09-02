«Η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε να επιλέξει καλύτερη ημέρα από τη σημερινή για την ανακοίνωσή της για τα εργασιακά, καθώς, μόλις πριν από λίγες ώρες, δημοσιεύθηκαν στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δείχνουν ότι το πρώτο επτάμηνο του 2025 σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ απασχόλησης, με την υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών στο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων, δημιουργώντας +319.843 νέες θέσεις εργασίας».

Αυτό τονίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ενισχύει την αγορά εργασίας στην πράξη, εφαρμόζοντας πολιτικές με αναπτυξιακό πρόσημο.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εργασίας σημειώνει τα εξής:

«Το ΠΑΣΟΚ σωστά αναφέρει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει προχωρήσει σε μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο στην αγορά εργασίας.

Ως αποτέλεσμα ακριβώς αυτών των παρεμβάσεων, από το 2019:

Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ κατά 9,8 ποσοστιαίες μονάδες (-55%). Από το ποσοστό ανεργίας του 17,8% που παρέλαβε η παρούσα κυβέρνηση τον Ιούλιο 2019, φτάσαμε στο 8% τον Ιούλιο 2025.

Έχει αυξηθεί κατά 35% ο κατώτατος μισθός και κατά 28,3% ο μέσος μισθός. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα διαθέτει τον 11ο υψηλότερο κατώτατο μισθό στην ΕΕ.

Έχει αυξηθεί ραγδαία η πλήρης απασχόληση (πάνω από 3 στους 4 μισθωτούς είναι πλήρους απασχόλησης).

Σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι προστατεύονται πλέον από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Έχει καταγραφεί ραγδαία αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες σε όλους τους ενταγμένους κλάδους, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει το +850% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Έχουν ενταθεί οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας κατά 8%, ενώ αυξήθηκαν τα πρόστιμα κατά 13,8% μέσα σε ένα έτος, με εισπράξεις άνω των 50 εκατ. ευρώ μόνο το 2024.

Έχει ενισχυθεί το πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων με αύξηση της άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, άδεια πατρότητας για πρώτη φορά, άδεια για παροχή φροντίδας, άδεια για ιατρικές εξετάσεις αναπαραγωγής και για πρώτη φορά προβλέπεται πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από βία και παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ, το πλαίσιο για την αιτιολόγηση της απόλυσης έχει ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, αν ο εργαζόμενος αιτηθεί γνωστοποίηση της αιτίας απόλυσης, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να απαντήσει εγγράφως και τεκμηριωμένα (άρθρο 17 του ν. 5053/2023) και, αν ο εργαζόμενος επικαλεστεί ότι η απόλυση είναι άκυρη, λόγω παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, ο εργοδότης υποχρεούται να αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει (άρθρο 66 του ν. 4808/2021), εντός του πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε και τα δύο αυτά άρθρα!

Έχει εκκινήσει εκτενής διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αναμόρφωση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τον e-ΕΦΚΑ, η κριτική του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλώς παραπλανητική, αλλά ξεδιάντροπα ψευδής και ανεύθυνη, πόσω μάλλον όταν προέρχεται από ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα επί σειρά ετών. Είναι αξιοσημείωτο δε το πώς το ΠΑΣΟΚ συγχέει την κοινωνική ασφάλιση με προνοιακές παροχές, θυμίζοντας άλλες εποχές στις οποίες κανείς δεν θέλει να επιστρέψουμε.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καταργήσει στην πράξη τα σημεία εκείνα του νόμου Κατρούγκαλου που έχρηζαν αλλαγής.

Ενδεικτικά:

Ενσωματώθηκε το ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ, δημιουργώντας έτσι έναν πραγματικά ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Αλλαξε ο τρόπος υπολογισμός των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών.

Αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης, ενισχύοντας την ανταποδοτικότητα και επιβραβεύοντας τη μακροχρόνια συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Αλλαξε το πλαίσιο απασχόλησης συνταξιούχων που επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται και, σήμερα, περισσότεροι από 245.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει την εργασία τους.

Διορθώθηκαν στρεβλώσεις στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, διασφαλίζοντας ότι η αύξηση στη σύνταξη δεν συνεπάγεται μείωση του καθαρού ποσού για κανέναν. Μάλιστα, είναι άξιο απορίας το ότι το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης “καταληστεύει τους συνταξιούχους”, ενώ θεσπίστηκε με νόμο που είχε εισηγηθεί ως κυβέρνηση (άρθρο 38 του ν. 3863/2010).

Πέραν όλων αυτών, η παρούσα κυβέρνηση:

Ξεπάγωσε τις αυξήσεις στις συντάξεις για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, με μόνιμες αυξήσεις που αγγίζουν σωρευτικά το +13,6%.

Μείωσε οριζόντια τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,4%.

Κατήργησε τις προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργίας και αυτό οδήγησε σε εξαιρετικά μεγάλη αύξηση εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία.

Μείωσε τον μέσο χρόνο έκδοσης κύριας σύνταξης από περισσότερες από 500 ημέρες το 2019 σε μόλις 42 το 2025, ενώ είναι σε εξέλιξη σημαντικά έργα ψηφιοποίησης της έγχαρτης ασφαλιστικής ιστορίας, για ακόμα ταχύτερες συντάξεις στο άμεσο μέλλον.

Υπερδιπλασίασε τους ιατρούς των Κέντρων Ψηφιοποίησης Αναπηρίας και ψηφιοποίησε πλήρως τη διαδικασία αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας».

«Η αγορά εργασίας του 2025 δεν θυμίζει σε τίποτα την αγορά εργασίας που παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019. Μέσα από μια σειρά στοχευμένων πολιτικών, προχωράμε σε τομές που εκσυγχρονίζουν την αγορά εργασίας, ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος, πάντα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας» υπογραμμίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η απάντηση του ΥΠΑΝ στο ΠαΣοΚ για την ακρίβεια

Απάντηση στην ανακοίνωση του ΠαΣοΚ για την ακρίβεια δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης, με ανακοίνωσή του, επικαλούμενο στοιχεία της Eurostat που δείχνουν χαμηλότερο αθροιστικό πληθωρισμό στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τον περιορισμό της αθέμιτης κερδοφορίας και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών.

Αναλυτικά, το υπουργείο Ανάπτυξης απαντάει σε πέντε αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ ως εξής :

«Αιτίαση ΠΑΣΟΚ

Τι υποσχέθηκαν: Μείωση τιμών και έλεγχο της ακρίβειας

Τι πέτυχαν: Αυξήσεις παντού, μόνο στα τρόφιμα 34%

Απάντηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα την εξαετία Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2025 προκλήθηκε, εξαιτίας της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης, αθροιστικός πληθωρισμός 21,2%. Ο αθροιστικός πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 26,7%.

Στον τομέα των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών την εξαετία Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2025 η Ελλάδα παρουσιάζει αθροιστικό πληθωρισμό 39,2%, ίσο περίπου με τον αντίστοιχο αθροιστικό πληθωρισμό τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών στην ΕΕ που είναι 38,9%.

Παράλληλα, στον τομέα των καθαριστικών προϊόντων (απορρυπαντικά) ο αθροιστικός πληθωρισμός της εξαετίας 2019 – 2025 είναι για την Ελλάδα 8,9%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είναι 26,0%. Αντίστοιχη είναι η διαφορά για τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, όπου ο αθροιστικός πληθωρισμός της εξαετίας 2019-2025 είναι για την Ελλάδα -2,2%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είναι 20,1%.

Οι διαφορές αυτές οφείλονται στα αυστηρά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αθέμιτης κερδοφορίας και των παραπλανητικών εκπτώσεων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν από πολλές επιχειρήσεις ως μηχανισμός μετακύλισης ανατιμήσεων στους καταναλωτές. Υπογραμμίζεται ότι το ζήτημα των παραπλανητικών εκπτώσεων δεν τέθηκε ποτέ από το ΠΑΣΟΚ σε κανένα επίπεδο της δημόσιας συζήτησης.

Εντύπωση προκαλεί ακόμα το γεγονός πως το ΠΑΣΟΚ, για λόγους που δεν είναι εμφανείς σε κανέναν λογικό και καλόπιστο άνθρωπο, δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για την εκφρασμένη βούληση της Κυβέρνησης να νομοθετήσει την ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Θα στελεχωθεί με 500 στελέχη -τα 300 από τα οποία θα είναι ελεγκτές- και θα ενισχυθεί με ψηφιακά εργαλεία για την άμεση ανταπόκριση στις καταγγελίες των πολιτών.

Αιτίαση ΠΑΣΟΚ

Μέτρα ΝΔ για καταπολέμηση ακρίβειας: Δεκάδες καλάθια (νοικοκυριού, νονού) και pass

Αποτέλεσμα: Παραμένουμε σταθερά δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη.

Απάντηση

Η Κυβέρνηση ΝΔ είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει επιβάλει βαριά πρόστιμα, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, σε δεκάδες μεγάλες επιχειρήσεις για παράβαση της νομοθεσίας περί αθέμιτης κερδοφορίας.

Επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχαν ούτε έλεγχοι, ούτε νομοθετικό πλαίσιο για την αθέμιτη κερδοφορία, ούτε και πρόστιμα σε επιχειρήσεις, άρα και καμία προσπάθεια καταπολέμησης της ακρίβειας.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερα στοιχεία διαχρονικού πληθωρισμού σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά απόδειξη ότι η επιβολή σκληρών μέτρων έχει αποδώσει, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό στο πλαίσιο της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Αιτίαση ΠΑΣΟΚ

Υπερκέρδη

Εκατοντάδες εκατομμύρια υπερκέρδη των πολυεθνικών, µόλις 18 εκατ. ευρώ πρόστιµα, τα οποία εκκρεµούν ή καταπίπτουν.

Διαρκής άρνηση της κυβέρνησης να δώσει στη δηµοσιότητα τα προϊόντα για τα οποία επιβάλλονται τα πρόστιµα και το ύψος του θεωρουµένου παρανόµου κέρδους.

Απάντηση

Από την έναρξη της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης έχουν επιβληθεί από τη ΔΙΜΕΑ πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 35 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών και παραβάσεων της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης, εισπράττονται ή βεβαιώνονται από την αρμόδια φορολογική αρχή σε βάρος των υπόχρεων επιχειρήσεων στο 100%. Κανένα πρόστιμο που επέβαλαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης δεν έχει ως τώρα καταπέσει στα δικαστήρια.

Από ποια στοιχεία προκύπτουν τα συμπεράσματα του ΠΑΣΟΚ; Πόσα είναι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που προέβαιναν σε αντίστοιχες πρακτικές επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ;

Αιτίαση ΠΑΣΟΚ

Θηριώδεις αυξήσεις σε ασφάλιστρα υγείας: Αύξηση κοντά στο 30%, αποτέλεσµα της νοµοθεσίας και των πολιτικών της Κυβέρνησης (Δείκτης ΙΟΒΕ). Υποχώρηση της Κυβέρνησης για το 2025 µπροστά στην πίεση και την κατακραυγή του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης, µε αλλαγή του τρόπου υπολογισµού µε βάση την ΕΛΣΤΑΤ, µε εφαρµογή όµως που θα ισχύσει από το 2026. Ένας ακόµη χρόνος δώρο στις ασφαλιστικές εταιρίες από την κυβέρνηση.

Απάντηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το κόστος ασφάλισης υγείας έχει αυξηθεί σημαντικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 22,5% από το 2019 (στην Ελλάδα 28,9%). Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η αύξηση των ασφαλίστρων υγείας έχει αυξηθεί κατά 53,9% την ίδια περίοδο, στη Νορβηγία 51,2% και στη Φινλανδία 31,3%.

Ο δείκτης του ΙΟΒΕ, στον οποίο αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, αφορά μόνο σε μία σχετικά μικρή μερίδα συμβολαίων, με ισόβιο χαρακτήρα, που συνάφθηκαν, στη μεγάλη τους πλειοψηφία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τα μέσα της δεκαετίας του 2000 επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, με καταχρηστικούς για τους καταναλωτές όρους, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε εποπτεία εκείνη την εποχή από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει τη δημιουργία ενός νέου δείκτη, που θα εκδίδεται με μεθοδολογία και διαδικασία που θα καθορίζει η ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, στο μέτρο του δυνατού, το πρόβλημα της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων των ισόβιων συμβολαίων υγείας που δημιουργήθηκε σε παλαιότερες εποχές.

Αιτίαση ΠΑΣΟΚ

Πλήρης απαξίωση καταναλωτικού κινήματος

Δεκαπέντε αιτήσεις καταναλωτικών οργανώσεων, τρεις µόνο πιστοποιήσεις. Στόχος της ΝΔ η αφωνία του καταναλωτικού κινήµατος, που επέβαλε και µε νόµο.

Απάντηση

Έως σήμερα, στο νέο μητρώο ενώσεων καταναλωτών και φορέων που νομιμοποιούνται να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές υπέρ των καταναλωτών στα δικαστήρια έχουν εγγραφεί τέσσερις ενώσεις.

Δυστυχώς, κατά κοινή ομολογία, ένα πολύ σημαντικό μέρος των ενώσεων καταναλωτών που ήταν εγγεγραμμένες στα παλαιότερα μητρώα, δεν έχουν πραγματικά μέλη (ενώσεις-σφραγίδες), δεν πραγματοποιούν δαπάνες ή ουσιαστικές δράσεις υπέρ των καταναλωτών για πολλά χρόνια, δεν εισπράττουν συνδρομές εισπράττοντας απαξίωση από τα εγγεγραμμένα μέλη τους, δεν υπερασπίζονται τους καταναλωτές ενώπιον των δικαστηρίων ή έχουν αλλότριους καταστατικούς σκοπούς από την υπεράσπιση των καταναλωτών, κάτι που απαγορεύεται ρητά από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ένωση καταναλωτών είναι ευπρόσδεκτη να εγγραφεί στα μητρώα του υπουργείου Ανάπτυξης στο μέτρο που καλύπτει τις προϋποθέσεις του νόμου και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»