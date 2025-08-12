Σε όποια μεγαλούπολη κι αν βρεθεί κανείς, το σκηνικό είναι το ίδιο: ουρανοξύστες που υψώνονται από τη μία μέρα στην άλλη, μεγάλα κατασκευαστικά projects σε κάθε γωνία, γερανοί που γεμίζουν τον ουρανό. Ολόκληρος ο πλανήτης πλέον μοιάζει με ένα τεράστιο εργοτάξιο.

Από το Ντουμπάι έως τη Λισαβόνα και από το Μαϊάμι έως την Αθήνα, η αλματώδης αύξηση στις κατασκευές αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη παγκόσμια τάση, την αναδιανομή του πλούτου μέσω της μαζικής μετακίνησης εκατομμυριούχων.

Το βλέπουμε και το ζούμε καθημερινά, αλλά πλέον μας το επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί. Μέσα στο 2025, περισσότερα από 142.000 άτομα με περιουσία άνω του 1 εκατ. δολαρίων, μεταξύ τους χιλιάδες με περιουσία άνω των 30 εκατ., επέλεξαν να αλλάξουν χώρα.

Το φαινόμενο έχει πάρει τόσες διαστάσεις, που πλέον υπάρχει και ο όρος που το περιγράφει: «μετανάστευση εκατομμυριούχων».

Τα κριτήρια για την επιλογή της νέας χώρας εγκατάστασής τους δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ποιότητας ζωής όπως είναι το κλίμα, το φαγητό, η εγγύτητα στην θάλασσα, αλλά στο τραπέζι πέφτουν και ζητήματα όπως οι επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην εκάστοτε χώρα, η φορολογική ευελιξία, η ασφάλεια, καθώς και η πρόσβαση σε παγκόσμιας κλάσης υποδομές.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία οι κορυφαίοι πόλοι έλξης

Σύμφωνα με την έκθεση Henley Private Wealth Migration Report 2025, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να υποδεχθούν 9.800 νέους υψηλής καθαρής αξίας κατοίκους.

Η ελκυστικότητα της χώρας βασίζεται σε συνδυασμό μηδενικής φορολογίας εισοδήματος, προηγμένων υποδομών, πολιτικής σταθερότητας και ενός προγράμματος «Χρυσής Βίζας» που ανανεώθηκε το 2022 και προσφέρει πενταετείς ή δεκαετείς άδειες διαμονής μέσω επενδύσεων σε ακίνητα ή επιχειρήσεις.

«Αθηναϊκή Ριβιέρα και Κυκλάδες καταγράφουν αυξημένες αγορές πολυτελών κατοικιών».

Στη δεύτερη θέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσελκύουν 7.500 νέους εκατομμυριούχους, κυρίως από Ασία, Λατινική Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά τις πολιτικές εντάσεις και τις οικονομικές διακυμάνσεις, η χώρα διατηρεί την αίγλη της για επιχειρηματίες, επενδυτές και ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων. Η Φλόριντα ξεχωρίζει, ενώ η Σίλικον Βάλεϊ παραμένει το απόλυτο κέντρο για όσους ασχολούνται με επαγγέλματα hi-tech.

Η Ιταλία, με καθαρές εισροές 3.600 εύπορων ατόμων, αναδεικνύεται σε νέο μαγνήτη για πλούτο στην Ευρώπη. Ο ευνοϊκός φορολογικός συντελεστής κληρονομιάς 4% συγκρίνεται ευνοϊκά με τις πολύ υψηλότερες επιβαρύνσεις σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία. Ενώ στα ατού της, η ομορφιά της πόλεων, η γαστρονομία και η πολιτιστική κληρονομιά.

Η ελίτ των προορισμών

Η δεκάδα των κορυφαίων χωρών συμπληρώνεται από την Ελβετία, τη Σαουδική Αραβία, τη Σιγκαπούρη, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Η Ελβετία συνεχίζει να διατηρεί την αίγλη της, με κέντρα όπως η Γενεύη, η Λουκέρνη και το Λουγκάνο να αποτελούν δημοφιλείς επιλογές. Αντίθετα, η Ζυρίχη εμφανίζει μειωμένη ζήτηση.

«Η αγορά κατοικιών λειτουργεί ως μέσο διατήρησης κεφαλαίου και δημιουργίας διεθνούς παρουσίας».

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί την έκπληξη της χρονιάς, προσελκύοντας πλούσιους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών και Σαουδάραβες που επιστρέφουν.

Η Πορτογαλία και η Ελλάδα ενισχύουν το κύρος τους μέσω επιτυχημένων προγραμμάτων επενδυτικής μετανάστευσης, σε συνδυασμό με μεσογειακό τρόπο ζωής και ανταγωνιστική φορολογία. Λισαβόνα, Αλγκάρβε, Αθηναϊκή Ριβιέρα και Κυκλάδες καταγράφουν αυξημένες αγορές πολυτελών κατοικιών.

Οι χαμένοι του 2025

Το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει καθαρή εκροή 16.500 εκατομμυριούχων, η μεγαλύτερη παγκοσμίως. Ακολουθούν η Κίνα με 7.800 και η Ινδία με 3.500.

Η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία παρατηρούν σημαντικές απώλειες πλούτου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τη μακροπρόθεσμη οικονομική τους δυναμική.

Η στρατηγική του real estate

Η μετακίνηση κεφαλαίων συνοδεύεται από μια παράλληλη τάση, που έχει να κάνει με τις επενδύσεις της ελίτ σε ακίνητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Έκθεση της Altrata αποκαλύπτει ότι ο μέσος υπερπλούσιος κατέχει τρεις πολυτελείς κατοικίες σε διαφορετικές χώρες ή ηπείρους.

Η αγορά κατοικιών λειτουργεί ως μέσο διατήρησης κεφαλαίου και δημιουργίας διεθνούς παρουσίας, παρέχοντας ταυτόχρονα ασφάλεια και ευελιξία.

Η αγορά δεύτερης κατοικίας έχει πλέον χαρακτήρα στρατηγικού περιουσιακού στοιχείου. Από το Μαϊάμι και τη Νέα Υόρκη έως το Λονδίνο και το Ντουμπάι, οι επιλογές τοποθεσίας υπαγορεύονται από φορολογικές ρυθμίσεις, θεσμική σταθερότητα και πρόσβαση σε διεθνείς συνδέσεις.

Στο Μαϊάμι, 13.211 υπερπλούσιοι διαθέτουν δεύτερη κατοικία, ενώ το Λονδίνο φιλοξενεί 9.221. Στην κορυφή των νέων ανερχόμενων αγορών βρίσκονται η Νάπολη της Φλόριντα, το Ντουμπάι και η Λισαβόνα.

Η ψυχολογία της μετακίνησης

Πίσω από τις στατιστικές κρύβεται η αίσθηση ότι η κατοχή πολλών «βάσεων» λειτουργεί και ως ασφάλεια απέναντι σε πολιτικούς κινδύνους ή οικονομικές κρίσεις.

Η δυνατότητα άμεσης μετακίνησης οικογένειας και κεφαλαίων, η πρόσβαση σε διαφορετικές αγορές και η επιλογή τόπου διαμονής ανάλογα με τις συνθήκες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τις επιλογές των υπερπλουσίων

Η αγορά κατοικίας σε προορισμούς με φυσική ομορφιά, σπάνια τοποθεσία ή πολιτιστική αίγλη αντιμετωπίζεται πλέον όπως ο χρυσός. Ως αλάτι δηλαδή πολύτιμο με διαχρονική αξία.

Η «μεγάλη μετανάστευση του πλούτου» δείχνει τάση επιτάχυνσης. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι κλιματικές προκλήσεις, η τεχνολογική επανάσταση και η μεταβαλλόμενη φορολογική πολιτική ενισχύουν το συγκεκριμένο ρεύμα, με την παγκόσμια ελίτ να επαναπροσδιορίζει την έννοια της κατοικίας και του real estate.

Πηγές: Business Insider, Crain Currency, Mansion Global