Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης για τον αδόκητο θάνατο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, η Στέλλα Αραμπατζή ορκίστηκε βουλευτής, αναπληρώνοντας την κενή θέση που αφήνει πίσω του. Η βουλευτής Ημαθίας έδωσε θρησκευτικό όρκο.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Στο έδρανο που καθόταν, οι συνάδελφοι του άφησαν λευκά τριαντάφυλλα.

Από την έδρα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μίλησε με θερμά λόγια για το ήθος του βουλευτή, που κατέληξε στις 21 Αυγούστου, σε ηλικία 59 ετών. Ο κ. Κακλαμάνης, ανέφερε ότι «ο Αποστόλης τίμησε την πατρίδα μας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπως διαπίστωσα, βρισκόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας, κατά την ημέρα της κηδείας του, τίμησε και τον λαό της . Ήταν ένας συνάδελφος ευπρεπής, ευγενής με καλές σχέσεις με όλους μας, προσπαθώντας για το καλύτερο και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά και γενικότερα για τον κοινοβουλευτισμό».

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης κατά την έναρξη της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά το Πειθαρχικό Δίκαιο στο Δημόσιο, έκανε αναφορά στο ήθος του βουλευτή Ημαθίας. «Θα λείψει από όλους μας και ιδιαίτερα από την παράταξη της ΝΔ. Η απώλεια του έχει δημιουργήσει θλίψη σε όλους μας. Ήταν ένας καλός άνθρωπος και συνάδελφος με πραγματική έγνοια για τον συνάνθρωπο», είπε ο κ. Πλακιωτάκης.

Τα συλλυπητήρια τους εξέφρασαν και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και πιο συγκεκριμένα ο Παύλος Χρηστίδης (ΠαΣοΚ) και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ).

Ποια είναι η Στεργιανή (Στέλλα) Αραμπατζή

Η Στέλλα Αραμπατζή είναι η πρώτη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της εκλογικής Περιφέρειας Ημαθίας της ΝΔ, η οποία και κατέλαβε την κενή θέση του εκλιπόντος.

Είναι υποψήφια δρ. Ιατρός – Βιοπαθολόγος. Γεννήθηκε και διαμένει στη Νάουσα, όπου δραστηριοποιείται ως ιδιώτης Ιατρός – Μικροβιολογόλογος, είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σιένας της Ιταλίας. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στον Τομέα Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών διπλωμάτων. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού, αλλά και ελληνικών πανεπιστημίων, σε δεκάδες ελληνικά και διεθνή συνέδρια και πληθώρα δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών. Μιλάει άπταιστα Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά. Από το 2014, μετέχει ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Νάουσας, ενώ διετέλεσε και Αντιδήμαρχος.