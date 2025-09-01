Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Ιωάννινα μεταφέρθηκε εσπευσμένα 71χρονος κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε πυροβολισμό από άλλον κυνηγό κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου σε περιοχή του Παρακαλάμου.

Παγάνα αγριογούρουνου

Η κυνηγετική ομάδα είχε οργανώσει «παγάνα», όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές, ένας 63χρονος πυροβόλησε τον 71χρονο κυνηγό και φίλο του, θεωρώντας ότι στόχευε το θήραμα. Τα σκάγια χτύπησαν το θύμα του κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Σε χειρουργείο το θύμα

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και υποβάλλεται σε χειρουργείο.

Συνελήφθη ο κυνηγός που πυροβόλησε

Ο 63χρονος συνελήφθη και κρατείται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση.