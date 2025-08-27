5 το πρωί: Κόντρα Τραμπ-ΕΕ για τις τεχνολογικές εταιρείες – Σε κρίση η Γαλλία – Ξεκινάει το Φεστιβάλ Βενετίας
Με νέους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας προς χώρες με ψηφιακούς κανονισμούς όπως η ΕΕ, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Κομισιόν απάντησε έντονα, υπογραμμίζοντας το κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ να ρυθμίζει την ψηφιακή της αγορά.
Κόντρα Τραμπ-ΕΕ για τις τεχνολογικές εταιρείες
- Η ανάρτηση Τραμπ: Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να «επιβάλει σημαντικούς πρόσθετους δασμούς» και να προσθέσει περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας και τσιπ σε χώρες με ψηφιακούς κανόνες, όπως τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τους οποίους θεωρεί μεροληπτικούς για τις αμερικανικές εταιρείες. Η εν λόγω ανάρτηση, που πυροδότησε αντιδράσεις, έλαβε χώρα λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ και οι Βρυξέλλες εξέδωσαν δήλωση για την επισημοποίηση της δασμολογικής τους εκεχειρίας, η οποία είχε συμφωνηθεί στο Τέρνμπερι της Σκωτίας στα τέλη Ιουλίου.
- Η απάντηση της Κομισιόν: Η ΕΕ δεν άργησε να «σηκώσει το γάντι» και να απαντήσει σε υψηλούς τόνους, με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πόλα Πίνιο, να τονίζει ότι «είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στην επικράτειά μας, οι οποίες συνάδουν με τις δημοκρατικές μας αξίες».
- Ο Νόμος Περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA): Η κυβέρνηση Τραμπ και ορισμένες από τις τεχνολογικές εταιρείες που μοιράζονται τις απόψεις της έχουν επανειλημμένα επιτεθεί στον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ. Ο DSA ρυθμίζει τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, τις μηχανές αναζήτησης και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, υπηρεσίες με περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram και TikTok – πρέπει να αξιολογούν και να περιορίζουν κινδύνους όπως η παραπληροφόρηση και η βλάβη σε ανηλίκους, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία
- Ξεκινούν διαδηλώσεις τύπου «Κίτρινα Γιλέκα»: Η κυβέρνηση της Γαλλίας πιθανό να ανατραπεί τον επόμενο μήνα, αφού τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τις 8/9 σχετικά με τα σχέδιά του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό. Η πρόσκληση για γενικές διαδηλώσεις στις 10/9 έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» που ξέσπασαν το 2018 λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
- Πιθανή η παρέμβαση του ΔΝΤ: Η κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρέμβαση του ΔΝΤ στην οικονομία. «Είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας, που θα θέλαμε να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει» είπε ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ.
- «Χάος ή υπευθυνότητα»: Ο Φρανσουά Μπαϊρού είπε ότι οι νομοθέτες πρέπει τώρα να επιλέξουν μεταξύ «χάους» και «υπευθυνότητας» και προέτρεψε τους Γάλλους να πιέσουν τους εκπροσώπους τους να κάνουν μια συνετή επιλογή πριν από τις 8 Σεπτεμβρίου. «Δεν ζητώ από κανέναν να αλλάξει γνώμη, αλλά μπορεί κανείς να το σκεφτεί», δήλωσε.
Θύελλα αντιδράσεων για το εργασιακό
- Ωράριο λάστιχο: Στο νέο εργατικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση δίνεται η δυνατότητα να εργάζεται ένας εργαζόμενος έως 13 ώρες ημερησίως σε έναν εργοδότη, αντί για δύο όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, κάτι που νομιμοποιεί τις εργασιακές πρακτικές που μέχρι σήμερα παραβίαζαν το εργατικό δίκαιο.
- Αντιδράσεις για τις υπερωρίες: Την ίδια ώρα, εισάγεται για πρώτη φορά η υπερωριακή απασχόληση για εργαζόμενους με εκ περιτροπής σύμβαση, με προσαύξηση 40% στο ωρομίσθιο. Η ρύθμιση φαίνεται να στοχεύει κυρίως εποχικούς εργαζόμενους στον τομέα της εστίασης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
- Έλληνες υπερεργαζόμενοι: Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα σε μια συγκυρία που περισσότεροι Έλληνες εργάζονται «παραπάνω ώρες» από τους κατοίκους κάθε άλλης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat.
Ο Χάρης Παμπούκης εξελέγη στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου
- Τιμητική διάκριση: Ο Χάρης Παμπούκης, καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, εξελέγη μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου από τον πρώτο γύρο της σχετικής εκλογικής διαδικασίας.
- Ποιος είναι; Ο κ. Παμπούκης, εκτός από την ακαδημαϊκή έδρα του στη Νομική Σχολή Αθηνών, έχει διατελέσει Υπουργός Επικρατείας και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου (2009-2011). Επιπρόσθετα, είναι συγγραφέας αρκετών άρθρων στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά ενώ έχει δημοσιεύσει εκτενώς νομικές μονογραφίες και πολιτικά δοκίμια.
- Γιατί είναι σημαντικό; Το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου είναι ο πλέον σημαντικός θεσμός προαγωγής του διεθνούς δικαίου στον οποίον μετέχουν οι επιφανέστεροι διεθνολόγοι του κόσμου. Το 1904, το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, σε αναγνώριση της δράσης του υπέρ της διαιτησίας μεταξύ κρατών, ενός ειρηνικού μέσου επίλυσης διαφορών. Το Ινστιτούτο αποτελείται από επίτιμα μέλη, μέλη και συνεργάτες.
Πλούσιο πρόγραμμα στο Φεστιβάλ Βενετίας
- Πρεμιέρα: Σηκώνει σήμερα αυλαία το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και για το επόμενο δεκαήμερο το νησί Λίντο θα γίνει ο μαγνήτης του παγκόσμιου κινηματογραφικού στερεώματος. Οι περισσότερες ταινίες που θα προβληθούν αναμένεται να κυριαρχήσουν αργότερα στις αίθουσες, ίσως και στα Όσκαρ.
- Βλέμμα στη «Βουγονία»: Με αγωνία και περιέργεια αναμένεται η τελευταία συμμετοχή του Γιώργου Λάνθιμου με την ταινία «Βουγονία», όπου πρωταγωνιστεί η Έμα Στόουν. Η προβολή θα γίνει εντός διαγωνιστικού τμήματος, στις 28 Αυγούστου. Η ταινία έχει ήδη προκαλέσει κάποιο θόρυβο στην Ελλάδα λόγω της απόρριψης της αίτησης της εταιρείας παραγωγής προς το Υπουργείο Πολιτισμού για γυρίσματα στην Ακρόπολη.
- Must see ταινίες: Αλλες ταινίες που αναμένεται να συζητηθούν πολύ κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ είναι ο «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ο «Ξένος» του Φρανσουά Οζόν, το «After the hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο και ο «Jay Kelly» του Noα Μπάουμπαχ.
