Με ρεκόρ υποβολής συμμετοχών που άγγιξαν τις 3714 ταινίες απ’ όλον τον κόσμο από τις οποίες θα προβληθούν συνολικά 151 ταινίες μικρού μήκους στα διαγωνιστικά του τμήματα, το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (480 DISFF) ετοιμάζεται για τη διεξαγωγή του από τις 8 ως έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Κι επειδή συνήθως ξεδιαλύνουμε το νήμα ενός φεστιβάλ προτού μπούμε στην ουσία του, που είναι οι δημιουργοί και οι ταινίες τους, από τις 151 ταινίες μικρού μήκους που προαναφέραμε, οι 35 ταινίες θα διαγωνιστούν στο επίσημο ελληνικό πρόγραμμα και οι 24 στο ελληνικό σπουδαστικό -οι περισσότερες σε παγκόσμια πρεμιέρα.

Η φετινή ελληνική σοδειά ταινιών μικρού μήκους φέρνει στο προσκήνιο τους παιδικούς χαρακτήρες, με δυναμική εμφάνιση του είδους της νεανικής ταινίας. Οι δημιουργοί βρίσκουν τρόπους να επανεφεύρουν queer θεματικές με πρωταγωνιστές υπερφυσικά και μυθολογικά όντα, οι ιστορίες θίγουν τα κακώς κείμενα της σύγχρονης Ελλάδας, ενώ η θεματική της μνήμης και της προστασίας της, το μοτίβο του πένθους, επανέρχονται. Ωστόσο, υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, διαβεβαιώνουν οι δημιουργοί στις διαδρομές των χαρακτήρων τους.

Όλα τα παραπάνω εντυπώθηκαν το βράδυ της Τρίτης καθώς ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας, Γιώργος Αγγελόπουλος, ανακοίνωσε τις ελληνικές συμμετοχές στα διαγωνιστικά προγράμματα (Εθνικό, Εθνικό Σπουδαστικό, Διεθνές Διαγωνιστικό, Διεθνές Σπουδαστικό, Animation, Short & Green και Kiddo) της 48ης διοργάνωσης του DISFF, αλλά και τη φετινή οπτική ταυτότητα και το σποτ του Φεστιβάλ, στην κατάμεστη από επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου, ταράτσα του θερινού κινηματογράφου Λαϊς της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Δράμας τον Φεβρουάριο του 2025 μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, αφού παύθηκε από καλλιτεχνικός διευθυντής ο Γιάννης Σακαρίδης μετά από μια ομολογουμένως επιτυχημένη θητεία. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Αγγελόπουλος: «Ένα Φεστιβάλ Κινηματογράφου οφείλει να αλλάζει, να δοκιμάζεται, να αμφισβητεί και να διερευνά τρόπους να εξελίσσεται και πάντα να παραμένει επίκαιρο. Η αλλαγή της καλλιτεχνικής διεύθυνσης σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το φεστιβάλ. Είναι μεγάλη πρόκληση ο εκσυγχρονισμός ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ, όπως μεγάλη πρόκληση είναι και να βρεθεί ο δρόμος να πάει ακόμη ένα βήμα παραπέρα, ακόμη ένα σκαλί παραπάνω».

Αναφερόμενος στη φετινή, 48η του διοργάνωση, ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπε πως «το Φεστιβάλ Δράμας αλλάζει. Αλλά παραμένει σταθερό στον πυρήνα του: την ανάδειξη της δημιουργικότητας, της ελευθερίας, της πολυφωνίας και της φλόγας της μικρού μήκους ταινίας. Μιας φλόγας που, παρά τις εναλλαγές προσώπων και συνθηκών, δεν έσβησε ποτέ. Την κρατούν ζωντανή οι νέοι κινηματογραφιστές με το ταλέντο τους, το πάθος τους και τη δίψα για δημιουργία.»

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα της Δράμας κλείνει φέτος 30 χρόνια ζωής από τη διεθνοποίησή του, τα οποία και γιορτάζει με ένα αφιέρωμα σε επιλεγμένες ταινίες που απέσπασαν το Grand Prix του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος. Χθες, στο πλαίσιο αυτή της επετείου, είχαμε τη χαρά να δούμε τη μικρού μήκους ταινία «Next Floor» (2008) του Γαλλοκαναδού σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, σήμερα διάσημου σκηνοθέτη του «Dune» και του νέου Τζέιμς Μποντ, που απέσπασε το 2008 το Grand Prix καλύτερης μικρού μήκους ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. «Σε αυτήν την υποδειγματική δουλειά μικρής φόρμας, κατά τη διάρκεια ενός πολυτελούς συμποσίου, έντεκα κακομαθημένοι καλεσμένοι συμμετέχουν σε μία τελετουργική γαστρονομική σφαγή. Σε αυτό το παράλογο και γκροτέσκο σύμπαν, μία απροσδόκητη αλληλουχία γεγονότων υπονομεύει αυτήν την χωρίς τέλος συμφωνία της αφθονίας…»

H νέα ομάδα των προγραμματιστών του DISFF

Τη νέα ομάδα προγραμματιστών του Φεστιβάλ Δράμας απαρτίζουν οι Βασίλης Τερζόπουλος, επικεφαλής του Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος, Παναγιώτης Ιωσηφέλης, επικεφαλής του Εθνικού Σπουδαστικού Διαγωνιστικού προγράμματος, Κωστής Χαραμουντάνης, επικεφαλής του Διεθνούς Σπουδαστικού Διαγωνιστικού προγράμματος, Σπύρος Σιάκας, επικεφαλής του Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος Animation, Μάγια Σφακιανάκη, επικεφαλής του Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος Short & Green, Αντιγόνη Παπαντώνη, επικεφαλής του Short Film Hub, Βαρβάρα Δούκα, επικεφαλής του Pitching Lab και όπως προαναφέραμε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, επικεφαλής του Εθνικού Διαγωνιστικού προγράμματος και του Kiddo. Θυμίζουμε πως από το 2023, οι ταινίες που αποσπούν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ κάθε Σεπτέμβριο, εξασφαλίζουν αυτόματα το πολυπόθητο “εισιτήριο” για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ®.

Οι ελληνικές συμμετοχές στα διαγωνιστικά τμήματα του 48ου DISFF

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ – 2025 DISFF48

Οι Κύκλοι της Ρο, Μυρτώ Αποστολίδου

Γοργόνες , Λήδα Βαρτζιώτη, Δημήτρης Τσακαλέας

3 cm of Complexity, Άννα Βάσοφ

100 χρόνια μπροστά, Μιχαήλ Γιγιντής

ΜΙΤΣΗ, Γεύη Δημητρακοπούλου

Ρίζες, Κωνσταντίνος Δοξιάδης

Noi, Νεριτάν Ζιντζιρία

Fouetté, Δημήτρης Ζούρας

Αυτός που Κάποτε Υπήρχε, Κωστής Θεοδοσόπουλος

Παντάξενος , Ευτυχία Ιωσηφίδου

Ο άρρωστος 1789, Ειρήνη Καραγκιοζίδου

Κρύο;, Ανδρέας Κοντόπουλος

Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος, Γιάννης Καρπούζης

Να φοβάσαι τ’ άστρα του Νοτιά, Χρήστος Καρτέρης

Hopepunk, Βασιλική Λαζαρίδου (they/them)

Performer, Γιάννης Μπερέτσος

Οι λύκοι επιστρέφουν, Στέλιος Μωραϊτίδης

Requiem in Salt, Σύλβια Νικολαΐδη, Νικόλας Ιορδάνου

Χίλιες Λεύγες κάτω από τη Θάλασσα, Νατάσσα Ξύδη

ΠΛΑΝΗΤΕΣ, Φίλη Ολσέφσκι

Η μέρα που γίναμε ήρωες, Σελήνη Παπαγεωργίου

Κάνε αυτό που πρέπει, Μάνος Παπαδάκης

Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει, Δημήτρης Παπαθανάσης

Pirateland, Σταύρος Πετρόπουλος

ΛΟΥΔΙΑΣ, Άκης Πολύζος

ΔΩΣΕ ΜΟΥ 5 ΛΕΠΤΑ, Μαρθίλια Σβάρνα

Carcass, Μάκης Σέμπος

ΝΙΚΗ (or the impossible hope of trying), Σάββας Σταύρου

Μικρό Σώμα, Γιάννης Συμβώνης

AΒΑΝΤΑΖ, Χρήστος Τάτσης

Last Tropics, Θανάσης Τρουμπούκης

Μικρές Ζωές, Δημήτρης Τσαλαπάτης

Το τίποτα και τα πάντα, Λία Τσάλτα

Φούιτ, Αλέξανδρος Χαντζής

Τα Κρυμμένα Από Την Ίδρυση Του Κόσμου, Kevin Walker, Irene Zahariadis

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 31 ταινίες μυθοπλασίας και 4 ντοκιμαντέρ (Οι Κύκλοι της Ρο, 3 cm of Complexity, Να φοβάσαι τ’ άστρα του Νοτιά και Requiem in Salt)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ -2025 DISFF 48

Noi, Νεριτάν Ζιντζιρία

Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος, Γιάννης Καρπούζης

400 Κασέτες, Θέλγια Πετράκη

Pirateland, Σταύρος Πετρόπουλος

ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ – 2025 DISFF48

Ο Κύκλος Ζωής των Τζιτζικιών, Ines Perot

Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα, Αρτεμίου Χρίστος

Στο παζάρι, Κώστας Φούντας Αλουπογιάννης

Fragments of Life from the Place I Call Home, Ανδρέας Λαζίδης

Βόλτα, Σωκράτης Μουσμουλίδης

Υπνος, Cos Mandis, Jay McNeil

Κοσμικό Αυγό, Νεφέλη Ψύκου, Χριστόφορος Αλαμάνης

Λευρεσθής, Ιωάννα Ρουμελιώτη

Transwalking, Ευθυμία Κωτούλα

Το νησί της Αφροδίτης, Ρωξάνη Βαρελά

Or How to Disappear, Γιώργος Αγγελόπουλος

Ο Πατέρας Μου, Χριστίνα Σφακιανάκη

Ήταν Πολύ Καλή Στο Να Φεύγει, Βασίλης Παντελίδης

Μεταμόρφωση, Θάνος Καρανίκας, Δήμητρα Κοσμά

Ραφαέλα, Ηλίας Μαρούτσης

Νέο Μεξικό, Αντώνης Γκούμας

Το κίνητρο , Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Όταν άφησες την άνοιξη, Δήμητρα Παπαευθυμίου

Χαμένες Γαρδένιες, Γαλάτεια Λαγουτάρη

Αγριοκέρασο, Παναγιώτης Ζιώγας

Ο Πράσινος Κήπος, Ελένη Τσέκερη

Το ήσυχο βάρος των πραγμάτων, Δήμητρα Πετμεζά

όnλy connέcτ, Betty Κostadinova

Σμύριδα, μάρμαρο και αμπέλι, Ορέστης Ρούσκας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ -2025 DISFF 48

Ο Κύκλος Ζωής των Τζιτζικιών, Ινές Περό

Simon at the Nightshop, Θανάσης Τσιμπίνης

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ– 2025 DISFF48

Η Συνθετική Εποχή, Δημήτρης Αρμενάκης

Poplars, Αλέξανδρος Βουνάτσος

Holy shit, Ταξιάρχης Δεληγιάννης – Βασίλης Τσιουβάρας

13m2, Αντώνης Δημητρόπουλος

SHORT AND GREEN – 2025 DISFF48

Don’t try this in the woods, Έμμα Δοξιάδη

Green, Δημήτρης Ιωσηφίδης Χοκμετίδης

KIDDΟ – 2025 DISFF48

Η πρώτη εικόνα, Όλια Βερρoιοπούλου

Maternelle, Βασίλης Δογάνης

Φθινοπωρινά Χριστούγεννα, Κώστας Μπακούρης

Γιατί, Νίκος Παυλινέρης

The Fight, Αντώνης Πέτρου

Πάπια από αλάτι, Ανδρέας Ράπτης

Ατλαντικός, Aλέξανδρος Σταματιάδης

The T3st, Αλέξανδρος Τσιλιφώνης

SHORT FILM LAB

Tα ελληνικά σχέδια που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν είναι τα εξής:

Aσκός (σενάριο: Φοίβος Ήμελλος)

Αs if Ι had you next to me (σενάριο: Δέσποινα Λάδη)

Mom is alive (σενάριο: Ισαβέλλα Αϊβαλιώτη)

και η ελληνική συμπαραγωγή (Ηνωμένο Βασίλειο/ Η.Π.Α./ Ελλάδα):

EO1 (σενάριο: Ruby Mastrodimos)

INFO Το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα διεξαχθεί από τις 8 ως έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο.