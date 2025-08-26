Η κυβέρνηση της Γαλλίας φαίνεται όλο και πιο πιθανό να ανατραπεί τον επόμενο μήνα, αφού τα τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου σχετικά με τα σχέδιά του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Εάν, ωστόσο, χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση, η κυβέρνηση Μπαϊρού θα πέσει.

Ψάχνει σανίδα σωτηρίας ο Μακρόν

Εάν η κυβέρνηση πέσει, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να ορίσει αμέσως νέο πρωθυπουργό ή να ζητήσει από τον Μπαϊρού να παραμείνει επικεφαλής μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, ή θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ο Μακρόν έχασε τον τελευταίο πρωθυπουργό του, Μισέλ Μπαρνιέ, λόγω ψήφου μη εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό στα τέλη του 2024, μετά από μόλις τρεις μήνες στην εξουσία, ύστερα από άλλες πρόωρες εκλογές τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Ο Μπαϊρού αναγνώρισε ότι η αναζήτηση της εμπιστοσύνης ενός πολύ κατακερματισμένου κοινοβουλίου ήταν ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα.

«Ναι, είναι ριψοκίνδυνο, αλλά είναι ακόμα πιο ριψοκίνδυνο να μην κάνουμε τίποτα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος σε αυτό που χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω του τεράστιου χρέους της.

Η ψήφος εμπιστοσύνης, είπε, θα έδειχνε αν είχε αρκετή υποστήριξη στο κοινοβούλιο για την περικοπή του προϋπολογισμού κατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ (51,51 δισεκατομμύρια δολάρια), καθώς προσπαθεί να περιορίσει το έλλειμμα που έφτασε το 5,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος πέρυσι, σχεδόν το διπλάσιο του επίσημου ορίου της ΕΕ που είναι 3%.

Ακόμη και αν η κυβέρνηση κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης, αυτό θα σημαίνει μόνο ότι έχει υποστήριξη για τις απόψεις του σχετικά με τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας, ενώ η ψηφοφορία για τον ίδιο τον προϋπολογισμό θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο έτος.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μπαϊρού πρότεινε την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών και το πάγωμα των δαπανών για κοινωνικές παροχές και των φορολογικών κλιμάκων το 2026 στα επίπεδα του 2025, χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό. Είπε ότι η πρότασή του για την κατάργηση των αργιών θα μπορούσε να τροποποιηθεί.

Το «τέλος της κυβέρνησης Μπαϊρού»

Ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι ο Μπαϊρού είχε ανακοινώσει «το τέλος της κυβέρνησής του» ζητώντας την ψηφοφορία.

Παράλληλα, η ηγέτιδα Μαρίν Λε Πεν δήλωσε ότι το RN θα ψηφίσει κατά του Μπαϊρού, όπως άλλωστε και οι Πράσινοι.

Οι ψήφοι των σοσιαλιστών βουλευτών θα είναι καθοριστικές για την τύχη του Μπαϊρού, διότι αν ενωθούν με άλλα αριστερά κόμματα και την ακροδεξιά για να ψηφίσουν κατά της κυβέρνησης, πιθανότατα θα συγκεντρωθούν αρκετές ψήφοι για να την ανατρέψουν.

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι TF1 ότι οι Γάλλοι Σοσιαλιστές δεν θα ψηφίσουν υπέρ της πρότασης εμπιστοσύνης για τον Μπαϊρού.

Η ψηφοφορία εμπιστοσύνης θα πραγματοποιηθεί μόλις δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν κληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστηρίζονται από αριστερά κόμματα και ορισμένα συνδικάτα.

Φόβοι για νέο ’18 με «Κίτρινα Γιλέκα»

Η πρόσκληση για γενικές διαδηλώσεις στις 10 Σεπτεμβρίου έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» που ξέσπασαν το 2018 λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων και του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Οι διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του Μακρόν και των προσπαθειών του για οικονομική μεταρρύθμιση