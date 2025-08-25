Ο Ολυμπιακός μπήκε σε ρυθμούς προετοιμασίας για τη σεζόν 2025/26. Η πρώτη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (27/08), όμως το πρώτο γκρουπ παικτών πέρασε από εργομετρικές εξετάσεις.

Τη Δευτέρα (25/08) οι Γουόκαπ, ΜακΚίσικ, Έβανς, Λι, Γουόρντ, Χολ, Νετζήπογλου, Κουμάντζε και Μπουρνελές άνοιξαν τον χορό. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη (26/08) με το δεύτερο γκρουπ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Οι ερυθρόλευκοι σήκωσαν τα μανίκια εν όψει της νέας σεζόν!

Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας για τη σεζόν 2025-26, οι παίκτες του Ολυμπιακού υποβλήθηκαν σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Σέιμπεν Λι, Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Όμηρος Νετζήπογλου, Καλίφα Κουμάντζε και Γιώργος Μπουρνελές «πέρασαν» την Δευτέρα (25/08) από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν αύριο (26/08) με το Β’ γκρουπ».