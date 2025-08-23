Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως κατά τη συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη «υπήρξε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα». Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη στάση στα διεθνή ζητήματα και τη διαχείριση των πυρκαγιών.

Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, «δεν έχει, κατά την άποψή μας και την άποψή μου, ολοκληρωθεί η συζήτηση στη Βουλή με βάση τον κοινοτικό κανόνα για τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής. Υπήρξε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Υπήρξε ένα στήσιμο, επιτρέψτε μου τον όρο, που κράτησε λιγότερο από δέκα βουλευτές μέσα στην αίθουσα 70, τόσες επιστολικής ψήφους και άλλους τόσους, αν θέλετε στο σπίτι τους, γιατί δεν μπορούσε να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αυτό αποτελεί προσβολή και παραβίαση των κοινοβουλευτικών κανόνων».

«Πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ισοτιμία στην αγορά»

Συμπλήρωσε πως «είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θα βάλουμε ζήτημα στη Διάσκεψη των Προέδρων. Το έχουμε ζητήσει ήδη επίσημα. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε μπροστά σε κάτι τέτοιο, ούτε να υποτιμούμε τα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα. Είναι ακραίο αυτό που έχει συμβεί. Και ξέρετε, μεταφέρει και μία πεποίθηση στον κόσμο ότι κάτι θέλει να κρύψει ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό είναι χειρότερο, αν θέλετε ότι χωρίς να προχωράνε διαδικασίες ελέγχου επιβεβαιώνει το σκάνδαλο της διαπλοκής και της διαφθοράς. Γιατί εκεί κλάπηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ των αγροτών».

Μεταξύ άλλων διερωτήθηκε για το «ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς;» προσθέτοντας πως «πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ισοτιμία στην αγορά».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «έχουμε ήδη τοποθετηθεί με σημαντικές προτάσεις».

«Πράγματι, θα υπάρχει μία κατάθεση οικονομικών προγραμμάτων και προτάσεων για την επόμενη μέρα και από τον πρωθυπουργό και από τους πολιτικούς αρχηγούς. Εδώ εμείς έχουμε ήδη τοποθετηθεί με σημαντικές προτάσεις, τις οποίες έχουμε ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει θέση, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ, η μείωση της φορολογίας, κάτι το οποίο ζητάει και η Ευρώπη και καθυστερεί ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και η ενίσχυση του εισοδήματος με το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη, 13ο και 14ο μισθό, 13η σύνταξη, εισφορά αλληλεγγύης και προσωπική διαφορά. Βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη να καθυστερεί πολύ, να πάρει θέση σε αυτά που έχει ανάγκη η κοινωνία, που είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και ο πλουραλισμός της οικονομίας», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως «είναι γεγονός ότι η έκθεση θα μας δώσει τη δυνατότητα για μια διευρυμένη συζήτηση για το που έχει φτάσει η Ελλάδα, για το πως δεν αξιοποιήθηκε η έξοδος από τα μνημόνια και για το πως έχουμε έναν πολλαπλασιασμό σκανδάλων, διαφθοράς αλλά και φτωχοποίησης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, έχουμε καταθέσει και εγώ προσωπικά πολύ πριν εκλεγώ πρόεδρος και ο Αλέξης Τσίπρας, την ανάγκη να υπάρχει ενότητα και ισχυροποίηση του προοδευτικού χώρου».

Συμπλήρωσε πως «το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έγινε πρόσφατα, στο οποίο ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαίωσε με πολύ ισχυρό τρόπο και με πολύ αν θέλετε μεγάλη ανανέωση και του πολιτικού δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ, μια διπλή ανάγκη να υπάρχει προοδευτική στην χώρα προοδευτική προοπτική στη χώρα και ταυτόχρονα να ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να αποτελέσει τον καταλύτη, το στήριγμα αυτής της προοδευτικής πολιτικής. Αυτό το σχέδιο ακριβώς υλοποιούμε όλοι μαζί και πρέπει να σας πω ότι και εγώ προσωπικά, λαμβάνοντας το μήνυμα μετά την αποχώρηση και του Αλέξη Τσίπρα για την ανάγκη επανεκκίνησης που δεν ήταν πράγματι τα αποτελέσματα αυτά που θέλαμε το πρώτο διάστημα, υλοποιούμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή αυτό το σχέδιο», αναφέροντας πως «για αυτό έχω πάρει και τις πρωτοβουλίες για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου έχουμε, αν θέλετε μία κοινή στόχευση, να υπάρξει συνεννόηση προοδευτικών δυνάμεων».

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει πολλά κενά στην Πυροσβεστική»

Αποτιμώντας την πρόσφατη περιοδεία που έκανε σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, σχολίασε, μεταξύ άλλων, πως «επισκέφθηκα την τελευταία εβδομάδα την Ανατολική Αττική, δύο δήμους της Ανατολικής Αττικής, δύο δήμους της Αχαΐας, τον δήμο Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία και δυο δήμους του Ζηρού και της Άρτας στην Ήπειρο, που είχαν μεγάλες πυρκαγιές. Τεράστιες εκτάσεις στην περιοχή της Ηπείρου ήταν μια έκταση 50.000 στρεμμάτων περίπου, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα των πυρκαγιών».

Τόνισε ότι «η αντιμετώπιση των πυρκαγιών, που πράγματι και λόγω της κλιματικής κρίσης είναι μια πραγματικότητα, έχει να κάνει με την πρόληψη που έχει να κάνει με τη δασική πολιτική, τις δασικές υπηρεσίες που δεν υλοποιούνται ολοκληρωμένα στην χώρα μας».

Συνέχισε λέγοντας πως «έχει να κάνει με τον επιχειρησιακό συντονισμό της αντιμετώπισης, άρα την επάρκεια της Πολιτείας και του υπουργείου του Αρμόδιου, όπου εδώ πρέπει να πω ότι δεν μπορεί να γίνει αντιμετώπιση των πυρκαγιών όταν η κυβέρνηση έχει αφήσει πολλά κενά στην Πυροσβεστική και αντιμετωπίζει τους συμβασιούχους πυροσβέστες που ζητούν μόνιμες προσλήψεις με ΜΑΤ και δακρυγόνα.

«Πρέπει και η Ελλάδα να ξυπνήσει και ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και η Ευρώπη»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, είπε μεταξύ άλλων, πως: «είναι απάνθρωπο, αποτρόπαιο, εγκληματικό αυτό που εξελίσσεται στη Γάζα και στην Παλαιστίνη και ευρύτερα, με το σχέδιο εποικισμού. Απαράδεκτο σχέδιο εποικισμού που φαίνεται ότι υλοποιεί ο κύριος Νετανιάχου, αλλά και με το σχέδιο εισβολής που ξεκίνησε στη Γάζα, ήδη στα πρώτα του βήματα και στο λιμό που επιβεβαιωμένα από τον ΟΗΕ υλοποιεί ένα δολοφονικό σχέδιο ο κύριος Νετανιάχου με πάρα πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο και στο Ισραήλ. Δεν μπορούμε να μένουμε παρατηρητές, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη να αντιδράσουμε ως άνθρωποι, ως πολίτες. Η δημοκρατία και η ελευθερία και η ζωή είναι βασικές αξίες της ζωής μας».

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι «πρέπει και η Ελλάδα να ξυπνήσει και ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και η Ευρώπη. Δεν διαφωνώ καθόλου με τη δήλωση κατά του σχεδίου εποικισμού, αλλά πρέπει να επιβληθούν πιο άμεσα μέτρα».

Ακολούθως για την Ουκρανία ο κ. Φάμελλος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς και καλό είναι να μην μένουμε στο επίπεδο των προβλέψεων και των υποθέσεων για τόσο σοβαρά θέματα, όπως είναι η ειρήνη, το πιο σοβαρό θέμα του πλανήτη. Θέλω να πω εκ των προτέρων ότι κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να σώσει ακόμη και μία ζωή και να προχωρήσει ένα βήμα την ειρήνη, σαφέστατα και είναι αναγκαία.

Για την Κύπρο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ανέφερε πως «κάθε φορά που μιλάγαμε για την Ουκρανία και καταδικάζουμε θυμίζουμε στους ευρωπαϊκούς λαούς ευρωπαϊκούς ηγέτες ότι υπάρχει και μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία είναι σε κατοχή εδώ και 50 χρόνια και αναφέρομαι στην Κύπρο γιατί πρέπει να διεκδικούμε ισότιμα όλα, αν θέλετε, τα ζητήματα της ειρήνης, αλλά και του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της εδαφικής ακεραιότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών. Και σε αυτό είμαστε κάθετοι».