Τον τρόπο με τον οποίο η απόφαση του Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα στην ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν να ξαναβγεί στο προσκήνιο και να «ταράξει» την πολιτική ζωή της Γαλλίας, περιγράφει σε άρθρο της ιστοσελίδα Politico.

Το σοβαρό λάθος του Μπαϊρού

Στο άρθρο με τίτλο «Η Μαρίν Λε Πεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να ταράξει τη Γαλλία», το Politico υποστηρίζει πως: «Αν ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ήλπιζε ότι η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν θα απέφευγε να ρίξει την κυβέρνηση της Γαλλίας επειδή της έχει απαγορευτεί να διεκδικήσει πολιτικό αξίωμα, τότε έκανε σοβαρό λάθος.

Στην πραγματικότητα, η Λεπέν και το κόμμα της, την Εθνική Συσπείρωση, που βρίσκεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση του Μπαϊρού με ψήφο μη εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούν την επιδεινούμενη πολιτική κρίση για να πιέσουν για την προκήρυξη κοινοβουλευτικών εκλογών και την παραίτηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν».

Όπως τονίζει το ευρωπαϊκό μέσο: «Επιδιώκοντας να θεσπίσουν ένα εξαιρετικά αντιδημοφιλές πρόγραμμα περικοπών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, ο Μπαϊρού και ο Μακρόν όταν προκήρυξαν ψήφο εμπιστοσύνης την περασμένη εβδομάδα είχαν ουσιαστικά στοιχηματίσει ότι η Λεπέν — η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση — θα συνεργαζόταν.

Αυτή η κίνηση είχε κάποια λογική. Καθώς η Λεπέν έχει απαγορευτεί να θέσει υποψηφιότητα λόγω καταδίκης για κατάχρηση που θα εκδικαστεί σε έφεση μόνο το επόμενο έτος, γιατί να διακινδυνεύσει την κοινοβουλευτική της έδρα προκαλώντας ενδεχομένως εκλογές; Δεν ήταν προτιμότερο να αφήσει το στρατόπεδο του Μακρόν να αναλάβει το βάρος των επώδυνων οικονομικών περικοπών;

Ωστόσο, η Λεπέν δεν το είδε έτσι. Μόλις μία ώρα μετά την ανακοίνωση της ψήφου εμπιστοσύνης, δεσμεύτηκε να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της για να ανατρέψει τον Μπαϊρού και κατηγόρησε τον Μακρονισμό των οκτώ ετών ότι απειλεί την επιβίωση της Γαλλίας. «Μόνο η διάλυση (σ.σ. της Εθνοσυνέλευσης) θα επιτρέψει τώρα στον γαλλικό λαό να επιλέξει το πεπρωμένο του, αυτό της ανάκαμψης με την Εθνική Συσπείρωση», έγραψε στην κοινωνική πλατφόρμα X.

Αυτό έθεσε τέλος σε κάθε εικασία ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ του Μπαϊρού και της Λεπέν. Ο βουλευτής της Εθνικής Συσπείρωσης Λωράν Ζακομπελί επέμεινε ότι δεν έπρεπε να υπάρχει καμία αμφιβολία για την κατεύθυνση που θα ακολουθούσε η Λεπέν.

«Αυτοί οι άνθρωποι φαντάζονται ότι οι άλλοι είναι τόσο άθλιοι όσο είναι οι ίδιοι», είπε. «Αλλά αυτό δείχνει μια κακή κατανόηση της Μαρίν Λεπέν, η οποία δεν είναι από το ίδιο καλούπι».

Ενώ πολλοί υπέθεσαν ότι ο Μπαϊρού είχε κατά κάποιον τρόπο κάποιες ενδείξεις σχετικά με τη Λεπέν πριν καλέσει σε ψηφοφορία, ο πρωθυπουργός δυσκολεύτηκε να εξηγήσει γιατί στην πραγματικότητα δεν είχε κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση νωρίτερα. Υποστήριξε — μάλλον μη πειστικά, σε συνέντευξή του στο κανάλι TF1 — ότι δεν το έκανε επειδή οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ήταν «σε διακοπές».

Η Λεπέν αντέδρασε και είπε ότι δεν σταμάτησε να εργάζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».

Τι εκτιμά το Politico ότι θα συμβεί

Όπως σημειώνει το Politico, τα αριστερά κόμματα και αυτά ανακοίνωσαν αμέσως ότι θα καταψηφίσουν τον Μπαϊρού, πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση του είναι πραγματικά καταδικασμένη εκτός αν πολλοί βουλευτές σπάσουν την κομματική γραμμή από όλα τα στρατόπεδα.

Όσον αφορά στις επόμενες κινήσεις και το τι μέλλει γενέσθαι με την λεπενική ακροδεξιά το Politico αναφέρει: «Ο Μπαρντέλα και η Λεπέν έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τον Μπαϊρού την Τρίτη, αλλά τα μηνύματα που εκπέμπει η Εθνική Συσπείρωση καθιστούν απίθανο να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία.

Σε περίπτωση πτώσης του Μπαϊρού, ο Μακρόν δεν έχει πολλές καλές επιλογές για να τον αντικαταστήσει, αν και φημολογείται ότι σκέφτεται να τοποθετήσει τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνύ.

Η Εθνική Συσπείρωση και άλλοι που ζητούν νέες εκλογές υποστηρίζουν ότι δύο διαδοχικοί κεντροδεξιοί και κεντρώοι πολιτικοί απέτυχαν να τερματίσουν την παρατεταμένη πολιτική κρίση που προκλήθηκε από την ατυχή απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πέρυσι.

Σε δημοσκόπηση του Ifop που διεξήχθη μετά την ομιλία του Μπαϊρού, το 63% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήταν υπέρ της επιστροφής στις κάλπες, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 86% μεταξύ των ψηφοφόρων της Εθνικής Συσπείρωσης.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι οι νέες εκλογές θα μπορούσαν να οδηγήσουν και πάλι σε μια βουλή χωρίς κάποιο κόμμα να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών.

Το αν ο Μακρόν θα προκηρύξει τελικά εκλογές είναι, φυσικά, άγνωστο. Η έκπληξη των περσινών εκλογών οδήγησε στο σημερινό πολιτικό αδιέξοδο και άφησε βαθιά σημάδια στο στρατόπεδό του.

Ο Τζόρνταν Μπαρντελά, ο 29χρονος τηλεγενής πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, έχει επανειλημμένα καλέσει τον Μακρόν να παραιτηθεί, παρά τις νομικές περιπέτειες της «πνευματικής του μητέρας» — κάτι που δεν θα είχε κάνει χωρίς την έγκριση της Λεπέν. Η Λεπέν εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στην επικοινωνιακή στρατηγική της Εθνικής Συσπείρωσης, την οποία το κόμμα προσπαθεί να βελτιώσει μετά την αποτυχία του να χειριστεί το δύσκολο ζήτημα της διαδοχής της αμέσως μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης εναντίον της.

Μια θεωρία είναι ότι η Λεπέν έχει αποδεχτεί ότι δεν θα μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία στο άμεσο μέλλον και εξετάζει το ενδεχόμενο να ορίσει τον Μπαρντελά πρωθυπουργό, αν αυτός υποβάλει υποψηφιότητα ως υποψήφιος του Εθνικού Ράλι για την προεδρία και κερδίσει.

Ο Ζακομπελί, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κόμματος, το αρνήθηκε κατηγορηματικά.

«Η Μαρίν Λεπέν δεν τα παρατάει ποτέ», είπε. «Δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές».

Εάν υπάρξει νέα ψηφοφορία — προεδρική ή κοινοβουλευτική — η Λεπέν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να θέσει υποψηφιότητα.

Μετά από μια περίοδο σοκ που ακολούθησε την απόφαση του δικαστηρίου, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς άρχισε να συμβουλεύεται διάφορους δικηγόρους και νομικούς εμπειρογνώμονες την άνοιξη, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι ενήμερες για τη νομική της στρατηγική.

Οι κορυφαίοι συνεργάτες της Λεπέν έχουν επίσης επικεντρωθεί σε μια άλλη νομική οδό για να μπορέσει η ηγέτιδά τους να υποβάλει υποψηφιότητα, η οποία θα περιλαμβάνει την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της απαγόρευσης εκλογής της ενώπιον του συνταγματικού δικαστηρίου της χώρας.

«Προφανώς διερευνούμε όλες τις νομικές οδούς, ώστε ακόμη και σε περίπτωση διάλυσης… η Μαρίν Λεπέν να μπορεί να είναι υποψήφια», δήλωσε ο Μπαρντελά στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 την Τρίτη.

«Υπάρχει μια νομική οδός και, αν και είναι στενή, η Μαρίν Λεπέν αγωνίζεται για αυτήν»».