Ο Γιώργος Λάνθιμος έτοιμος να κατακτήσει το Φεστιβάλ της Βενετίας για άλλη μια χρονιά

Το Φεστιβάλ Βενετίας 2025 (27 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου) έρχεται να κλείσει το καλοκαίρι με μια δόση απόλυτου σασπένς, λάμψης και κινηματογραφικής μαγείας. Αυτή δεν είναι απλώς μια γιορτή για τους stars και τους σκηνοθέτες· είναι η στιγμή που η οθόνη γίνεται πεδίο πειραματισμού, έντασης και απρόβλεπτων ανατροπών.

Φυσικά, από το φεστιβάλ δε θα μπορούσε να λείπει ο Γιώργος Λάνθιμος. Το Bugonia είναι μια ταινία που υπόσχεται να σε μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου η παράνοια, η μαύρη κωμωδία και το sci-fi στοιχείο ενώνονται με τρόπο που μόνο αυτός ξέρει. Η νέα αυτή κωμωδία βασίζεται στο κορεάτικο Save the Green Planet. Η Emma Stone, υποδύεται μια CEO που πέφτει θύμα απαγωγής, ενώ ο Jesse Plemons ενώνει και πάλι τις δυνάμεις του με τον Λάνθιμο. Μετά το οσκαρικό Poor Things, περιμένουμε μια εμπειρία τόσο αλλόκοτη, όσο και βαθιά λανθμική, μια ταινία που σε κάνει να γελάς και ταυτόχρονα να αναρωτιέσαι «τι είδα μόλις τώρα;».

Κι αν ο Λάνθιμος φέρνει την εκκεντρική του ματιά, το Φεστιβάλ δεν σταματά εκεί: από σκοτεινά πολιτικά θρίλερ και γοτθικές μεταφορές μέχρι ήρεμες, ποιητικές ιστορίες που μυρίζουν ήδη cult. Το Φεστιβάλ της Βενετίας είναι η στιγμή που η έβδομη τέχνη συναντά τους δημιουργούς της με τον πιο ακραίο, συναρπαστικό τρόπο και για λίγες μέρες, κάθε προβολή υπόσχεται να μας αλλάξει την αντίληψη για το τι μπορεί να είναι μια ταινία.

Αυτή είναι η Βενετία που δεν κοιμάται, η Βενετία που σφύζει από ιδέες και αντισυμβατικές αφηγήσεις και ναι, αυτή είναι η Βενετία που φέρνει και πάλι τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Λάνθιμου στο προσκήνιο, εκεί που η εκκεντρικότητα συναντά την τέχνη και δεν ξέρεις ποτέ τι θα δεις στην επόμενη σκηνή.