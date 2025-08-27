Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σχολείο δίπλα στην εκκλησία Annunciation Catholic Church στη Μινεάπολη της Μινεσότα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πολλά θύματα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη (τοπική ώρα), όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για ένοπλο δράστη στην οδό 509 W 54th Street.

Τα μαθήματα του καθολικού σχολείου ξεκίνησαν αυτή τη βδομάδα.

Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι.

🚨BREAKING: Law enforcement has flooded the vicinity of a Catholic Church in Minneapolis, Minnesota, which houses a K-8 Catholic school. Multiple critically injured victims and fatalities reported. Roads and ramps are being shut down. The police response is immense, with a vast… pic.twitter.com/t6AxZIZH6w — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 27, 2025

Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Από τα πυρά, νεκρά έπεσαν 2 άτομα και άλλα 20 τραυματίστηκαν, με τους 4 να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης σκοτώθηκε επίσης.

Πυροτεχνουργοί έσπευσαν στο σημείο, καθώς υπήρξαν αναφορές για εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού εντός του κτηρίου.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε ότι «παρακολουθεί τις αναφορές για φρικτή βία στη νότια Μινεάπολις».

«Είμαι σε επαφή με τον αρχηγό Ο’ Χάρα και η ομάδα έκτακτης ανάγκης μας έχει τεθεί σε ετοιμότητα», έγραψε ο Φρέι στο X. «Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Παρακαλώ, δώστε στους αστυνομικούς μας τον χώρο που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στην κατάσταση».

I’m monitoring reports of horrific violence in South Minneapolis. I’m in touch with Chief O’Hara and our emergency response team has been activated. We will share more information as soon as we can. Please give our officers the space they need to respond to the situation. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) August 27, 2025

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε o 41ος Κυβερνήτης της Μινεσότα.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene. I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

Στο συμβάν αναφέρθηκε και ο Ντοναλντ Τραμπ με ανάρτηση του στο Truth Social.

‘The White House will continue to monitor this terrible situation. Please join me in praying for everyone involved!’ – President Donald J. Trump pic.twitter.com/hKudOz3AfA — The White House (@WhiteHouse) August 27, 2025



Στις έρευνες συμμετέχει και το FBI.