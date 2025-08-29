Παίζοντας σε ρυθμό που πιο αδύναμες ομάδες είναι απίθανο ν’ ακολουθήσουν η Γερμανία προετοιμάζεται για τα πολύ πιο δύσκολα που έρχονται στο Eurobasket 2025. Το 105-83 επί της Σουηδίας για το 2/2 στον όμιλο του Τάμπερε ήταν αποτέλεσμα του επιθετικού ταλέντου που χαρακτηρίζει αναμφίβολα τους πρωταθλητές κόσμου, δεδομένου πως τελείωσαν το ματς με 66% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα και 11 διαφορετικούς σκόρερ. Σρούντερ και Βάγκνερ ηγήθηκαν σε δεύτερο σερί παιχνίδι, παρόλο που αμφότεροι έμειναν στο παρκέ λιγότερα από 26 λεπτά, κρατώντας δυνάμεις για την αυριανή, κρίσιμη για την πρωτιά του γκρουπ, μάχη κόντρα στη Λιθουανία του Βαλαντσιούνας. Εκεί δηλαδή που θα τεστάρουν πολλά περισσότερα.

Το πρόγραμμα στον Α’ όμιλο του Eurobasket

14:45 Τουρκία – Τσεχία (Novasports Start)

18:00 Εσθονία – Λετονία (Novasports Start)

21:15 Πορτογαλία – Σερβία (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Σερβία 1-0 (+34)

Τουρκία 1-0 (+20)

Πορτογαλία 1-0 (+12)

Τσεχία 0-1 (-12)

Λετονία 0-1 (-20)

Εσθονία 0-1 (-34)

Τα αποτελέσματα στον Β’ όμιλο του Eurobasket

Γερμανία – Σουηδία 105-83

Το πρόγραμμα

16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο (Novasports 4HD)

20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία

Γερμανία 2-0 (+53)

Λιθουανία 1-0 (+24)

Φινλανδία 1-0 (+3)

Σουηδία 0-2 (-26)

Μεγάλη Βρετανία 0-1 (-24)

Μαυροβούνιο 0-1 (-30)

Το πρόγραμμα της 4ης ημέρας του Eurobasket

A’ όμιλος

14:45 Τσεχία – Εσθονία

18:00 Λετονία – Σερβία

21:15 Τουρκία – Πορτογαλία

Β’ όμιλος

13:30 Λιθουανία – Γερμανία (Novasports 5 HD)

16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία (Novasports 5 HD)

20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία (Novasports 5 HD)

Γ’ όμιλος

15:00 Ιταλία – Γεωργία (ΕΡΤ1)

18:15 Κύπρος – Ελλάδα (ΕΡΤ1, Novasports Start)

21:30 Ισπανία – Βοσνία (Novasports Start)

Δ’ όμιλος