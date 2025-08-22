Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του γάλλου streamer Ραφαέλ Γκραβέν, γνωστού στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove, ο οποίος πέθανε 10 ημέρες μετά την έναρξη ενός live stream που θα διαρκούσε 12 ημέρες.

Ο 46χρονος είχε σημαντική απήχηση στην πλατφόρμα Kick (παρόμοια με το Twitch), ενώ υπήρξαν καταγγελίες ότι συμμετείχε σε «streams ταπείνωσης» με «ακραία» βία.

Σε προηγούμενες ζωντανές μεταδόσεις φέρεται να τον είχαν χαστουκίσει, φτύσει, πετάξει αντικείμενα εναντίον του και πιάσει από τον λαιμό, ενώ στη Γαλλία είχε υποστηριχθεί ότι πέθανε ύστερα από «δέκα ημέρες βασανιστηρίων, στέρησης ύπνου και κατανάλωσης τοξικών ουσιών».

Ο streamer βρέθηκε νεκρός τη Δευτέρα 18 Αυγούστου σε ένα χωριό βόρεια της Νίκαιας και εκτιμάται ότι πέθανε στον ύπνο του ενώ βρισκόταν σε live stream.

Αποκλείει το έγκλημα η εισαγγελία

Ωστόσο, η εισαγγελία της Νίκαιας ανακοίνωσε ότι η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο θάνατός του «δεν είχε τραυματική αιτία και δεν συνδεόταν με την παρέμβαση τρίτου προσώπου».

Σύμφωνα με τη «Le Parisien», οι εισαγγελείς πρόσθεσαν ότι ο Jean Pormanove είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων και δεχόταν θεραπεία για τον θυρεοειδή του όταν πέθανε.

«Οι πιθανές αιτίες θανάτου φαίνεται να είναι ιατρικές και/ή τοξικολογικές», ανέφερε η εισαγγελία για τα ευρήματα της νεκροψίας.

Διευκρίνισαν ότι οι γιατροί εντόπισαν μερικές μελανιές και επουλωμένα τραύματα στο σώμα του, αλλά όχι κακώσεις τραυματικής φύσης.

Αντιδρά η οικογένεια του

Η οικογένεια του Ραφαέλ Γκραβέν, σχολιάζοντας τον θάνατό του, τόνισε ότι όσα βίωσε πριν φύγει από τη ζωή ήταν «απαράδεκτα».

Η μητέρα του δήλωσε στο RTL ότι ο γιος της είχε «μεγάλη καρδιά» και κατάφερε να αποκτήσει «μια δεύτερη οικογένεια» στη Νίκαια, ενώ η αδελφή του είπε πως ήταν «πολύ, πολύ περήφανη για ό,τι έγινε ο αδελφός μου», χαρακτηρίζοντας όμως τον θάνατό του «ανυπόφορο».

Η έρευνα για τον θάνατο του streamer περιλαμβάνει καταθέσεις από αρκετά άτομα που ήταν παρόντα όταν πέθανε, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν και τον εξοπλισμό μετάδοσης ως αποδεικτικό υλικό.

Το BBC αναφέρει ότι διεξάγεται και δεύτερη έρευνα σχετικά με καταγγελίες για «εσκεμμένη βίαιη πράξη» εις βάρος «ευάλωτων ατόμων», η οποία μετατράπηκε σε περιεχόμενο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Η έρευνα αυτή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024 και μεταξύ των στοιχείων περιλαμβάνονται και διαδικτυακά βίντεο στα οποία εμφανιζόταν ο Γκραβέν.

Η μετάδοση του βίντεο που έχασε τη ζωή του ξεπέρασε τις 500.000 προβολές, θέτοντας καίρια ερωτήματα σχετικά με το πώς επιτράπηκε η συνέχιση της μετάδοσης τέτοιου περιεχομένου χωρίς έλεγχο από την πλατφόρμα.

Το τελευταίο μήνυμα στη μητέρα του

Έχει αναφερθεί ότι λίγες μέρες πριν από το θάνατό του, ο Pormanove έστειλε ένα σπαρακτικό τελευταίο μήνυμα στη μητέρα του, λέγοντας ότι ένιωθε σαν να ήταν «όμηρος» και παραδέχτηκε ότι είχε «βαρεθεί» τα αμφιλεγόμενα βίντεο που είχαν γίνει το σήμα κατατεθέν του.

Η υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων και Τεχνητής Νοημοσύνης της Γαλλίας, Κλάρα Σαπάζ, καταδίκασε το περιστατικό ως «απόλυτη φρίκη» και δήλωσε ότι οι πλατφόρμες πρέπει να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν τους ευάλωτους δημιουργούς.

Με ποιους συνεργαζόταν;

Ο streamer συνήθιζε να συνεργάζεται με τους δημιουργούς περιεχομένου Όουεν Σεναζαντότι και Σαφίν Χαμαντί, που στην πλατφόρμα εμφανίζονταν ως «Naruto» και «Safine» αντίστοιχα.

Ο Naruto ανακοίνωσε τον θάνατο του Pormanove μέσω Instagram, αποτίοντας φόρο τιμής στον «αδελφό, συνεργάτη και συνοδοιπόρο» του, ζητώντας παράλληλα από τους ακόλουθους να «σεβαστούν» τη μνήμη του και να μην αναδημοσιεύουν αποσπάσματα από το stream που τον δείχνουν νεκρό ή αναίσθητο.

Ο Safine έγραψε ότι «δεν μπορεί να το πιστέψει», σημειώνοντας πως ο Γκραβέν ήταν «κομμάτι της ζωής του επί έξι χρόνια».

Ο Safine και ο Naruto είχαν τεθεί υπό κράτηση τον Ιανουάριο, με την υποψία ότι διέδιδαν βίντεο που έδειχναν βία σε βάρος ευάλωτων ατόμων. Σύντομα αφέθηκαν ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα.

Ο Drake αναλαμβάνει την κηδεία του

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει διεθνή συγκίνηση. Ο αμερικανός streamer Έιντιν Ρος και ο καλλιτέχνης Drake γνωστοποίησαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας του.