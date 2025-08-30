Ένας φορητός απινιδωτής φούντωσε τη φήμη για την υγεία του Μπιλ Κλίντον, δύο μήνες αφότου ο 79χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εντοπιστεί να παραπατά σε πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Μπιλ και Χίλαρι εθεάθησαν την ώρα που επιβιβάζονταν σε ιδιωτικό αεροπλάνο με φορητό απινιδωτή. Αυτές οι φορητές συσκευές έχουν σχεδιαστεί για άτομα με υψηλό κίνδυνο καρδιακής ανακοπής, αν και ο ίδιος δεν έχει παραδεχθεί ποτέ δημόσια ότι χρειάζεται απινιδωτή.Οι φωτογραφίες αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την εύθραυστη υγεία του πρώην προέδρου, δεδομένου του μακρού ιστορικού καρδιολογικών προβλημάτων.

Bill Clinton seen with defibrillator at Hamptons airport — sparking new concerns over ex-prez’s health https://t.co/s0yVVPce3S pic.twitter.com/wjDNmAeRi5 — New York Post (@nypost) August 29, 2025

Οι νοσηλείες

Ο Κλίντον έχει δώσει μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας για πάνω από 20 χρόνια, όπως τετραπλή bypass επέμβαση και επανειλημμένες νοσηλείες. Το 2004 υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο Μανχάταν, επειδή οι γιατροί είπαν ότι είχε γλιτώσει οριακά από μια θανατηφόρα καρδιακή προσβολή. Το 2005 χρειάστηκε ξανά νοσηλεία λόγω προβλημάτων στον πνεύμονα. Το 2010 τού τοποθετήθηκαν δύο στεντ. Το 2021 νοσηλεύτηκε με ουρολοίμωξη. Πιο πρόσφατα, τον Δεκέμβριο του 2023, πέρασε τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο της Ουάσινγκτον με πυρετό.

Το καλοκαίρι το ζευγάρι βρέθηκε ξανά στο πολιτικό μικροσκόπιο, καθώς η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής τούς κάλεσε να καταθέσουν το φθινόπωρο για την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν. Ούτε ο Μπιλ ούτε η Χίλαρι κατηγορούνται για κάτι, αλλά θα καταθέσουν τον Οκτώβριο.