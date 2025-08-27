Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σχολείο δίπλα στην εκκλησία Annunciation Catholic Church στη Μινεάπολη της Μινεσότα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πολλά θύματα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη (τοπική ώρα), όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για ένοπλο δράστη στην οδό 509 W 54th Street.

Τα μαθήματα του καθολικού σχολείου ξεκίνησαν αυτή τη βδομάδα.

Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι.

Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Από τα πυρά, νεκρά έπεσαν 2 άτομα και άλλα 20 τραυματίστηκαν, με τους 4 να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης σκοτώθηκε επίσης.

Πυροτεχνουργοί έσπευσαν στο σημείο, καθώς υπήρξαν αναφορές για εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού εντός του κτηρίου.

YouTube thumbnail

Ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε ότι «παρακολουθεί τις αναφορές για φρικτή βία στη νότια Μινεάπολις».

«Είμαι σε επαφή με τον αρχηγό Ο’ Χάρα και η ομάδα έκτακτης ανάγκης μας έχει τεθεί σε ετοιμότητα», έγραψε ο Φρέι στο X. «Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Παρακαλώ, δώστε στους αστυνομικούς μας τον χώρο που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στην κατάσταση».

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε o 41ος Κυβερνήτης της Μινεσότα.

Στο συμβάν αναφέρθηκε και ο Ντοναλντ Τραμπ με ανάρτηση του στο Truth Social.


Στις έρευνες συμμετέχει και το FBI.