Οι θετικές εμφανίσεις και οι προηγούμενες νίκες της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open δεν είχαν συνέχεια. Στον τρίτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της περίστασης και γνώρισε βαριά ήττα με 2-0 σετ (6-1, 6-2) από την Μπάτριζ Μάια, μέσα σε μόλις 70 λεπτά, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από το τουρνουά.

Αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική ήττα της Σάκκαρη από τη Βραζιλιάνα, που κατέχει τη 22η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Τα λάθη που κόστισαν

Η σταθερότητα της Μάια, σε αντίθεση με το αγχωμένο και ριψοκίνδυνο παιχνίδι της Σάκκαρη, ήταν καθοριστική. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια υπέπεσε σε 23 αβίαστα λάθη, τα οποία «πλήρωσε» ακριβά, μην καταφέρνοντας να βρει λύσεις στον αγώνα.

Στο πρώτο σετ, η 29χρονη Βραζιλιάνα «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της Σάκκαρη (Νο 64 στην παγκόσμια κατάταξη), προηγήθηκε με 3-1 και 5-1, κλείνοντας το σετ με 6-1 σε μόλις 34 λεπτά. Παρόμοια εικόνα είχε και το δεύτερο σετ, με τη Μάια να κυριαρχεί ξανά, πραγματοποιώντας δύο ακόμη breaks στο 5ο και το 7ο game. Έτσι, έφτασε άνετα στη νίκη με 6-2, έπειτα από 37 λεπτά, αφήνοντας τη Σάκκαρη εκτός συνέχειας.

