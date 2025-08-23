Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική έκταση στα Δερβενοχώρια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ανάμεσα σε Δερβενοχώρια και Λεύκα και δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες.

Ήδη επιχειρούν 90 πυροσβέστες με πέντε πεζοπόρες ομάδες, 25 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.