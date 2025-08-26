Το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίζει και να επιβάλλει τους δικούς του τεχνολογικούς κανόνες υπερασπίστηκε η Κομισιόν, απαντώντας ευθέως στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει νέους δασμούς σε χώρες με ψηφιακές πολιτικές που θεωρεί «μεροληπτικές».

«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στην επικράτειά μας, οι οποίες συνάδουν με τις δημοκρατικές μας αξίες», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πόλα Πίνιο κατά τη διάρκεια σχετικής ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, σε ανάρτηση του στο Truth Social, απείλησε να «επιβάλει σημαντικούς πρόσθετους δασμούς» και να προσθέσει περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας και τσιπ σε χώρες με ψηφιακούς κανόνες που θεωρεί μεροληπτικούς για τις αμερικανικές εταιρείες.

Η εν λόγω ανάρτηση που πυροδότησε αντιδράσεις έλαβε χώρα λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ και οι Βρυξέλλες εξέδωσαν δήλωση για την επισημοποίηση της δασμολογικής τους εκεχειρίας, η οποία είχε συμφωνηθεί στο Τέρνμπερι της Σκωτίας στα τέλη Ιουλίου.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αντισταθώ στις χώρες που επιτίθενται στις απίστευτες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες μας», δήλωσε ο Τραμπ. «Η Αμερική και οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες δεν είναι πλέον ούτε ο «κουμπαράς» ούτε το «χαλάκι» του κόσμου. Δείξτε σεβασμό στην Αμερική και τις καταπληκτικές τεχνολογικές μας εταιρείες ή σκεφτείτε τις συνέπειες!», κατήγγειλε.

Η κυβέρνηση Τραμπ και ορισμένες από τις τεχνολογικές εταιρείες που μοιράζονται τις απόψεις της έχουν επανειλημμένα επιτεθεί στον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ, τον κορυφαίο κανονισμό για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας το μπλοκ για λογοκρισία και ισχυριζόμενοι ότι ο νόμος θα επιβάλει πρόσθετο κόστος στις αμερικανικές εταιρείες.

Τι ρυθμίζει ο Νόμος Περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA)

Ο DSA ρυθμίζει τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, τις μηχανές αναζήτησης και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, υπηρεσίες με περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram και TikTok – πρέπει να αξιολογούν και να περιορίζουν κινδύνους όπως η παραπληροφόρηση και η βλάβη σε ανηλίκους, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Απαντώντας στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η νομοθεσία της ΕΕ «επιτίθεται» σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, επέμεινε ότι οι κανόνες είναι ουδέτεροι.

«Ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) δεν εξετάζει το χρώμα μιας εταιρείας, τη δικαιοδοσία μιας εταιρείας, ούτε τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας», είπε. «Ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) και ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DMA) ισχύουν και οι δύο για όλες τις πλατφόρμες και τις εταιρείες που λειτουργούν στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους… Οι τρεις τελευταίες αποφάσεις επιβολής που λάβαμε ήταν κατά των AliExpress, Temu και TikTok».

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), μαζί με τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών (DSA), αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ. Ενώ ο Νόμος περί Ψηφιακών Αγορών (DSA) ορίζει υποχρεώσεις για τις διαδικτυακές πλατφόρμες σε θέματα όπως η παραπληροφόρηση και η ασφάλεια των παιδιών, ο DMA εξετάζει τις λεγόμενες εταιρείες-φύλακες – τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Google, η Apple, η Meta, η Amazon, η Microsoft και το TikTok – απαιτώντας από αυτές να ανοίξουν τις υπηρεσίες τους και να διασφαλίσουν δίκαιο ανταγωνισμό.

«Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον έχουμε κοινό έδαφος σε πολλά ζητήματα»

Ο Ρενιέ προσπάθησε να υπογραμμίσει ότι οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον έχουν κοινό έδαφος σε πολλά ζητήματα. «Συμμεριζόμαστε απόψεις με τους Αμερικανούς ομολόγους μας σε πολλά από αυτά τα ζητήματα… Όταν μιλάμε για τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών (DSA), πρόκειται για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών στο διαδίκτυο. Έχουμε πολλά σημεία όπου στην πραγματικότητα συνεργαζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ», είπε, σημειώνοντας ότι οι διαφωνίες αφορούν μόνο «πολύ μικρές πτυχές» της νομοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Άλπμπαχ την Τρίτη, η επικεφαλής του τμήματος εμπορίου της Επιτροπής, Sabine Weyand, δήλωσε ότι η ΕΕ «είναι εξοικειωμένη με τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ σχετικά με τους κανονισμούς μας».

Αλλά, πρόσθεσε, «Ήμασταν πάντα πολύ σαφείς, ο κανονισμός μας δεν εισάγει διακρίσεις και θα τον εφαρμόσουμε όπως αποφασίζεται από τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Αυτό δεν υπόκειται σε παραχωρήσεις ή διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες. Αυτό δεν αλλάζει».