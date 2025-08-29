Το ελληνικό ποδόσφαιρο θα εκπροσωπηθεί από τρεις ελληνικές ομάδες στη League Phase του Europa και του Conference League μετά τις αλλεπάλληλες χθεσινοβραδινές προκρίσεις. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα είναι μαζί στο Europa, ενώ η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο Conference.

Η κλήρωση των δύο διοργανώσεων, σήμερα Παρασκευή (29/8) στο Μόντε Κάρλο, διεξήχθη παράλληλα για πρώτη φορά στα χρονικά.

Οι αντίπαλοι για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Με το πάτημα ενός κουμπιού και τον κατάλληλο αλγόριθμο προγραμματισμένο εκ των προτέρων, ο υπολογιστής καθόρισε τους αντιπάλους που πήραν οι τρεις τους από κάθε προκαθορισμένο γκρουπ δυναμικότητας.

Ο ΠΑΟΚ είχε την υψηλότερη βαθμολογία εξ όλων και κληρώθηκε να παίξει στο Europa με: Μπέτις (εντός), Λιλ (εκτός), Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός), Λιόν (εκτός), Γιουνγκ Μπόις (εντός), Λουντογκόρετς (εκτός), Μπραν (εντός) και Θέλτα (εκτός).

Ο έτερος εκπρόσωπος στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός, ξεκινώντας από το τέταρτο γκρουπ, θα διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή συγκομιδή βαθμών απέναντι σε: Ρόμα (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Βικτόρια Πλζεν (εντός), Φερεντσβάρος (εκτός), Στουρμ Γκρατς (εντός), Γιουνγκ Μπόις (εκτός), Γκόου Αχέντ Ίνγκλς (εντός) και Μάλμε (εκτός).

Οι δύο αυτές ομάδες θα δώσουν δηλαδή οκτώ ματς.

Από την πλευρά της η ΑΕΚ θα συναντήσει δύο αντιπάλους λιγότερους στη League Phase του Conference και θα παίξει έξι ματς, τρία εντός και τρία εκτός. Όπως προέκυψε θα κοντραριστεί με: Φιορεντίνα (εκτός), Σάμροκ Ρόβερς (εντός), Τσέλιε (εκτός), Αμπερντίν (εντός), Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (εντός) και Σάμσουσπορ (εκτός).

Το πρόγραμμα και ο δρόμος για τα νοκ άουτ

Η σειρά των αγώνων και το ακριβές πρόγραμμα θα καθοριστούν από την UEFA το αργότερο μέχρι την Κυριακή 31/8.

Σε κάθε περίπτωση Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα κυνηγήσουν να τερματίσουν τουλάχιστον στις θέσεις που οδηγούν στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση έτσι ώστε να διεκδικήσουν από ‘κει τη συνέχεια της ευρωπαϊκής διαδρομής τους. Ιδανικό για όλες τις ομάδες θα ήταν να εξασφαλίσουν μια θέση στην πρώτη οκτάδα της κοινής βαθμολογίας για να μπουν απευθείας στη 16άδα καθεμιάς εκ των δύο διοργανώσεων.