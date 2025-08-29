Την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο φέρνει στο επίκεντρο δύο νέες κοινωνικές παροχές: τη «κοινωνική αντιπαροχή» και το «κοινωνικό μίσθωμα». Στόχος, σύμφωνα με την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, είναι η στήριξη των νέων ζευγαριών, ώστε να αποκτούν στέγη σε προσιτές τιμές και να δημιουργούν οικογένεια νωρίτερα, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα το μείζον πρόβλημα του δημογραφικού.

Κοινωνική αντιπαροχή και κοινωνικό μίσθωμα

Με το σχέδιο νόμου, ακίνητα του Δημοσίου που παρέμεναν για χρόνια ανεκμετάλλευτα θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Το 30% των νέων κατοικιών θα διατεθεί ως κοινωνικό μίσθωμα σε νέες οικογένειες, πολύτεκνους και μονογονεϊκά νοικοκυριά, με κόστος χαμηλότερο της αγοράς. Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί από ιδιώτες επενδυτές, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα. Όπως επισήμανε η κα. Μιχαηλίδου, είναι η πρώτη φορά που εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο η έννοια του κοινωνικού μισθώματος, με στόχο σε διάστημα ενάμιση έτους να υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες για νέες οικογένειες.

Νέα μέτρα για πολύτεκνους και τρίτεκνους

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι η τρίτεκνη ιδιότητα θα κατοχυρώνεται εφ’ όρου ζωής, όπως ισχύει ήδη με την πολύτεκνη, και δεν θα χάνεται όταν ενηλικιώνεται το τρίτο παιδί. Επιπλέον, για οικογένειες με παιδιά με αναπηρία άνω του 67%, η ιδιότητα θα παραμένει διασφαλισμένη, κάτι που χαρακτηρίστηκε ως σημαντική ενίσχυση.

Στήριξη υπαίθρου και Έβρου

Σχετικά με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και ειδικά του Έβρου, η κυβέρνηση προχωρά σε ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ σε όσους μετεγκαθίστανται. Μέχρι σήμερα, περίπου 500 πολίτες έχουν ήδη εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Παράλληλα, το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» παρουσιάζει απορρόφηση που φτάνει ήδη στο 60%.

Ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ΑμεΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, μέσα από ένα νέο πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί σε περισσότερους από 200 κόμβους σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι να ωφεληθούν 6.500 πολίτες –3.500 ηλικιωμένοι και 3.000 ΑμεΑ– που θα παρακολουθήσουν σεμινάρια 70-80 ωρών. Η υπουργός τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά μόνο την απόκτηση ψηφιακών γνώσεων, αλλά αποτελεί «κλειδί αυτονομίας» για την τρίτη ηλικία και τα άτομα με αναπηρία.