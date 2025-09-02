Η Χαριλάου Τρικούπη έδωσε το στίγμα της προσπάθειας που κάνει για να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα με την παρουσίαση του πρώτου κεφαλαίου της «Μαύρης Βίβλου». Ως κεντρικό θέμα είχε την οικονομία και τον απολογισμό των έξι χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στελέχη του κόμματος παρουσίασαν στοιχεία για τη φορολογική πολιτική και τις επιβαρύνσεις στα νοικοκυριά, το ράλι στις τιμές σε βασικά αγαθά και το ρεύμα, τον μαρασμό της αγροτικής παραγωγής που δεν έχει χέρια και πόρους, αλλά και την «χαμένη ευκαιρία» των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης, επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να σκιαγραφήσουν ένα αρνητικό αποτύπωμα της κυβερνητικής θητείας.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν δύο βίντεο από την επικοινωνιακή ομάδα του κόμματος που ανέδειξαν δύο από τις τέσσερις θεματικές ενότητες, κάτι που θα συνεχιστεί και στις επόμενες τρεις ημέρες που θα παρουσιαστούν τα επόμενα κεφάλαια της «Μαύρης Βίβλου». Σε αυτά τα βίντεο πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υποσχέσεις που έδωσε στο παρελθόν, τις οποίες σήμερα θυμίζει σε όλους η Χαριλάου Τρικούπη και τις παρουσιάζει ως προεκλογικά και κυβερνητικά ψέματα.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «ανακριβή στοιχεία και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» με τους επιτελάρχες του ΠαΣοΚ να επισημαίνουν πως η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί από μόνης της ομολογία αποτυχίας και πως ανανεώνουν το ραντεβού τους για σήμερα που θα παρουσιαστεί το δεύτερο μέρος της «Μαύρης Βίβλου»

Οι στόχοι του ΠαΣοΚ και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έτσι κύλησε η πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, και στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν καλά πως όλος ο μήνας που ακολουθεί θα είναι ιδιαίτερα θερμός, γεμάτος κόντρες κι επικοινωνιακά τζαρτζαρίσματα. Σκοπός της καμπάνιας αυτής είναι «το ΠαΣοΚ να εξηγεί με τεκμηριωμένα στοιχεία τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και να στρώνει ουσιαστικά το έδαφος προκειμένου να ξεδιπλώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το ολοκληρωμένο κυβερνητικό του σχέδιο στη Δ.Ε.Θ.» δηλώνει στο Βήμα μέλος της ομάδας κρούσης που συνέβαλε στη διαμόρφωση της «Μαύρης Βίβλου». Κυρίως όμως εξηγεί πως αυτό που θέλουν στο ΠαΣοΚ είναι να καταδείξουν πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει πολιτική κατεύθυνση.

Άλλωστε αυτό ήταν κάτι που ειπώθηκε και χθες από τον Παύλο Γερουλάνο που ξεκαθάρισε πως είναι επιλογή της κυβέρνησης ο κρατικοδίαιτος καπιταλισμός. Ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας έφερε ως παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης που θα έπρεπε να λειτουργήσει διαφορετικά. «Το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα, σε αντιστοιχία με άλλες χώρες, ήταν μόνο θέμα του Μεγάρου Μαξίμου, κάποιων συμβούλων και ανθρώπων της απόλυτης εμπιστοσύνης του Μαξίμου. Αποκλείστηκαν από τη διαδικασία η Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί φορείς και, βεβαίως, οποιαδήποτε διακομματική συναίνεση. Δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός για τον τουρισμό, για την αγροτική παραγωγή, για τη ναυτιλία, για τις υπηρεσίες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι επόμενες ομιλίες της «Μαύρης Βίβλου» του ΠαΣοΚ

Σήμερα η σκυτάλη της «Μαύρης Βίβλου» αλλάζει χέρια και περνά σε αυτά της Μιλένας Αποστολάκη, του Γιώργου Νικητιάδη, του Παύλου Χρηστίδη, του Φραγκίσκου Παρασύρη και του Ιωάννη Τσίμαρης που θα τοποθετηθούν πάνω στο ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, τα τιμολόγια του ρεύματος, την υγεία και γενικά το κόστος ζωής.

Ενώ Πέμπτη και Παρασκευή βουλευτές και τομεάρχες θα αναλύσουν αν η Νέα Δημοκρατία παραδίδει μια Ελλάδα «ανθεκτική» και αν η ίδια ως κυβέρνηση υπηρέτησε την ποιότητα των θεσμών και της Δημοκρατίας. Το τελευταίο, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη συνδεεται και με την κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής ζητά ενόψει και της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές και μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση, να προχωρήσει σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. «Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού» όπως λένε από το ΠαΣοΚ που είναι απέναντι στην πελατειακή λογική άσκησης εξουσίας εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.