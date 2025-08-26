Σε επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης. Σε ανακοίνωση του ευχαρίστησε «θερμά όλους όσοι συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας του».

Ο κ. Παφίλης ευχαρίστησε συγκεκριμένα τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β΄ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του, όπως και το νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».