Μία ανάσα από το 48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που θα διεξαχθεί στις 8-14 Σεπτεμβρίου 2025, με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ρίχνουμε μια ματιά στο σύνολο του προγράμματος που περιλαμβάνει 223 ταινίες από 49 χώρες. Από αυτές, 146 μικρού μήκους ταινίες διαγωνίζονται στα 7 διαγωνιστικά τμήματα του DISFF: Εθνικό, Εθνικό Σπουδαστικό, Διεθνές Διαγωνιστικό, Διεθνές Σπουδαστικό, Animation, Short & Grenn και Kiddo.

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αφιέρωμα στις μικρού μήκους δημιουργίες του Άγγελου Φραντζή και της Χέλενα Βίτμαν. ‘Εξι είναι οι μικρού μήκους ταινίες του Άγγελου Φραντζή που θα προβληθούν και χρονολογούνται από το 1992 έως και το 2014, ενώ οκτώ οι μικρού μήκους δημιουργίες που η Χέλενα Βίτμαν γύρισε από το 2004 έως το 2025. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στην Ελλάδα το σύνολο του έργου μικρού μήκους των δύο καλλιτεχνών, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης προσπάθειας του Φεστιβάλ Δράμας (DISFF) να φέρει το κοινό σε επαφή με το πρώιμο έργο σημαντικών δημιουργών.

Οι ταινίες αυτές είναι συχνά δυσεύρετες, όπως στην περίπτωση της Βίτμαν, ενώ για την ολοκληρωμένη παρουσίαση των μικρού μήκους ταινιών του Άγγελου Φραντζή, το Φεστιβάλ προχώρησε στην ψηφιοποίησή τους– μία πρακτική που βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του DISFF Γιώργου Αγγελόπουλου, με στόχο τη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους.

Kαι φέτος, οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό του τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο “εισιτήριο” για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ®.

Η φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε φυσικούς χώρους στην πόλη της Δράμας και online.

Μέσα από την online πλατφόρμα οι ταινίες θα είναι προσβάσιμες, με ελεύθερη είσοδο, σε όλη την Ελλάδα.

Το 48ο DISFF θα διεξαχθεί στον κινηματογράφο Ολύμπια, στον θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρος, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, στον κήπο του πολιτιστικού χώρου ΚΥΚΛΩΨ, στον πολυχώρο πολιτισμού «Ελευθερία» και στο Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας.

Το ημερήσιο πρόγραμμα προβολών του φεστιβάλ είναι διαθέσιμο ΕΔΩ

Η πλατφόρμα δωρεάν προβολών του Φεστιβάλ

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 48ο DISFF οnline, μπορούν από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, μέσω της πλατφόρμας του Φεστιβάλ (θα οδηγούνται εκεί και μέσω της ιστοσελίδας από τον σύνδεσμο ONLINE FESTIVAL).

Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 8 Σεπτεμβρίου (9 μ.μ.).

Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλο το online περιεχόμενο του Φεστιβάλ που θα περιλαμβάνει τα 7 διαγωνιστικά τμήματα, ταινίες παράλληλων προγραμμάτων και ταινίες αναφοράς των δράσεων του Short Film Hub.

Oι ταινίες θα παραμείνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει τις αγαπημένες του ταινίες για το Βραβείο Κοινού.

Ελληνικό Διαγωνιστικό

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, με head programmer τον Γιώργο Αγγελόπουλο συμμετέχουν 35 ταινίες.

Θα τις βρείτε ΕΔΩ.

Στις ταινίες πρωταγωνιστoύν δεκάδες γνωστοί ηθοποιοί. Eνδεικτικά αναφέρουμε τους: Μαρία Σκουλά, Κώστα Κορωναίο, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Ιερώνυμο Καλετσάνο, Γιώργο Αγγέλκο, Aνδρέα Κωνσταντίνου, Σοφία Κόκκαλη, Χάρη Φραγκούλη, Έλενα Τοπαλίδου, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Σίμο Κακάλα, Χάρη Τζωρτζάκη, Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, Μάκη Παπαδημητρίου, Βασίλη Κουκαλάνι, Λένα Κιτσοπούλου, Εβελίνα Παπούλια, Θανάση Τοκάκη, Γιούλα Mπούνταλη, Άρη Μπαλή, Πηνελόπη Τσιλίκα, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη, Φλομαρία Παπαδάκη, Παύλο Ιορδανόπουλο, Ευθαλία Παπακώστα, Σταύρο Τσουμάνη, Βασίλη Κουτσογιάννη, Ζωή Σιγαλού, Καραφίλ Σένα και πολλά ακόμα νέα ταλαντούχα πρόσωπα. Σε ρόλο αφηγήτριας θα απολαύσουμε μάλιστα την αγαπημένη Χάνα Σιγκούλα.

Τα κοινωνικά θέματα και οι σχέσεις κυριαρχούν και φέτος. Απώλεια, σχέση μητέρας και κόρης, εγκυμοσύνη, πρώτη περίοδος, αποξένωση. Τα ζώα και τα παιδιά πρωταγωνιστούν σε αρκετές ταινίες, με την παιδική ματιά και φαντασία να έρχεται σε πρώτο πλάνο καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών.

Τα καυτά ζητήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη Ελλάδα συνεχίζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους μικρομηκάδες: ακροδεξιά, χρεοκοπία, διαφθορά, ομοφοβία, μετανάστευση, αναζήτηση ταυτότητας, ναρκωτικά, πορνεία, αλλά και αναφορές στο πρόσφατο πολιτικό παρελθόν. Τα χνάρια του στο σινεμά συνεχίζει να αφήνει ο εγκλεισμός του lockdown, ενώ θα δούμε και ταινίες εμπνευσμένες από τον κόσμο της νύχτας, ακόμα και από τα σινεμά που κλείνουν στο βωμό του κέρδους. Το εμπόριο του θανάτου στα κοιμητήρια, αλλά και η άνευ όρων παράδοση στην τουριστική βιομηχανία αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για κάποιους άλλους δημιουργούς.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται ωστόσο και με μία νέα διακριτή τάση: ταινίες με ήρωες μυθικά πλάσματα, όπως τα βαμπίρ, οι γοργόνες και τα ζόμπι, αλλά με lgbtq+ πρόσημο. Την ίδια στιγμή, συναντάμε και υβριδικές ταινίες αλλά και mockumentaries (ταινίες μυθοπλασίας στημένες σαν ντοκιμαντέρ) που ξεγελούν και το πιο έμπειρο μάτι.

Στο 48ο DISFF διαγωνίζονται πολλοί νέοι σκηνοθέτες, ταυτόχρονα όμως επιστρέφουν και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν.

Εξι επιπλέον Διαγωνιστικά Προγράμματα

Στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ θα βρείτε όλες τις ταινίες που συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ANIMATION

SHORT AND GREEN

KIDDO

Κριτικές Επιτροπές

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Mαρία Καλλιμάνη, ηθοποιός

Έλσα Λεκάκου, ηθοποιός

Δημοσθένης Παπαμάρκος, συγγραφέας, σεναριογράφος

Ανδρέας Σινάνος, διευθυντής φωτογραφίας

Άγγελος Φραντζής, σκηνοθέτης

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Helena Wittmann, σκηνοθέτης, διευθύντρια φωτογραφίας

Κατερίνα Γρέγου, καλλιτεχνική διευθύντρια Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Παναγιώτης Ευαγγελίδης, σκηνοθέτης, σεναριογράφος

ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Σοφία Δημοπούλου, casting director (Ready2Cast)

Mαρία Λυσικάτου, διευθύντρια κινηματογράφου Τριανόν, διανομέας

Δημήτρης Μουτσιάκας, σκηνοθέτης

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Simone Bardoni, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Concorto

Loes van Keulen, επιμελήτρια προγράμματος στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ

Μαρία Δρανδάκη, παραγωγός (Homemade Films)

ΔΙΕΘΝΕΣ SHORT & GREEN ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ:

Neil Young, κριτικός κινηματογράφου, επιμελητής προγράμματος φεστιβάλ

Δημήτρης Καπουράνης, ηθοποιός

Σμαρώ Παπαευαγγέλου, μοντέζ, σκηνοθέτις

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Anna Feistel, Συντονίστρια προγράμματος και επιμελήτρια του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Αμβούργου

Nihan Sivridag, επιμελήτρια προγράμματος του Φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου

Κωνσταντίνος Βασίλαρος, παραγωγός (StudioBauhaus)

Στο ΔΙΕΘΝΕΣ KIDDO ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι παρακάτω μαθητές από τη Δράμα: Αναστασία Αντωνιάδου, Χρήστος Κώτσης, Αναστασία Μπουντούρη, Ευαγγελία Μυτιληναίου, Ουρανία Χατζικούρτη

Short Film Hub

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα του μηχανισμού επιμόρφωσης και δικτύωσης του Φεστιβάλ SHORT FILM HUB (Εργαστήρια, Συζητήσεις, Αίθρια Λογοτεχνικά Απογεύματα), που στελεχώθηκε φέτος με την Αντιγόνη Παπαντώνη και φιλοδοξεί να συνδέσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογράφου με τη διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

DISFF Pitching Lab

Για 12η χρονιά, διεξάγεται το Drama Pitching Lab, σε επιμέλεια της επικεφαλής του προγράμματος, Βαρβάρας Δούκα.

Δέκα σχέδια (ανάμεσά τους και τέσσερα ελληνικά) θα συμμετάσχουν στο διεθνές DISFF Pitching Lab στη Δράμα και θα διαγωνιστούν για τα βραβεία της Finos Film, του ΕΚΚΟΜΕΔ και της ΕΡΤ, αλλά και για τα mentorship awards “Στάθης Παρασκευόπουλος”.

Το Pitching θα διεξαχθεί την Tετάρτη 10/9 στην Αίθουσα «Ελευθερία».

Eκπαιδευτές: Βαρβάρα Δούκα, σκηνοθέτις, εκπαιδευτικός, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, δραματουργός, σκηνοθέτις, εκπαιδευτικός, Τζων Στήβενς, εκπαιδευτικός, σύμβουλος σεναρίου.

Προσκεκλημένοι Εισηγητές: Alexandra Hroncova, Cinefila Distribution, Eroll Bilibani Head of DokuLab at DokuFest, freelance producer.

ΕΔΩ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα σχέδια που προκρίθηκαν στο φετινό Pitching Lab.

30 χρόνια Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας

Φέτος το Φεστιβάλ Δράμας γιορτάζει τα 30 χρόνια από τη διεθνοποίησή του, παρουσιάζοντας μία επιλογή από τις ταινίες που απέσπασαν Grand Prix από το 1995 έως σήμερα. Ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς αυτής της συναρπαστικής διαδρομής, υπήρξε η μικρού μήκους ταινία “Next Floor” του -διάσημου σήμερα- γαλλοκαναδού δημιουργού Ντενί Βιλνέβ, σκηνοθέτη του “Dune” και της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ, που το 2008 απέσπασε το Grand Prix καλύτερης μικρού μήκους ταινίας στο DISFF, επιβεβαιώνοντας ότι το Φεστιβάλ Δράμας κάθε χρόνο μας συστήνει τους δημιουργούς που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον.

*Η 48η διοργάνωση θα παρουσιάσει δύο ακόμη προγράμματα: τις ταινίες που δημιουργήθηκαν στο Κινηματογραφικό Εργαστήριο Μικρού Μήκους του Φεστιβάλ Δράμας από κατοίκους της Δράμας, στις οποίες πρωταγωνιστεί η ίδια η πόλη, και τις φοιτητικές ταινίες που προέκυψαν από το πρόγραμμα «Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας» (ΣΚΙ) της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ.

Για τις παράλληλες εκδηλώσεις του 48ου DISFF μπορείτε να συμβουλευτείτε το site του Φεστιβάλ Δράμας.

Προκράτηση εισιτηρίων ΕΔΩ