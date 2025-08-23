Στο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου αναμένεται να διακομιστούν τα δύο άτομα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ, στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τόσο η 36χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα, όσο και ο 40χρονος άνδρας που επίσης τραυματίστηκε σοβαρά, κρίθηκε αναγκαίο — λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας τους — να μεταφερθούν με αεροδιακομιδή από το ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου στο Θριάσιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι δύο τραυματίες βρίσκονταν στα αποδυτήρια, όπου κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις σημειώθηκε ανάφλεξη.

Προανάκριση διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, προκειμένου να διαπιστωθούν με ασφάλεια τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Σοκαριστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή του απεγκλωβισμού της γυναίκας από τα αποδυτήρια, που δημοσίευσε το neakriti.gr, αποτυπώνει τις δραματικές εικόνες και τον πανικό που επικράτησε στην Αμμουδάρα.