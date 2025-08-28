Η πραγματική ιστορία ενός μεγάλου απατεώνα της Ισπανίας που εκμεταλλεύτηκε το δράμα των θυμάτων του Ολοκαυτώματος πέρασε στον κινηματογράφο με τον σπουδαίο ηθοποιό Εντουαρντ Φερνάντεζ και κυριαρχεί στις ταινίες της εβδομάδας.

«Μάρκο, μια επινοημένη αλήθεια» (Marco)

Παραγωγή: Ισπανία, 2024

Σκηνοθεσία: Αϊτπιν Αρέγκι, Γιον Γκαράνο

Ηθοποιοί: Εντουαρντ Φερνάντεζ, Ναταλί Πόζα

Πρόσωπο αληθινό, ο Καταλανός Ενρίκ Μάρκο, ο οποίος πέθανε πριν από μερικά χρόνια έχοντας ξεπεράσει τα 100 (!), σε όλη του τη ζωή διατυμπάνιζε ότι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κατάφερε να επιζήσει του Ολοκαυτώματος και να γλιτώσει από το στρατόπεδο συγκεντρώσεως των ναζιστών στο Φλόσενμπεργκ.

Ο Μάρκο δεν σταμάτησε να δίνει διαλέξεις επί του θέματος σε σχολεία και ιδρύματα, να καλλιεργεί σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα της χώρας του και γενικώς να θεωρείται από όλους ήρωας. Και όλα ήταν τελικά ένα ψέμα.

Εκπληκτικό! Να υποβάλλει κάποιος τον εαυτό του στην αφόρητη και ψυχοφθόρα διαδικασία να ζει όλη του την ζωή μέσα στο ψέμα. Με τον διαρκή φόβο μην τυχόν και ανακαλύψουν ότι ψεύδεται. Ποιος θα το άντεχε;

Φαίνεται ότι το άντεξε ο Ενρίκ Μάρκο και αυτόν τον άνθρωπο βάζουν κάτω από το μικροσκόπιο τους οι σκηνοθέτες Αϊτπιν Αρέγκι, Γιον Γκαράνο πλάθοντας, εδώ, με την βοήθεια του εκπληκτικού Ισπανού ηθοποιού Εντουαρντ Φερνάντεζ, το συναρπαστικό πορτρέτο ενός θρασύτατου μεν αλλά περιέργως συμπαθούς απατεώνα, ο οποίος θαρρείς ότι μέσω ενός τόσο ακραίου ψέματος κατάφερε να επιβάλλει μια δική του αλήθεια – και όντως το κατάφερε για παραπάνω από μισό αιώνα.

Μάλιστα ο Μάρκο υπήρξε θέμα ενός βιβλίου μυθοπλασίας του Χαβιέρ Θέρκας ο οποίος εμφανίζεται στην ταινία σε μια σκηνή όπου το αληθινό ντοκουμέντο έχει μονταριστεί με την μυθοπλαστική απόδοση.

Το ταλέντο του Μάρκο στο «λέγειν» ήταν που τελικά περισσότερο από κάθε τι τον βοήθησε να εξαπατήσει τους πάντες, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι χάρη σε αυτόν τον μασκαρά η οργάνωση στην οποία έβγαινε πάντα πρόεδρος, απέκτησε παγκόσμια φήμη, κάνοντας έτσι το σοκ της αλήθειας, ακόμα πιο ισχυρό.

Βαθμολογία: 3

«Ρόουζ εναντίον Ρόουζ» (The Roses)

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2025

Σκηνοθεσία: Τζέι Ρόουτς

Ηθοποιοί: Ολίβια Κόλμαν,Μπένεντικτ Κάμπερμπατς κ.α.

Σε μια από τις λίγες απόπειρές του στην σκηνοθεσία, ο ηθοποιός Ντάνι ντε Βίτο, μετέφερε για πρώτη φορά το 1989 στην μεγάλη οθόνη το μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του Γουόρεν Άντλερ «Ο πόλεμος των Ρόουζ». Αυτή η «μαύρη» κωμωδία έδωσε στους Μάικλ Ντάγκλας και Κάθλιν Τέρνερ την ευκαιρία να πλάσουν ένα αξιομνημόνευτο παντρεμένο ζευγάρι που στο πέρασμα του χρόνου, βλέπει τον αρχικό έρωτά του να μετατρέπεται σε καθαρό μίσος.

Ο Ντε Βίτο εξερεύνησε υπέροχα την βασική ιδέα του έργου, ότι πίσω από την επιθετικότητα και τον παραλογισμό μπορεί να κρύβεται ο αληθινός έρωτας. Με κωμικό τρόπο ανέπτυξε τις πιο σκοτεινές πτυχές της.

Οσοι όμως έχουν δει αυτή την ταινία θα την νοσταλγήσουν παρακολουθώντας την Ολίβια Κόλμαν και τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στους ίδιους ρόλους στην χλιαρή (και απροσδόκητα ανιαρή) κομεντί της σειράς. Παρότι διαθέτει κάποιες ευχάριστες στιγμές είναι εντελώς παλιομοδίτικα σκηνοθετημένη από τον Τζέι Ρόουτς, σαν να παρακολουθείς μια συμβατική ρομαντική κομεντί της σειράς με δύο καλούς ηθοποιούς που όμως δεν σε πείθουν ποτέ ότι πιστεύουν πραγματικά στους ρόλους τους.

Η πλάκα είναι ότι μια επανέκδοση στις αίθουσες της ταινίας του Ντε Βίτο θα ήταν σίγουρα προτιμότερη! Τόσες επανεκδόσεις βλέπουμε!

Βαθμολογία: 2

Οι επανεκδόσεις της εβδομάδας

Η γεύση του κερασιού (Taste of cherry_ Ta’ me gilas, Ιράν, 1997)

Στην πιο χαρακτηριστική ίσως ταινία του Νέου Ιρανικού Κινηματογράφου που άρχισε να ανθίζει στην δεκαετία του 1990, παρακολουθούμε την πορεία ενός άντρα (Χομαγιούν Ερσαντί) που θέλει να θέσει τέρμα στη ζωή του. Τριγυρνά στην Τεχεράνη αναζητώντας τον άνθρωπο που θα μπορούσε να τον βοηθήσει και μέσω των διαλόγων του μαζί τους, ο Αμπάς Κιαροστάμι (1940-2016), ο βαρώνος αυτού του κινηματογράφου (και ένας από τους πιο αντισυμβατικός κινηματογραφιστής του κόσμου), μας ξεναγεί σε ένα ταξίδι με προορισμό τον θάνατο, υμνώντας τελικά το μεγαλείο της ζωής. Η ταινία που μοιράστηκε τον Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ του 1997 με το ιαπωνικό «Χέλι» του Σοέι Ιμαμούρα, παραμένει η πιο χαρακτηριστική δημιουργία του.

Βαθμολογία: 4

Πέπι, Λούσι, Μπομ και τα αλλα κορίτσια

Με κεντρικό πρόσωπο την Πέπι (Κάρμεν Μάουρα) μια ανεξάρτητη γυναίκα που καλλιεργεί χασίς στο μπαλκόνι της και πέφτει θύμα βιασμού ενός αστυνομικού οπότε αποφασίζει να εκδικηθεί με συνεργάτιδες δύο φίλες, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ μπορεί να «αναγνωστεί» ως η προσωπική εκδίκησή του προς τη δικτατορία του Φράνκο. Γυρίστηκε με μικρές συνεισφορές φίλων στην εκπνοή της δεκαετίας του 1970 όταν το κίνημα της Movida Madrileña ήταν στην κορυφή της πολιτιστικής έκφρασης στην Ισπανία και παρότι πρωτόλειο είναι επίσης η ταινία- πρόδρομος των ηρωίδων στις επόμενες ταινίες του Αλμοδόβαρ, ο οποίος επικεντρώνεται σε ζητήματα γύρω από τηε γυναικεία αλληλεγγύη, ανεξαρτησία και την απόλυτη απελευθέρωση.

Βαθμολογία: 2 ½

Μιούζικαλ της παλαιάς σχολής (και παλαιάς κοπής) μια ελεύθερη διασκευή του «Πυγμαλίωνα» του Τζωρτζ Μπέρναρντ Σο στο οποίο η Οντρεϊ Χέπμπουρν μετατρέπεται από λαϊκή, αγράμματη λουλουδού σε καλλιεργημένη αριστοκράτισα χάρη στην σωστή εκπαίδευση του καθηγητή Ρεξ Χάρισον, ο οποίος βάζει στόχο ζωής να την μετατρέψει σε αυτό που δηλώνει ο τίτλος. Μια πραγματικά «Ωραία κυρία», όπως ακριβώς και η ταινία του Τζορτζ Κιούκορ (1899-1983) η οποία προτάθηκε για 12 Οσκαρ και απέσπασε οκτώ, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, A ανδρικού ρόλου για τον Χάρισον και μουσικής (Αντρέ Πρεβέν). Κλασική σκηνή της ταινίας, εκείνη με το τραγούδι «The rain in Spain» σε μουσική Φρέντερικ Λόου και στίχους Αλαν Τζέι Λέρνερ

Βαθμολογία: 3

Εμβληματικό φιλμ νουάρ του Οτο Πρέμινγκερ (1905 – 1986) με τον Ντεινα Αντριους στον ρόλο του αστυνομικού ντετέκτιβ ο οποίος κατά την διάρκεια των ερευνών του για την υπόθεση δολοφονίας μιας γυναίκας, ερωτεύεται το θύμα (Τζιν Τίρνεϊ) μέσω ενός πίνακά. Με βάση το μυθιστόρημα της Βέρα Κάσπαρι, ο Πρέμινγκερ και οι σεναριογράφοι Τζέι Ντράτλερ, Σάμιουελ Χόφενσταϊν και Ελίζαμπεθ Ράινχαρντ έφτιαξαν μια ταινία που εισχωρεί βαθιά μέσα στον κόσμο του υποσυνείδητου και εν τέλει σε στοιχειώνει, όπως ακριβώς στοιχειώνεται ο αστυνομικός κεντρικός ήρωας από το «φάντασμα» που ερωτεύεται. Προτάθηκε για πέντε Οσκαρ και απέσπασε το καλύτερης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη ταινία (Τζόζεφ Λασέλ).

Βαθμολογία: 4

Επίσης στις αίθουσες

Στις αίθουσες θα βρούμε και δυο σύγχρονες ταινίες επιστημονικής φαντασίας με μεταλλαγμένους ήρωες: οι φαν της επιστημονικής φαντασίας θα θυμούνται από τα χρόνια της δεκαετίας του 1980 το «Toxic Avenger», μια ταινία των Μάικλ Χερτζ και Λόιντ Κάουφμαν παραγωγής 1984.

Η φετινή παραγωγή που με τον ίδιο τίτλο προβάλλεται από σήμερα είναι ένα αρκετά παραλλαγμένο ριμέικ στο οποίο ο Πίτερ Ντίνκλατζ («Συρανό», «Game of thrones) κρατά τον ρόλο ενός ταλαιπωρημένου εργάτη ο οποίος μετά την έκθεση του σε ένα καταστροφικό τοξικό ατύχημα μεταλλάσσεται σε τέρας με ανθρώπινη μορφή και έρχεται αντιμέτωπος με αδίστακτους εταιρικούς ηγέτες και διεφθαρμένες δυνάμεις που απειλούν τον γιο του, τους φίλους του και την κοινότητά του. Επιστημονική φαντασία και πάλη των τάξεων λοιπόν, με τους Ελάιτζα Γουντ και Κέβιν Μπέικον σε χαρακτηριστικούς β’ ρόλους.

Στο «Afterburn Οι κυνηγοί στο τέλος του κόσμου» (HΠΑ, 2025), η πλοκή τοποθετείται σε μια δυστοπική εποχή, μετά από την καταστροφή του ανατολικού ημισφαιρίου της Γης από ηλιακή έκλαμψη. Η ανάκτηση του διάσημου πίνακα «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, θα γίνει αποστολή ζωής ενός θαρραλέου δύτη (Ντέιβ Μπαουτίστα) και το ταξίδι του θα είναι γεμάτο απρόοπτα, με παράξενες φιγούρες στο διάβα του. Κάποιοι από αυτούς θα συμμαχήσουν μαζί του και κάποιοι θα τον πολεμήσουν. Στην ταινία που σκηνοθέτησε ο Τζ.Τζ. Πέρι ακολουθώντας ένα δημοφιλές graphic novel συμπρωταγωνιστούν οι Ολγκα Κουριλένκο, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Κρίστοφ Χίβτζου.

