Μπορεί να την έχετε δει στο Instagram ή στο TikTok να μοιράζεται τις καθημερινές στιγμές τρέλας που ζει εξαιτίας των πάμπλουτων πελατών της, για τους οποίους η φράση «αυτό δεν γίνεται» δεν είναι ποτέ αποδεκτή. Ο λόγος για την Ολίβια Φέρνι, την 24χρονη ταξιδιωτική σύμβουλο που έχει γίνει viral καταγράφοντας τις πιο απίθανες απαιτήσεις των super rich.

Η ίδια εργάζεται για την εταιρεία Top Tier Travel, με έδρα το Μαϊάμι, και διαχειρίζεται πελάτες που πληρώνουν από 2.500 έως 8.500 δολάρια τον μήνα για να έχουν πάντα κάποιον διαθέσιμο να ικανοποιήσει κάθε τους ιδιοτροπία. Όπως λέει η ίδια, «δουλεύουμε με δισεκατομμυριούχους και πολυεκατομμυριούχους ο χαρακτηρισμός που τους ταιριάζει καλύτερα είναι ένας: ιδιαίτεροι».

Από τα λάιμ μέχρι το ελικόπτερο

Τα παραδείγματα που αφηγείται στους New York Times μοιάζουν βγαλμένα από σενάριο σειράς τύπου White Lotus. Μια πελάτισσα παραπονέθηκε έντονα γιατί τα margaritas στο resort όπου έμενε είχαν λάιμ από λάθος χώρα. Όπως ισχυρίζεται, λόγω της «επικονίασης» το σώμα της «απορρίπτει» συγκεκριμένα λάιμ, προκαλώντας της αλλεργική αντίδραση.

Η Φέρνι επικοινώνησε με το ξενοδοχείο για να ελέγξει την προέλευση των εσπεριδοειδών και φρόντισε να της στέλνουν τα συγκεκριμένα που απαιτούσε, καθώς και reposado τεκίλα, ώστε να απολαμβάνει το ποτό της όπως ακριβώς το θέλει.

Άλλη πελάτισσα, της οποίας λόγω υψηλών μποφόρ, της απαγορεύτηκε να ταξιδέψει στη Μύκονο, επέμενε ότι «ένα ελικόπτερο θα ήταν ιδανικό, κι αν όχι, τότε ένα υποβρύχιο» για να την απεγκλωβίσει από την πολυτελή θαλαμηγό που δεν μπορούσε να δαμάσει τα άνω των 2 μέτρων κύματα.

Μάλιστα, τα είχε βάλει με τον καπετάνιο, ο οποίος όπως παραπονέθηκε, αρνιόταν πλέον να της απευθύνει το λόγο και δεν την πήγαινε στον προορισμό της. Εξάλλου, «δεν είχε ταξιδέψει τόσο μακριά για να μείνει στη μέση της θάλασσας».

Κι έπειτα, υπάρχει εκείνος ο πελάτης που έδωσε 100.000 δολάρια στην κόρη του με αντάλλαγμα να μην του τηλεφωνήσει στις διακοπές της -αν ήταν κάπως σαν την προηγούμενη πελάτισσα μάλλον αντιλαμβανόμαστε το λόγο. Μόλις είχε αποκτήσει καινούργια σύζυγο, περνούσε υπέροχα και η κόρη του θα του χαλούσε τις στιγμές.

Μια άλλη πελάτισσα απαίτησε άμεση ιατρική γνωμάτευση πριν επιβιβαστεί στο ιδιωτικό της τζετ, για να βεβαιωθεί ότι τα νέα εμφυτεύματα στήθους της δεν θα υποστούν ζημιά στην πτήση.

Όταν η ζωή σου δίνει λάιμ…

Η Φέρνι αποφάσισε, αντί να το δει αρνητικά να μετατρέψει τα περιστατικά αυτά σε ευκαιρία. Αυτός είναι ο λόγος που τα μοιράζεται στα social media -με τη συναίνεση των πελατών τηςφυσικά. Όπως τονίζει, «τα τηλεφωνήματα που ανεβάζω είναι λιγότερο από το 10% όσων δεχόμαστε· τα υπόλοιπα μένουν ιδιωτικά λόγω συμβολαίων εμπιστευτικότητας».

Στο TikTok και στο Instagram έχει πλέον πάνω από 400.000 ακόλουθους, που περιμένουν το επόμενο βίντεο για να ακούσουν τι ζητούν οι «πιο πλούσιοι από τους πλούσιους». Οι ιστορίες της έχουν γίνει μια μορφή reality, μια κλεφτή ματιά σε έναν κόσμο όπου το αδύνατο μετατρέπεται σε εφικτό και το παράλογο γίνεται καθημερινότητα.

Η προσωπική της διαδρομή από το Οντάριο στο Μαϊάμι

Η ιστορία της Φέρνι έχει και μια δόση αμερικανικού ονείρου. Μεγάλωσε σε μια μεσοαστική οικογένεια στο Οντάριο του Καναδά. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Western Ontario και μετά αποφάσισε να μετακομίσει στο Μαϊάμι. Εκεί γνώρισε τον Τρόι Άρνολντ, τον ιδρυτή της Top Tier Travel, και μπήκε στην ομάδα του ως «fixer», αναλαμβάνοντας να λύνει προβλήματα που για τους περισσότερους από εμάς θα έμοιαζαν αδιανόητα.

Οι υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνουν από ειδικά αυτοκίνητα (ένα custom ροζ Brabus 800 για πάρτι γενεθλίων 22χρονης) μέχρι εμφιαλωμένο νερό για πελάτη που ενοχλούνταν από το νερό της βρύσης σε νησί της Καραϊβικής. Έχει κανονίσει ενοικίαση σπιτιού στο Άσπεν με τουλάχιστον έξι υπνοδωμάτια, σάουνα, γυμναστήριο και σεφ εκπαιδευμένο στην «grass-fed, grass-finished» διατροφή της πελάτισσας.

Δαμάζοντας τους super rich

Παρά την υπερβολή, η Φέρνι αντιμετωπίζει όλες αυτές τις απαιτήσεις με σχεδόν θεραπευτική ουδετερότητα. «Είμαι πολύ απαθής πια στις περισσότερες κλήσεις», λέει. Συχνά απαντά στα τηλέφωνα ξαπλωμένη δίπλα στην πισίνα της, διατηρώντας πάντα ήρεμο τόνο. Όσο κι αν οι πελάτες φτάνουν στα άκρα, η δουλειά της είναι να τους καθησυχάζει και να βρίσκει λύσεις.

Ενδιαφέρον έχει και η παρατήρησή της ότι «οι πολυεκατομμυριούχοι είναι πιο απαιτητικοί από τους δισεκατομμυριούχους». Εκείνοι που βρίσκονται ένα σκαλί κάτω από την κορυφή φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να αποδείξουν κάτι, να δείξουν πως μπορούν να αποκτήσουν ό,τι θέλουν, όποτε το θελήσουν.

Κι αν το χρήμα δεν είναι πρόβλημα, υπάρχει πάντα κάτι που τους ενθουσιάζει: η έκπτωση. «Θα εκπλαγείτε πόσο χαίρονται οι δισεκατομμυριούχοι όταν τους εξασφαλίζουμε μια έκπτωση 1.000 δολαρίων», σημειώνει η Φέρνι.

Με την επιτυχία της στα social media, η Ολίβια Φέρνι έγινε για το κοινό κάτι περισσότερο από μια «ταξιδιωτική fixer». Έγινε αφηγήτρια ενός κόσμου που συνήθως μένει πίσω από κλειστές πόρτες. Ένας κόσμος γεμάτος αντιφάσεις: εκεί όπου ένα κοκτέιλ με «λάθος lime» θεωρείται σοβαρό πρόβλημα, την ώρα που λύσεις βρίσκονται για τα πάντα -όπως ας πούμε ένα υποβρύχιο στο Αιγαίο.

Όπως λέει η ίδια, «αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει ποτέ να ακούνε τη λέξη όχι». Οπότε δεν θα είναι εκείνη η μοναδική που θα τους το πει.