Ο Χάρης Παμπούκης εξελέγη, χθες Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου. Ο Χάρης Παμπούκης που είναι καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών στην έδρα του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και το Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, εξελέγη μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου από τον πρώτο γύρο της σχετικής εκλογικής διαδικασίας.

Το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου είναι ο πλέον σημαντικός θεσμός προαγωγής του διεθνούς δικαίου στον οποίον μετέχουν οι επιφανέστεροι διεθνολόγοι του κόσμου. Η εκλογή του Χάρη Παμπούκη αποτελεί μία μεγάλη διάκριση για τον ίδιο και εξαιρετική τιμή για τη χώρα μας.

Ποιος είναι ο Χάρης Παμπούκης

Ο κ. Παμπούκης εκτός από την ακαδημαϊκή έδρα του στη Νομική Σχολή Αθηνών έχει διατελέσει Υπουργός Επικρατείας και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα Αναπληρωτής Υπουεργός Ανάπτυξης στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου (2009-2011).

Είναι συγγραφέας αρκετών άρθρων στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά ενώ έχει δημοσιεύσει εκτενώς νομικές μονογραφίες και πολιτικά δοκίμια.

Το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου

Το 1904, το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, σε αναγνώριση της δράσης του υπέρ της διαιτησίας μεταξύ κρατών, ενός ειρηνικού μέσου επίλυσης διαφορών. Το Ινστιτούτο αποτελείται από επίτιμα μέλη, μέλη και συνεργάτες.